Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?

·46·Sport
Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?

Zamonaviy futbolda standart vaziyatlar oʻyin taqdirini hal qiluvchi eng muhim omillardan biriga aylanib bormoqda. Xususan, Londonning Arsenal klubi va Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Declan Rice kutilmaganda burchak toʻplarini ijro etish boʻyicha haqiqiy mutaxassisga aylandi. Uning bu boradagi mahorati nafaqat klub darajasida, balki jahon chempionati saralash oʻyinlarida ham oʻz samarasini bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal jamoasining standart vaziyatlar boʻyicha murabbiyi Nico Jover ushbu inqilobning asosiy tashabbuskori hisoblanadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, aynan Jover Declan Rice boʻyicha kutilmagan qarorni qabul qilgan. Ilgari faqat himoyaviy harakatlari bilan tanilgan futbolchi endilikda jamoasining hujumkorlik salohiyatini oshiruvchi asosiy figuraga aylandi. Gary Neville hatto Joverni raqib himoyachilarini doimiy asabiylashtirgani uchun hazillashib "futboldagi eng gʻashga teguvchi odam" deb ham atagan.

Nico Joverning mahorati va Riceʼning yangi qirralari

Declan Rice oʻz intervyusida ushbu oʻzgarishlar tasodif emasligini taʼkidladi. "Ilgari hech qachon burchak zarbalarini amalga oshirmasdim. Ammo Nico Jover va Mikel Arteta menda boshqalarda yoʻq qobiliyatni koʻra olishdi. Ular Bukayo Saka kabi toʻpni kerakli nuqtaga yetkazib bera olishimga ishonishdi", — deydi futbolchi BBC Sport nashriga bergan intervyusida.

Hozirda Declan Rice burchak bayroqchasi yoniga kelganida oʻziga boʻlgan ishonchi har qachongidan ham yuqori. Uning aytishicha, u har safar toʻpga yaqinlashganda golli uzatma berishiga yoki xavfli vaziyat yaratishiga ishonadi. Bu ruhiyat Angliya terma jamoasi uchun ham qoʻl kelmoqda. Xususan, Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada Riceʼning uzatmasi Harry Kane tomonidan golga aylantirildi.

Thomas Tuchel va Angliya terma jamoasidagi yangiliklar

Angliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel ham Premyer-ligadagi yuqori intensivlik va taktik intizomni terma jamoaga olib kirishga harakat qilmoqda. Kansas City shahridagi mashgʻulotlar davomida standart vaziyatlar ustida ishlashga alohida vaqt ajratilmoqda. Riceʼning soʻzlariga koʻra, jamoada aniq oʻyin rejasi bor va futbolchilar uning toʻpni qayerga yetkazib berishini yaxshi bilishadi.

Arsenal jamoasining soʻnggi yigirma yil ichidagi ilk chempionlik poygasidagi muvaffaqiyatlarida aynan standart vaziyatlardan urilgan gollar katta rol oʻynadi. Endilikda bu tajriba xalqaro maydonga ham koʻchmoqda. Angliyalik muxlislar uchun bu juda quvonarli holat, chunki yirik turnirlarda bitta aniq zarba koʻp narsani hal qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Declan Riceʼning transformatsiyasi zamonaviy futbolda murabbiylik shtabining oʻrni qanchalik muhimligini koʻrsatib bermoqda. Arsenal va Angliya terma jamoasi uchun standart vaziyatlar endi shunchaki imkoniyat emas, balki raqibni magʻlub etishning asosiy quroliga aylandi.

ArsenalDeclan RiceAngliyaFutbolPremyer-liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiDeclan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiBugun, 15:52Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiLuis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiBugun, 15:19Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiCristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiBugun, 15:18Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13Neymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaNeymar safga qaytmoqda: Braziliya yulduzi Shotlandiyaga qarshi oʻyinda maydonga tushishi kutilmoqdaBugun, 13:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi