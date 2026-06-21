World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdi
Xitoyning Guiyang shahrida "World Boxing" tashkiloti tomonidan tashkil etilgan Jahon kubogining hal qiluvchi final bahslari bo‘lib o‘tmoqda. O‘zbekiston vakillari musobaqada yuqori natijalarni qayd etib, navbatdagi medallarni qo‘lga kiritishmoqda.
Musobaqaning ilk medali
Ayollar o‘rtasidagi bahslarda 48 kilogramm vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Farzona Fozilova hal qiluvchi jangda ringga ko‘tarildi. Uning raqibi hindistonlik Jyoti bo‘ldi. Keskin kechgan to‘qnashuvda Farzonaga biroz omad yetishmadi va u 0:5 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqaning kumush medaliga sazovor bo‘ldi.
Terma jamoamiz hisobidagi oltin medallar
Erkaklar o‘rtasidagi finallarda vakillarimiz hozirgacha ikkita oltin medalni naqd qilishga ulgurishdi:
Abdumalik Halokov (60 kilogramm vaznda): Olimpiada chempioni bo‘lgan hamyurtimiz finalda braziliyalik Luiz Gabriyelga qarshi bahs olib bordi. Halokov o‘zining yuqori mahoratini namoyish etib, raqibiga haqiqiy mahorat darsi o‘tib berdi va 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.
To‘rabek Habibullayev (90 kilogramm vaznda): To‘rabek final jangida angliyalik Isaak Okoxga qarshi ringga chiqishi kerak edi. Biroq raqib sportchining jarohat olgani sababli jang qila olmasligi ma’lum bo‘ldi. Shu tariqa, Habibullayev jangsiz Jahon kubogi g‘olibi deb e’lon qilindi.
Navbatdagi kutilayotgan to‘qnashuv
O‘zbekistonlik boks ishqibozlarini oldinda yana bir hayajonli bahs kutmoqda. Vakilimiz Asilbek Jalilov oltin medal uchun kechadigan hal qiluvchi jangda Qozog‘iston terma jamoasi a’zosi Sanjar Tashkenbayga qarshi ringga ko‘tariladi.
…