Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqda

·27·Sport
Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqda

Braziliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsi oldidan ulkan xushxabar oldi. Jamoa yetakchisi va asosiy yulduzi Neymar jarohatidan forigʻ boʻlib, umumiy mashgʻulotlarga qaytdi. Boldir qismidagi muammolar sababli turnirning dastlabki ikki uchrashuvini oʻtkazib yuborgan tajribali hujumchi Shotlandiyaga qarshi kechadigan bahsda ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shanba kuni Nyu-Jersi shtatidagi mashgʻulot bazasida Neymar toʻp bilan ishlash mashqlarini bajara boshladi. Bu holat braziliyalik muxlislar orasida katta umid uygʻotdi, zero "Selesao" oʻzining oʻninchi raqamli futbolchisisiz hujum chizigʻida sezilarli qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi reabilitatsiya jarayonining soʻnggi bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagan.

Ancelotti qarori va tiklanish jarayoni

Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Gaiti ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng Neymarning holati boʻyicha rasmiy bayonot berdi. Italiyalik mutaxassis oʻz yulduzini asrab-avaylayotgan boʻlsa-da, uning safga qaytish vaqti kelganini tasdiqladi. Rejaga koʻra, 34 yoshli hujumchi dushanba kunidan boshlab jamoaning toʻliq taktik mashgʻulotlariga qoʻshiladi.

"Neymar ertaga yakka tartibda, dushanbadan esa butun jamoa bilan birga shugʻullanadi. U Shotlandiyaga qarshi oʻyinga tayyor boʻladi", — dedi Ancelotti. Bu yangilik Braziliya uchun nafaqat taktik, balki ruhiy jihatdan ham juda muhimdir. Jamoa tarkibida Vinicius Junior va Matheus Cunha kabi mahoratli ijrochilar boʻlsa-da, Neymarning maydondagi kreativligi va tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Eslatib oʻtamiz, Neymarga ikkinchi darajali boldir mushaklari choʻzilishi tashxisi qoʻyilgan edi. Dastlabki prognozlarga koʻra, uning tiklanishi uchun uch haftagacha vaqt talab etilishi aytilgandi, biroq futbolchining organizmi kutilganidan tezroq tiklanishga muvaffaq boʻldi. Mashgʻulotlarda unga himoyachi Alex Sandro hamrohlik qilmoqda.

Guruhdagi vaziyat va oltinchi chempionlik sari qadam

Braziliya hozirda "C" guruhida toʻrt ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Marokash bilan durang va Gaitiga qarshi ishonchli gʻalabadan soʻng, besh karra jahon chempionlari pley-off yoʻllanmasini deyarli naqd qilib qoʻyishgan. Shotlandiyaga qarshi oʻyinda qayd etiladigan durang ham ularni keyingi bosqichga olib chiqadi, biroq Neymar bilan jamoa guruhni birinchi oʻrinda yakunlashni maqsad qilgan.

Neymarning qaytishi Braziliya uchun oʻz tarixidagi oltinchi jahon chempionligi sari yoʻlda asosiy omillardan biri boʻlishi mumkin. Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan ushbu mundial faxriy hujumchi uchun soʻnggi imkoniyatlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Agar kutilmagan koʻngilsizliklar yuz bermasa, chorshanba kuni Mayamida boʻlib oʻtadigan oʻyinda muxlislar yana Neymarning sehrli harakatlaridan bahramand boʻlishlari mumkin.

NeymarBraziliyaJCH-2026FutbolCarlo Ancelotti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13Paragvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdiParagvay va Turkiya o‘yinida Omar Alderete antirekord qayd etdiBugun, 13:59JCH-2026: Portugaliya terma jamoasi atrofida katta mojaro kelib chiqdiJCH-2026: Portugaliya terma jamoasi atrofida katta mojaro kelib chiqdiBugun, 13:34Cody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikCody Gakpo Niderlandiya safida porlamoqda: Liverpuldagidan farqli erkinlikBugun, 13:16Jud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiJud Bellingem va Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi shiddatiBugun, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi