World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdi

·0·Sport
World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdi

Xitoyning Guiyang shahrida "World Boxing" tashkiloti tomonidan tashkil etilgan Jahon kubogining hal qiluvchi final bahslari bo‘lib o‘tmoqda. O‘zbekiston vakillari musobaqada yuqori natijalarni qayd etib, navbatdagi medallarni qo‘lga kiritishmoqda.

Musobaqaning ilk medali

Ayollar o‘rtasidagi bahslarda 48 kilogramm vazn toifasida yurtimiz sharafini himoya qilgan Farzona Fozilova hal qiluvchi jangda ringga ko‘tarildi. Uning raqibi hindistonlik Jyoti bo‘ldi. Keskin kechgan to‘qnashuvda Farzonaga biroz omad yetishmadi va u 0:5 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqaning kumush medaliga sazovor bo‘ldi.

Terma jamoamiz hisobidagi oltin medallar

Erkaklar o‘rtasidagi finallarda vakillarimiz hozirgacha ikkita oltin medalni naqd qilishga ulgurishdi:

  • Abdumalik Halokov (60 kilogramm vaznda): Olimpiada chempioni bo‘lgan hamyurtimiz finalda braziliyalik Luiz Gabriyelga qarshi bahs olib bordi. Halokov o‘zining yuqori mahoratini namoyish etib, raqibiga haqiqiy mahorat darsi o‘tib berdi va 5:0 hisobidagi ishonchli g‘alaba bilan oltin medalni qo‘lga kiritdi.

  • To‘rabek Habibullayev (90 kilogramm vaznda): To‘rabek final jangida angliyalik Isaak Okoxga qarshi ringga chiqishi kerak edi. Biroq raqib sportchining jarohat olgani sababli jang qila olmasligi ma’lum bo‘ldi. Shu tariqa, Habibullayev jangsiz Jahon kubogi g‘olibi deb e’lon qilindi.

Navbatdagi kutilayotgan to‘qnashuv

O‘zbekistonlik boks ishqibozlarini oldinda yana bir hayajonli bahs kutmoqda. Vakilimiz Asilbek Jalilov oltin medal uchun kechadigan hal qiluvchi jangda Qozog‘iston terma jamoasi a’zosi Sanjar Tashkenbayga qarshi ringga ko‘tariladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi: guruhda vaziyat yanada qizidiBugun, 11:16Yurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiYurgen Klopp Turkiya terma jamoasining muvaffaqiyatsizligi sababini aytdiBugun, 10:53Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Dalot: «Krishtianu tanqidlarga qanday javob qaytarishini hamma biladi»Bugun, 10:42Kyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiKyurasao darvozaboni Jahon chempionatlari tarixidagi rekordni yangiladiBugun, 10:35Kyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdiKyurasao tarixiy natija qayd etdi: mundialdagi ilk ochkoni qo‘lga kiritdiBugun, 10:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi