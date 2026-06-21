Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlik

·0·Sport
Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlik

Niderlandiya terma jamoasining Shvetsiyaga qarshi kechgan uchrashuvdagi yirik 5:1 hisobidagi gʻalabasi nafaqat muxlislarni quvontirdi, balki Cody Gakpo atrofidagi munozaralarni ham yangiladi. Xyustonda oʻtgan bahsda vinger „toʻq sariqlar“ libosida haqiqiy mahorat darsini oʻtab berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining terma jamoadagi sermahsulligi uning Liverpul klubidagi oʻyinidan sezilarli darajada farq qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gakpo Shvetsiya darvozasiga yoʻllagan aniq zarbasi bilan Ronald Koeman tizimida oʻzini qanchalik ishonchli his qilayotganini koʻrsatdi. Terma jamoa safida 52 ta oʻyinda 23 ta gol urgan hujumchi, klub darajasidagi samaradorlikdan ancha yuqori koʻrsatkich qayd etmoqda. Masalan, oʻtgan mavsumda u Liverpul safida 52 bahsda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 9 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.

Klub va terma jamoa oʻrtasidagi tafovut

Liverpul muxlislari Gakponing chap qanotdan markazga yorib kirishiga oʻrganib qolgan boʻlsalar-da, „Enfild“da unga yakuniy zarba berishda aniqlik yetishmayotgandek tuyuladi. Biroq Niderlandiya safida u mutlaqo boshqacha darajadagi oʻyinchi sifatida namoyon boʻlmoqda. Futbolchining oʻzi ham bu holatni taktik erkinlik bilan bogʻladi: „Bu yerda oʻyin biroz boshqacha. Murabbiy mendan nima istayotgani va klubdagi erkinligim oʻrtasida farq bor“, — deya taʼkidladi Gakpo.

Garchi u Arne Slot boshchiligidagi Liverpulning 2024-25-yilgi Angliya Premer-ligasi chempionligida muhim rol oʻynagan boʻlsa-da, uning individual mahorati aynan xalqaro maydonda yorqinroq koʻzga tashlanmoqda. „Jahon chempionati Gakposi“ degan ibora futbol olamida bejiz paydo boʻlmaganini u yana bir bor isbotladi.

Brian Brobbey bilan tandem

Shvetsiyaga qarshi oʻyinda Gakponing muvaffaqiyatiga Brian Brobbeyning asosiy tarkibda tushishi ham katta yordam berdi. Kuchli va jismonan baquvvat hujumchi raqib himoyachilarini oʻziga jalb qilib, Gakpo uchun boʻsh hududlar yaratib berdi. Ronald Koeman Brobbeyning oʻyinini alohida eʼtirof etib, uning dubli jamoa hujumlariga yangi nafas olib kirganini aytdi.

Gakpo ham jamoadoshining harakatlariga yuqori baho berdi: „Biz uning sifatlarini yaxshi bilardik. U juda baquvvat va toʻpni oʻzida saqlab turishda tengsiz. Uning maydonda borligi menga koʻproq erkinlik berdi va biz uning imkoniyatlaridan unumli foydalandik“. Ushbu gʻalaba Niderlandiyaning hujumkor salohiyati hali ham yuqori ekanini koʻrsatdi.

Ushbu oʻyindagi natijalar Liverpul murabbiylar shtabi uchun ham oʻziga xos signal boʻlishi mumkin. Agar Cody Gakpo terma jamoadagi kabi „erkinlik“ka ega boʻlsa, u Mersisayd klubi uchun ham koʻproq gollar urishi va hujum chizigʻining yetakchisiga aylanishi hech gap emas.

FutbolLiverpulNiderlandiyaCody GakpoRonald Koeman
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiBugun, 13:13Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,Jastin Geyji Iliya Topuriyaning vaziyati haqida gapirdi,,,Bugun, 13:12JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan G va H guruhlari o‘yinlari jadvaliBugun, 13:07Tunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiTunis terma jamoasi muddatidan oldin musobaqa bilan xayrlashdiBugun, 12:18Yaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiYaponiya Tunisni yirik hisobda mag‘lub etdiBugun, 12:08Professional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiProfessional boks: Ruslan Abdullayev Kuba vakilini nokautga uchratdiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi