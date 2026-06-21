UFC Vegas 119: Las-Vegasdagi turnir yakunlandi — barcha janglar natijalari

·52·Sport
UFC Vegas 119: Las-Vegasdagi turnir yakunlandi — barcha janglar natijalari

AQSHning Las-Vegas shahrida aralash yakkakurashlar bo‘yicha navbatdagi UFC Vegas 119 turniri o‘z yakuniga yetdi. Nokautlar va kutilmagan sabmishnlarga boy bo‘lgan ushbu jang kechasining barcha natijalari bilan quyidagi maxsus jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin.

Musobaqaning to‘liq natijalari

G‘olib sportchi

Mag‘lub sportchi

Raund

G‘alaba usuli

Manel Kape

Kiodji Xoriguchi

3-raund

Texnik nokaut (TKO)

Navaxo Stirling

Ion Kutselaba

2-raund

Texnik nokaut (TKO)

Kristian Rodriges

Xaydar Amil

1-raund

Bo‘g‘ish usuli (Submission)

Murtazali Magomedov

Melsik Bagdasaryan

1-raund

Sabmishn (Submission)

Vinisius Oliveyra

Andre Fili

2-raund

Texnik nokaut (TKO)

Kevin Borxas

Andre Lima

3-raund

Yakdil qaror (30-27, 29-28, 29-28)

Bias Meskita

Melissa Mullins

1-raund

Sabmishn (Submission)

Mitch Raposo

Allan Nassimento

3-raund

Ochkolar bo‘yicha qaror

Gaston Bolanos

Maykl Asvell

3-raund

Yakdil qaror (29-28, 29-28, 29-28)

Levan Choxeli

Leon Shaxbazyan

1-raund

Texnik nokaut (TKO)

Luana Santos

Karol Rosa

3-raund

Ochkolar evaziga (30-27, 30-27, 30-27)

Sheyn Kollins

Otar Tanzilolovi

3-raund

Yakdil qaror (30-27, 30-27, 30-27)

Navbatdagi turnir eslatmasi

UFC muxlislari navbatdagi janglar uchun uzoq kutishlariga to‘g‘ri kelmaydi. Tashkilot tomonidan o‘tkaziladigan navbatdagi UFC Fight Night turniri shu yilning 27 iyun kuni bo‘lib o‘tishi belgilangan.

UFCLas VegasUSAManel KapeKyoji Horiguchi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35Kyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdiKyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi