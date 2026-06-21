JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvali
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahon chempionati bahslari qizg‘in pallasiga kirdi. Bugun, 21 iyundan 22 iyunga o‘tar kechasi musobaqaning G va H guruhlarida navbatdagi tur uchrashuvlari bo‘lib o‘tadi.
G guruhi uchrashuvlari
Ushbu kvartetda Yevropa, Osiyo, Okeaniya va Afrika qit’asi vakillari o‘zaro kuch sinashadilar:
23:59. Belgiya — Eron
06:00. Yangi Zelandiya — Misr
H guruhi uchrashuvlari
H guruhida esa Jahon chempionligiga da’vogarlardan biri Ispaniya hamda Lotin Amerikasi va Afrika vakillari maydonga tushadi:
21:00. Ispaniya — Saudiya Arabistoni
03:00. Urugvay — Kabo-Verde
Mazkur uchrashuvlar guruhdagi kuchlar nisbatini belgilash va keyingi bosqich yo‘llanmasi uchun kurashayotgan jamoalarning imkoniyatlarini oydinlashtirib berish uchun juda muhim ahamiyatga ega.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…