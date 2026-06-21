Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdi

·49·Sport
Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdi

Tunis milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida Yaponiyadan yirik hisobda mag‘lubiyat qabul qilib oldi. 0:4 hisobidagi ushbu omadsizlik afrikaliklarni pley-off bosqichiga chiqish uchun mavjud bo‘lgan barcha, hatto nazariy imkoniyatlardan ham mahrum etdi.

Murabbiy almashishi ham natija bermadi

Tunis jamoasi uchun ushbu mundial dastlabki kunlardanyoq omadsiz boshlandi. Tarkibdagi ichki o‘zgarishlar ham vaziyatni o‘nglay olmadi:

  • Birinchi turda Shvetsiya terma jamoasiga qarshi bahsda 1:5 hisobida yirik mag‘lubiyat qayd etildi.

  • Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi zudlik bilan almashtirildi.

  • Ikkinchi turda yangi murabbiy qo‘l ostida maydonga chiqqan jamoa Yaponiyaga 0:4 hisobida imkoniyatni boy berdi va baribir ochko qo‘lga kirita olmadi.

F guruhidagi joriy vaziyat

Ikki tur yakunlariga ko‘ra F guruhidagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish olgan:

Terma jamoa

O‘yin

Ochko

To‘plar nisbati

Ko‘rsatkich

Niderlandiya

2

4

7:3

Guruh peshqadami

Yaponiya

2

4

6:2

Guruh peshqadami

Shvetsiya

2

3

6:6

Uchinchi o‘rinda

Tunis

2

0

1:9

So‘nggi o‘rinda (musobaqadan chiqdi)

So‘nggi turdagi raqib — Niderlandiya

Guruh bosqichining so‘nggi uchinchi turida Tunis terma jamoasi guruh peshqadamlaridan biri bo‘lgan Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi.

"Olovranglilar" bungacha Yaponiya bilan jangovar 2:2 hisobida durang o‘ynagan va Shvetsiyani 5:1 hisobida tor-mor etgan edi. Tunis uchun bo‘lajak ushbu uchrashuv turnirdagi nufuzini saqlab qolish va musobaqa bilan chiroyli xayrlashish vazifasini bajaradi.

Tunisiya termaYaponiyaShvediya termaNiderland
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikCody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikBugun, 13:16Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiBugun, 13:13Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,Bugun, 13:12JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliBugun, 13:07Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 12:08Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiProfessional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi