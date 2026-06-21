UFC Vegas 119: Las-Vegasdagi turnir yakunlandi — barcha janglar natijalari
AQSHning Las-Vegas shahrida aralash yakkakurashlar bo‘yicha navbatdagi UFC Vegas 119 turniri o‘z yakuniga yetdi. Nokautlar va kutilmagan sabmishnlarga boy bo‘lgan ushbu jang kechasining barcha natijalari bilan quyidagi maxsus jadval orqali tanishib chiqishingiz mumkin.
Musobaqaning to‘liq natijalari
G‘olib sportchi
Mag‘lub sportchi
Raund
G‘alaba usuli
Kiodji Xoriguchi
3-raund
Texnik nokaut (TKO)
Navaxo Stirling
Ion Kutselaba
2-raund
Texnik nokaut (TKO)
Kristian Rodriges
Xaydar Amil
1-raund
Bo‘g‘ish usuli (Submission)
Murtazali Magomedov
Melsik Bagdasaryan
1-raund
Sabmishn (Submission)
Vinisius Oliveyra
Andre Fili
2-raund
Texnik nokaut (TKO)
Kevin Borxas
Andre Lima
3-raund
Yakdil qaror (30-27, 29-28, 29-28)
Bias Meskita
Melissa Mullins
1-raund
Sabmishn (Submission)
Mitch Raposo
Allan Nassimento
3-raund
Ochkolar bo‘yicha qaror
Gaston Bolanos
Maykl Asvell
3-raund
Yakdil qaror (29-28, 29-28, 29-28)
Levan Choxeli
Leon Shaxbazyan
1-raund
Texnik nokaut (TKO)
Luana Santos
Karol Rosa
3-raund
Ochkolar evaziga (30-27, 30-27, 30-27)
Sheyn Kollins
Otar Tanzilolovi
3-raund
Yakdil qaror (30-27, 30-27, 30-27)
Navbatdagi turnir eslatmasi
UFC muxlislari navbatdagi janglar uchun uzoq kutishlariga to‘g‘ri kelmaydi. Tashkilot tomonidan o‘tkaziladigan navbatdagi UFC Fight Night turniri shu yilning 27 iyun kuni bo‘lib o‘tishi belgilangan.
…