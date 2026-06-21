William Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqida
Arsenal himoyachisi William Saliba Chempionlar ligasi finalidagi ogʻriqli magʻlubiyatdan soʻng oʻzini qanday his qilayotgani va Fransiya terma jamoasidagi muhit haqida ochiq gapirdi. Budapeshtda kechgan dramatik bahsda Pari Sen-Jermen jamoasiga imkoniyatni boy bergan London klubi aʼzosi uchun bu magʻlubiyat faoliyatidagi eng ogʻir zarbalardan biri boʻldi. Biroq, futbolchining taʼkidlashicha, u allaqachon bu muvaffaqiyatsizlikni unutishga ulgurgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Arsenal va Pari Sen-Jermen oʻrtasidagi final bahsi penaltilar seriyasida 4:3 hisobida parijliklar foydasiga hal boʻlgan edi. Bu magʻlubiyat Mikel Arteta shogirdlarining ilk bor nufuzli yevrokubokda gʻolib chiqish orzularini chippakka chiqardi. 25 yoshli himoyachi William Saliba esa ushbu tajriba jamoani kelgusi 2026-27-yilgi mavsumda yanada kuchliroq boʻlishga undashini taʼkidlamoqda.
Terma jamoadagi hazillar va ruhiy tiklanishQiziqarli jihati shundaki, Fransiya terma jamoasi safida Pari Sen-Jermenning besh nafar futbolchisi toʻp suradi. Saliba aynan oʻsha finalda gʻalaba qozongan jamoadoshlari bilan bir dasturxon atrofida yigʻilganida, ular oʻrtasida hazil-mutoyiba davom etayotganini yashirmadi. Uning soʻzlariga koʻra, parijlik futbolchilar unga finaldagi natijani eslatib, tez-tez hazillashib turishadi.
"Beshta parijlik bilan baʼzida bu haqda gaplashamiz, ovqatlanish vaqtida bir-birimizni masxara qilib turamiz. Bularning barchasi doʻstona ruhda boʻlmoqda", — deydi sobiq Marsel himoyachisi. Saliba bu kabi hazillarni koʻngliga yaqin olmasligini va bor eʼtiborini terma jamoa bilan yangi choʻqqilarni zabt etishga qaratganini bildirdi.
Salibaning tushuntirishicha, klublar oʻrtasidagi mavsum tugashi bilan darhol terma jamoa ixtiyoriga kelgani unga ruhan tiklanishga yordam bergan. Jahon chempionati oldidan tayyorgarlik jarayoni shunchalik qizgʻin kechmoqdaki, oʻtmishdagi xatolar haqida oʻylashga vaqt qolmagan. Garchi dastlabki uch-toʻrt kun qiyin kechgan boʻlsa-da, hozirda u butunlay yangi maqsadlar sari intilmoqda.
Fransiya terma jamoasining keyingi rejalariHozirda Didier Deschamps boshqaruvidagi Fransiya terma jamoasi "I" guruhida ikkinchi oʻrinni egallab turibdi. 22-iyun kuni boʻlib oʻtadigan Iroq terma jamoasiga qarshi bahs fransuzlar uchun pley-off masalasini hal qilishi mumkin. Agar Fransiya gʻalaba qozonsa va Norvegiya ham oʻz oʻyinida muvaffaqiyatga erishsa, "uch ranglilar" muddatidan oldin keyingi bosqich yoʻllanmasini naqd qiladilar.
Arsenal muxlislari uchun Salibaning ruhiy holati juda muhim, chunki u jamoa himoya chizigʻining asosiy ustuni hisoblanadi. Uning xalqaro maydondagi ishonchli oʻyini va klubdagi magʻlubiyatni tezda unutgani kelasi mavsumda London klubining yanada shijoat bilan maydonga tushishiga xizmat qilishi shubhasiz.
…