Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqda
Braziliya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichining hal qiluvchi bahsi oldidan ulkan xushxabar oldi. Jamoa yetakchisi va asosiy yulduzi Neymar jarohatidan forigʻ boʻlib, umumiy mashgʻulotlarga qaytdi. Boldir qismidagi muammolar sababli turnirning dastlabki ikki uchrashuvini oʻtkazib yuborgan tajribali hujumchi Shotlandiyaga qarshi kechadigan bahsda ishtirok etishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shanba kuni Nyu-Jersi shtatidagi mashgʻulot bazasida Neymar toʻp bilan ishlash mashqlarini bajara boshladi. Bu holat braziliyalik muxlislar orasida katta umid uygʻotdi, zero "Selesao" oʻzining oʻninchi raqamli futbolchisisiz hujum chizigʻida sezilarli qiyinchiliklarga duch kelayotgan edi. Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi reabilitatsiya jarayonining soʻnggi bosqichini muvaffaqiyatli yakunlagan.
Ancelotti qarori va tiklanish jarayoniBraziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Gaiti ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng Neymarning holati boʻyicha rasmiy bayonot berdi. Italiyalik mutaxassis oʻz yulduzini asrab-avaylayotgan boʻlsa-da, uning safga qaytish vaqti kelganini tasdiqladi. Rejaga koʻra, 34 yoshli hujumchi dushanba kunidan boshlab jamoaning toʻliq taktik mashgʻulotlariga qoʻshiladi.
"Neymar ertaga yakka tartibda, dushanbadan esa butun jamoa bilan birga shugʻullanadi. U Shotlandiyaga qarshi oʻyinga tayyor boʻladi", — dedi Ancelotti. Bu yangilik Braziliya uchun nafaqat taktik, balki ruhiy jihatdan ham juda muhimdir. Jamoa tarkibida Vinicius Junior va Matheus Cunha kabi mahoratli ijrochilar boʻlsa-da, Neymarning maydondagi kreativligi va tajribasi hal qiluvchi ahamiyatga ega.
Eslatib oʻtamiz, Neymarga ikkinchi darajali boldir mushaklari choʻzilishi tashxisi qoʻyilgan edi. Dastlabki prognozlarga koʻra, uning tiklanishi uchun uch haftagacha vaqt talab etilishi aytilgandi, biroq futbolchining organizmi kutilganidan tezroq tiklanishga muvaffaq boʻldi. Mashgʻulotlarda unga himoyachi Alex Sandro hamrohlik qilmoqda.
Guruhdagi vaziyat va oltinchi chempionlik sari qadamBraziliya hozirda "C" guruhida toʻrt ochko bilan peshqadamlik qilmoqda. Marokash bilan durang va Gaitiga qarshi ishonchli gʻalabadan soʻng, besh karra jahon chempionlari pley-off yoʻllanmasini deyarli naqd qilib qoʻyishgan. Shotlandiyaga qarshi oʻyinda qayd etiladigan durang ham ularni keyingi bosqichga olib chiqadi, biroq Neymar bilan jamoa guruhni birinchi oʻrinda yakunlashni maqsad qilgan.
Neymarning qaytishi Braziliya uchun oʻz tarixidagi oltinchi jahon chempionligi sari yoʻlda asosiy omillardan biri boʻlishi mumkin. Shimoliy Amerika maydonlarida oʻtayotgan ushbu mundial faxriy hujumchi uchun soʻnggi imkoniyatlardan biri sifatida koʻrilmoqda. Agar kutilmagan koʻngilsizliklar yuz bermasa, chorshanba kuni Mayamida boʻlib oʻtadigan oʻyinda muxlislar yana Neymarning sehrli harakatlaridan bahramand boʻlishlari mumkin.
…