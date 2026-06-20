Lionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdi

·33·Sport
Lionel Messi haqida jonli efirda yolgʻon xabar tarqatgan teleboshlovchi isteʼfo berdi

Argentinalik taniqli teleboshlovchi Florensiya Pena Jaxon chempionati vaqtida Lionel Messi oilasiga tegishli oʻta nozik va yolgʻon maʼlumotni jonli efirda eʼlon qilgani uchun oʻz lavozimidan ketishga majbur boʻldi. Jurnalistning futbolchi otasi vafot etgani haqidagi asossiz bayonoti nafaqat futbol jamoatchiligida, balki Messi oilasida ham keskin norozilik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Voqea Argentinaning Luzu TV telekanalidagi koʻrsatuvlardan birida sodir boʻldi. Argentina terma jamoasining Jazoir ustidan qozongan yirik gʻalabasidan soʻng, Pena kutilmaganda Lionel Messining otasi Xorxe Messi vafot etgani haqidagi xabarni ommaga eʼlon qildi. U ushbu maʼlumotni "shoshilinch xabar" sifatida taqdim etib, oʻlim holati toʻsatdan sodir boʻlganini taʼkidlagan.

Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu yolgʻon xabar ijtimoiy tarmoqlarda bir zumda tarqalib, Inter Miami yulduzi va Argentina terma jamoasi muxlislari oʻrtasida vahima uygʻotgan. Vaziyat shu darajaga yetdiki, Messi oilasi rasmiy bayonot bilan chiqib, 68 yoshli Xorxe Messining sogʻ-salomat ekanini tasdiqlashga majbur boʻldi.

Oila munosabati va haqiqiy holat

Messi oilasi vakillari tarqalgan mish-mishlarni qatʼiyan rad etib, OAVning bunday masʼuliyatsizligini qoraladi. Maʼlum boʻlishicha, Xorxe Messi haqiqatdan ham shifokorlar nazoratida boʻlib, maʼlum bir muolajalarni olmoqda, biroq uning hayotiga hech qanday xavf tahdid solayotgani yoʻq. Oila aʼzolari ushbu qiyin pallada shaxsiy hayot daxlsizligini hurmat qilishni soʻrashgan.

Teleboshlovchi Florensiya Pena yuzaga kelgan vaziyatdan soʻng ommaviy ravishda uzr soʻradi va Luzu TV telekanalidagi faoliyatini yakunlashini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, xato uning shaxsan oʻzi tomonidan emas, balki prodyuserlik guruhi tomonidan yoʻl qoʻyilgan. Pena jonli efir vaqtida unga berilgan maʼlumotni tekshirilgan fakt deb hisoblaganini aytib oʻtdi.

"Men Messi oilasidan chin qalbimdan uzr soʻrayman. Ushbu xatoga aloqador boʻlganimdan juda uyalaman. Menga bu maʼlumotni efir vaqtida prodyuserlar jamoasi tasdiqlangan fakt sifatida uzatishgan edi va men ularga ishondim. Shunday boʻlsa-da, masʼuliyatni oʻz boʻynimga olaman va loyihani tark etishga qaror qildim", — deb yozdi boshlovchi oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida.

Ushbu holat zamonaviy jurnalistikada maʼlumotlarni tekshirish (fact-checking) naqadar muhim ekanini yana bir bor koʻrsatdi. Ayniqsa, Lionel Messi kabi dunyo miqyosidagi yulduzlarning shaxsiy hayoti bilan bogʻliq xabarlar ommaviy axborot vositalaridan yuksak masʼuliyat talab etadi. Hozirda Argentina terma jamoasi va futbolchining yaqinlari bor eʼtiborini turnirdagi ishtirok va oila aʼzosining sogʻligʻini tiklashga qaratgan.

Lionel MessiArgentinaFutbolXorxe MessiLuzu TV
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchiLuis de la Fuente: Julian Alvarez Ispaniya terma jamoasi uchun eng mos hujumchiBugun, 21:36Bavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqdaBavariya oʻz yulduzlarini saqlab qolish uchun rekord darajadagi shartnomalar tayyorlamoqdaBugun, 21:31Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Shaxmatda yangi era: Nodirbek blis bo‘yicha kuchli uchtalikdan joy oldi!Bugun, 19:39Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Ilyos Zeytullayev: «O‘zbekiston Kolumbiyaga katta muammolar tug‘dirdi»Bugun, 19:01Tomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariTomas Tuxel Bukayo Saka borasida tavakkal qilmoqchi emas: Gana bilan oʻyin rejalariBugun, 18:59Jazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiJazoir Argentina bilan o‘yindagi hakamlik ustidan FIFAga shikoyat kiritdiBugun, 18:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi