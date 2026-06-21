Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi

·43·Sport
Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi

FIFA Jahon chempionati guruh bosqichidan o‘rin olgan uchrashuvda Yaponiya terma jamoasi Tunisni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.

O‘yinning 4-daqiqasida Daichi Kamada hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi.

Keyinchalik Ayase Ueda 31 va 83-daqiqalarda ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Yaponlarning yana bir goliga 69-daqiqada Dzyun Ito mualliflik qildi.

Statistikaga ko‘ra, Yaponiya o‘yin davomida ustunlik qildi va to‘pga egalik qilish bo‘yicha 57 foiz ko‘rsatkich qayd etdi.

Shuningdek, yapon futbolchilari 10 ta zarba berib, shularning 5 tasini darvoza tomon yo‘lladi.

Ushbu g‘alabadan keyin Yaponiya 2 ta o‘yinda 4 ochko to‘plab, F guruhida ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi.

Guruhda Niderlandiya ham 4 ochko bilan peshqadam bo‘lib turibdi. Shvetsiya hisobida 3 ochko mavjud bo‘lsa, Tunis ikki turdan keyin ochkosiz qolmoqda.

Yaponiyaning pley-off bosqichiga chiqish masalasi so‘nggi turda hal bo‘ladi.

YaponiyaTunisiyaDaichi KamadaAyase UedaNiderland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliBugun, 13:07Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiTunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiBugun, 12:18Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiProfessional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiBugun, 11:59William Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqidaWilliam Saliba Chempionlar ligasidagi magʻlubiyat va PSJ futbolchilarining hazillari haqidaBugun, 11:57Abduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelAbduqodir Husanov Krishtianu Ronalduga qarshi: K guruhidagi markaziy duelBugun, 11:40World Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiWorld Boxing kubogi: O‘zbekistonlik 2 bokschi chempionlikni qo‘lga kiritdiBugun, 11:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi