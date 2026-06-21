Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlik
Niderlandiya terma jamoasining Shvetsiyaga qarshi kechgan uchrashuvdagi yirik 5:1 hisobidagi gʻalabasi nafaqat muxlislarni quvontirdi, balki Cody Gakpo atrofidagi munozaralarni ham yangiladi. Xyustonda oʻtgan bahsda vinger „toʻq sariqlar“ libosida haqiqiy mahorat darsini oʻtab berdi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchining terma jamoadagi sermahsulligi uning Liverpul klubidagi oʻyinidan sezilarli darajada farq qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gakpo Shvetsiya darvozasiga yoʻllagan aniq zarbasi bilan Ronald Koeman tizimida oʻzini qanchalik ishonchli his qilayotganini koʻrsatdi. Terma jamoa safida 52 ta oʻyinda 23 ta gol urgan hujumchi, klub darajasidagi samaradorlikdan ancha yuqori koʻrsatkich qayd etmoqda. Masalan, oʻtgan mavsumda u Liverpul safida 52 bahsda maydonga tushib, bor-yoʻgʻi 9 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan edi.
Klub va terma jamoa oʻrtasidagi tafovutLiverpul muxlislari Gakponing chap qanotdan markazga yorib kirishiga oʻrganib qolgan boʻlsalar-da, „Enfild“da unga yakuniy zarba berishda aniqlik yetishmayotgandek tuyuladi. Biroq Niderlandiya safida u mutlaqo boshqacha darajadagi oʻyinchi sifatida namoyon boʻlmoqda. Futbolchining oʻzi ham bu holatni taktik erkinlik bilan bogʻladi: „Bu yerda oʻyin biroz boshqacha. Murabbiy mendan nima istayotgani va klubdagi erkinligim oʻrtasida farq bor“, — deya taʼkidladi Gakpo.
Garchi u Arne Slot boshchiligidagi Liverpulning 2024-25-yilgi Angliya Premer-ligasi chempionligida muhim rol oʻynagan boʻlsa-da, uning individual mahorati aynan xalqaro maydonda yorqinroq koʻzga tashlanmoqda. „Jahon chempionati Gakposi“ degan ibora futbol olamida bejiz paydo boʻlmaganini u yana bir bor isbotladi.
Brian Brobbey bilan tandemShvetsiyaga qarshi oʻyinda Gakponing muvaffaqiyatiga Brian Brobbeyning asosiy tarkibda tushishi ham katta yordam berdi. Kuchli va jismonan baquvvat hujumchi raqib himoyachilarini oʻziga jalb qilib, Gakpo uchun boʻsh hududlar yaratib berdi. Ronald Koeman Brobbeyning oʻyinini alohida eʼtirof etib, uning dubli jamoa hujumlariga yangi nafas olib kirganini aytdi.
Gakpo ham jamoadoshining harakatlariga yuqori baho berdi: „Biz uning sifatlarini yaxshi bilardik. U juda baquvvat va toʻpni oʻzida saqlab turishda tengsiz. Uning maydonda borligi menga koʻproq erkinlik berdi va biz uning imkoniyatlaridan unumli foydalandik“. Ushbu gʻalaba Niderlandiyaning hujumkor salohiyati hali ham yuqori ekanini koʻrsatdi.
Ushbu oʻyindagi natijalar Liverpul murabbiylar shtabi uchun ham oʻziga xos signal boʻlishi mumkin. Agar Cody Gakpo terma jamoadagi kabi „erkinlik“ka ega boʻlsa, u Mersisayd klubi uchun ham koʻproq gollar urishi va hujum chizigʻining yetakchisiga aylanishi hech gap emas.
…