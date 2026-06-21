William Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqida

·35·Sport
William Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqida

Arsenal himoyachisi William Saliba Chempionlar ligasi finalidagi ogʻriqli magʻlubiyatdan soʻng oʻzini qanday his qilayotgani va Fransiya terma jamoasidagi muhit haqida ochiq gapirdi. Budapeshtda kechgan dramatik bahsda Pari Sen-Jermen jamoasiga imkoniyatni boy bergan London klubi aʼzosi uchun bu magʻlubiyat faoliyatidagi eng ogʻir zarbalardan biri boʻldi. Biroq, futbolchining taʼkidlashicha, u allaqachon bu muvaffaqiyatsizlikni unutishga ulgurgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Arsenal va Pari Sen-Jermen oʻrtasidagi final bahsi penaltilar seriyasida 4:3 hisobida parijliklar foydasiga hal boʻlgan edi. Bu magʻlubiyat Mikel Arteta shogirdlarining ilk bor nufuzli yevrokubokda gʻolib chiqish orzularini chippakka chiqardi. 25 yoshli himoyachi William Saliba esa ushbu tajriba jamoani kelgusi 2026-27-yilgi mavsumda yanada kuchliroq boʻlishga undashini taʼkidlamoqda.

Terma jamoadagi hazillar va ruhiy tiklanish

Qiziqarli jihati shundaki, Fransiya terma jamoasi safida Pari Sen-Jermenning besh nafar futbolchisi toʻp suradi. Saliba aynan oʻsha finalda gʻalaba qozongan jamoadoshlari bilan bir dasturxon atrofida yigʻilganida, ular oʻrtasida hazil-mutoyiba davom etayotganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, parijlik futbolchilar unga finaldagi natijani eslatib, tez-tez hazillashib turishadi.

"Beshta parijlik bilan baʼzida bu haqda gaplashamiz, ovqatlanish vaqtida bir-birimizni masxara qilib turamiz. Bularning barchasi doʻstona ruhda boʻlmoqda", — deydi sobiq Marsel himoyachisi. Saliba bu kabi hazillarni koʻngliga yaqin olmasligini va bor eʼtiborini terma jamoa bilan yangi choʻqqilarni zabt etishga qaratganini bildirdi.

Salibaning tushuntirishicha, klublar oʻrtasidagi mavsum tugashi bilan darhol terma jamoa ixtiyoriga kelgani unga ruhan tiklanishga yordam bergan. Jahon chempionati oldidan tayyorgarlik jarayoni shunchalik qizgʻin kechmoqdaki, oʻtmishdagi xatolar haqida oʻylashga vaqt qolmagan. Garchi dastlabki uch-toʻrt kun qiyin kechgan boʻlsa-da, hozirda u butunlay yangi maqsadlar sari intilmoqda.

Fransiya terma jamoasining keyingi rejalari

Hozirda Didier Deschamps boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi "I" guruhida ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. 22-iyun kuni boʻlib oʻtadigan Iroq terma jamoasiga qarshi bahs fransuzlar uchun pley-off masalasini hal qilishi mumkin. Agar Fransiya gʻalaba qozonsa va Norvegiya ham oʻz oʻyinida muvaffaqiyatga erishsa, "uch ranglilar" muddatidan oldin keyingi bosqich yoʻllanmasini naqd qiladilar.

Arsenal muxlislari uchun Salibaning ruhiy holati juda muhim, chunki u jamoa himoya chizigʻining asosiy ustuni hisoblanadi. Uning xalqaro maydondagi ishonchli oʻyini va klubdagi magʻlubiyatni tezda unutgani kelasi mavsumda London klubining yanada shijoat bilan maydonga tushishiga xizmat qilishi shubhasiz.

ArsenalWilliam SalibaChempionlar LigasiFransiyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiTunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiBugun, 12:18Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 12:08Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiProfessional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiBugun, 11:59Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27Transfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiTransfer yaqin: Shomurodov uchun Turkiya grandlari o‘rtasida kurash boshlandiBugun, 11:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi