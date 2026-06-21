Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdi
Tunis milliy terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining ikkinchi turida Yaponiyadan yirik hisobda mag‘lubiyat qabul qilib oldi. 0:4 hisobidagi ushbu omadsizlik afrikaliklarni pley-off bosqichiga chiqish uchun mavjud bo‘lgan barcha, hatto nazariy imkoniyatlardan ham mahrum etdi.
Murabbiy almashishi ham natija bermadi
Tunis jamoasi uchun ushbu mundial dastlabki kunlardanyoq omadsiz boshlandi. Tarkibdagi ichki o‘zgarishlar ham vaziyatni o‘nglay olmadi:
Birinchi turda Shvetsiya terma jamoasiga qarshi bahsda 1:5 hisobida yirik mag‘lubiyat qayd etildi.
Ushbu muvaffaqiyatsizlikdan so‘ng jamoa bosh murabbiyi zudlik bilan almashtirildi.
Ikkinchi turda yangi murabbiy qo‘l ostida maydonga chiqqan jamoa Yaponiyaga 0:4 hisobida imkoniyatni boy berdi va baribir ochko qo‘lga kirita olmadi.
F guruhidagi joriy vaziyat
Ikki tur yakunlariga ko‘ra F guruhidagi kuchlar nisbati quyidagicha ko‘rinish olgan:
Terma jamoa
O‘yin
Ochko
To‘plar nisbati
Ko‘rsatkich
Niderlandiya
2
4
7:3
Guruh peshqadami
2
4
6:2
Guruh peshqadami
Shvetsiya
2
3
6:6
Uchinchi o‘rinda
Tunis
2
0
1:9
So‘nggi o‘rinda (musobaqadan chiqdi)
So‘nggi turdagi raqib — Niderlandiya
Guruh bosqichining so‘nggi uchinchi turida Tunis terma jamoasi guruh peshqadamlaridan biri bo‘lgan Niderlandiyaga qarshi maydonga tushadi.
"Olovranglilar" bungacha Yaponiya bilan jangovar 2:2 hisobida durang o‘ynagan va Shvetsiyani 5:1 hisobida tor-mor etgan edi. Tunis uchun bo‘lajak ushbu uchrashuv turnirdagi nufuzini saqlab qolish va musobaqa bilan chiroyli xayrlashish vazifasini bajaradi.
…