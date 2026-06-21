Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdi
FIFA Jahon chempionati guruh bosqichidan o‘rin olgan uchrashuvda Yaponiya terma jamoasi Tunisni 4:0 hisobida mag‘lub etdi.
O‘yinning 4-daqiqasida Daichi Kamada hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi.
Keyinchalik Ayase Ueda 31 va 83-daqiqalarda ikki marta raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Yaponlarning yana bir goliga 69-daqiqada Dzyun Ito mualliflik qildi.
Statistikaga ko‘ra, Yaponiya o‘yin davomida ustunlik qildi va to‘pga egalik qilish bo‘yicha 57 foiz ko‘rsatkich qayd etdi.
Shuningdek, yapon futbolchilari 10 ta zarba berib, shularning 5 tasini darvoza tomon yo‘lladi.
Ushbu g‘alabadan keyin Yaponiya 2 ta o‘yinda 4 ochko to‘plab, F guruhida ikkinchi o‘ringa ko‘tarildi.
Guruhda Niderlandiya ham 4 ochko bilan peshqadam bo‘lib turibdi. Shvetsiya hisobida 3 ochko mavjud bo‘lsa, Tunis ikki turdan keyin ochkosiz qolmoqda.
Yaponiyaning pley-off bosqichiga chiqish masalasi so‘nggi turda hal bo‘ladi.
…