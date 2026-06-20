Lionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdi
Argentinalik taniqli teleboshlovchi Florensiya Pena Jaxon chempionati vaqtida Lionel Messi oilasiga tegishli oʻta nozik va yolgʻon maʼlumotni jonli efirda eʼlon qilgani uchun oʻz lavozimidan ketishga majbur boʻldi. Jurnalistning futbolchi otasi vafot etgani haqidagi asossiz bayonoti nafaqat futbol jamoatchiligida, balki Messi oilasida ham keskin norozilik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Voqea Argentinaning Luzu TV telekanalidagi koʻrsatuvlardan birida sodir boʻldi. Argentina terma jamoasining Jazoir ustidan qozongan yirik gʻalabasidan soʻng, Pena kutilmaganda Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafot etgani haqidagi xabarni ommaga eʼlon qildi. U ushbu maʼlumotni "shoshilinch xabar" sifatida taqdim etib, oʻlim holati toʻsatdan sodir boʻlganini taʼkidlagan.
Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu yolgʻon xabar ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda tarqalib, Inter Miami yulduzi va Argentina terma jamoasi muxlislari oʻrtasida vahima uygʻotgan. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Messi oilasi rasmiy bayonot bilan chiqib, 68 yoshli Xorxe Messining sogʻ-salomat ekanini tasdiqlashga majbur boʻldi.
Oila munosabati va haqiqiy holatMessi oilasi vakillari tarqalgan mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, OAVning bunday masʼuliyatsizligini qoraladi. Maʼlum boʻlishicha, Xorxe Messi haqiqatdan ham shifokorlar nazoratida boʻlib, maʼlum bir muolajalarni olmoqda, biroq uning hayotiga hech qanday xavf tahdid solayotgani yoʻq. Oila aʼzolari ushbu qiyin pallada shaxsiy hayot daxlsizligini hurmat qilishni soʻrashgan.
Teleboshlovchi Florensiya Pena yuzaga kelgan vaziyatdan soʻng ommaviy ravishda uzr soʻradi va Luzu TV telekanalidagi faoliyatini yakunlashini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, xato uning shaxsan oʻzi tomonidan emas, balki prodyuserlik guruhi tomonidan yoʻl qoʻyilgan. Pena jonli efir vaqtida unga berilgan maʼlumotni tekshirilgan fakt deb hisoblaganini aytib oʻtdi.
"Men Messi oilasidan chin qalbimdan uzr soʻrayman. Ushbu xatoga aloqador boʻlganimdan juda uyalaman. Menga bu maʼlumotni efir vaqtida prodyuserlar jamoasi tasdiqlangan fakt sifatida uzatishgan edi va men ularga ishondim. Shunday boʻlsa-da, masʼuliyatni oʻz boʻynimga olaman va loyihani tark etishga qaror qildim", — deb yozdi boshlovchi oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida.
Ushbu holat zamonaviy jurnalistikada maʼlumotlarni tekshirish (fact-checking) naqadar muhim ekanini yana bir bor koʻrsatdi. Ayniqsa, Lionel Messi kabi dunyo miqyosidagi yulduzlarning shaxsiy hayoti bilan bogʻliq xabarlar ommaviy axborot vositalaridan yuksak masʼuliyat talab etadi. Hozirda Argentina terma jamoasi va futbolchining yaqinlari bor eʼtiborini turnirdagi ishtirok va oila aʼzosining sogʻligʻini tiklashga qaratgan.
…