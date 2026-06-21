JCH-2026: Portugaliya terma jamoasi atrofida katta mojaro kelib chiqdi

·149·Sport
JCH-2026: Portugaliya terma jamoasi atrofida katta mojaro kelib chiqdi

Jahon chempionati guruh bosqichining ilk turida Kongo DR bilan qayd etilgan kutilmagan durang (1:1) Portugaliya milliy terma jamoasi atrofidagi vaziyatni ancha keskinlashtirib yubordi. Ayni paytda jamoa lagerida ijtimoiy tarmoqlardagi mojarolar va ichki bosim tufayli notinch muhit yuzaga kelgan.

Feyk skrinshot va Jorjina Rodrigesning xatosi

Muvaffaqiyatsiz o‘yindan so‘ng, ijtimoiy tarmoqlarda jamoa yarimhimoyachisi Joau Neveshning sevgilisi Madalen Aragaoga tegishli ekani aytilgan soxta (feyk) yozishma virus kabi tarqaldi.

Ushbu soxta suhbatda foydalanuvchilardan biri Aragaoning posti ostida shunday yozgan:

«Boyfrending – ahmoq. Unga to‘pni barcha zamonlarning eng kuchli futbolchisi Krishtianu Ronalduga uzatish kerakligini ayt».

Feyk skrinshotda Aragao go‘yoki unga javoban:

«O‘z yetakchingga faoliyatini yakunlashi kerakligini ayt. U juda xudbin», — deya munosabat bildirgan.

OAVning surishtiruvlariga ko‘ra, aslida bunday suhbat umuman bo‘lmagan va rasm fotoshop yoki sun’iy intellekt yordamida yasalgan. Ammo bir qator yirik nashrlar, jumladan mashhur Record Mexico akkaunti ushbu yolg‘on ma’lumotni haqiqiy sifatida tarqatib yubordi.

Vaziyatni yanada jiddiylashtirgan jihat shundaki, bu postni Ronalduning qallig‘i Jorjina Rodriges ko‘rib qolib, uning ostida kinoyali fikr qoldirdi: «Vau! Yangi avlod ajoyib!»

Shundan so‘ng Ronalduning minglab ashaddiy muxlislari Joau Nevesh va uning sevgilisining Instagramdagi sahifalariga kirib, ommaviy ruhiy hujumlarni boshlab yuborishdi. Boshqa tarafdan esa, yolg‘on skrinshotga ishonib qolgan Jorjinaning o‘zi ham tarmoq foydalanuvchilari tomonidan kulgi ostiga olindi.

Oilaviy bosim: Katya Aveyruning tanqidi

Bu mojarodan biroz oldin Krishtianu Ronalduning singlisi Katya Aveyru ham Portugaliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Brunu Fernandeshni passiv o‘yinda ayblab chiqqan edi. Bu bayonot ijtimoiy tarmoqlarda terma jamoa a’zolariga nisbatan salbiy munosabatni yanada kuchaytirdi va futbolchilarning ruhiy holatiga salbiy ta’sir ko‘rsatdi.

O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan notinch muhit

Umuman olganda, 23 iyun kuni O‘zbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushadigan Portugaliya lagerida hozir ichki xotirjamlik yo‘q. Bosim ostida qolgan raqibning aynan mana shunday ruhiy nobarqarorligidan Fabio Kannavaro shogirdlari bo‘lajak muhim bahsda unumli foydalanib qolishlari mumkin.

PortugaliyaKristianu RonalduJoao NeveshBruno FernandeshJorjina Rodriges
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaNeymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaBugun, 13:59Paragvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdiParagvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdiBugun, 13:59Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikCody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikBugun, 13:16Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiBugun, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi