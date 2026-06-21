Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan norozi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Urugvay terma jamoasi bosh murabbiyi Marselo Belsa JCH-2026 o‘yinlaridagi tanaffuslar haqida tanqidiy fikr bildirdi.
Murabbiyning aytishicha, qo‘shimcha to‘xtalishlar sabab uchrashuvlar amalda to‘rt qismga bo‘linib ketmoqda. Bu holat futbolning odatiy tartibi va o‘yin sur’atiga ta’sir qilyapti.
«O‘yinlar to‘rt qismga bo‘linib ketyapti. Bu futbolning odatiy qoidalarini o‘zgartirib yubormoqda. Bunday tanaffuslar hech qanday foyda keltirmaydi, aksincha, bor narsani ham tortib oladi», dedi Belsa.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…