Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?
Zamonaviy futbolda standart vaziyatlar oʻyin taqdirini hal qiluvchi eng muhim omillardan biriga aylanib bormoqda. Xususan, Londonning Arsenal klubi va Angliya terma jamoasi yarim himoyachisi Declan Rice kutilmaganda burchak toʻplarini ijro etish boʻyicha haqiqiy mutaxassisga aylandi. Uning bu boradagi mahorati nafaqat klub darajasida, balki jahon chempionati saralash oʻyinlarida ham oʻz samarasini bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal jamoasining standart vaziyatlar boʻyicha murabbiyi Nico Jover ushbu inqilobning asosiy tashabbuskori hisoblanadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, aynan Jover Declan Rice boʻyicha kutilmagan qarorni qabul qilgan. Ilgari faqat himoyaviy harakatlari bilan tanilgan futbolchi endilikda jamoasining hujumkorlik salohiyatini oshiruvchi asosiy figuraga aylandi. Gary Neville hatto Joverni raqib himoyachilarini doimiy asabiylashtirgani uchun hazillashib "futboldagi eng gʻashga teguvchi odam" deb ham atagan.
Nico Joverning mahorati va Riceʼning yangi qirralariDeclan Rice oʻz intervyusida ushbu oʻzgarishlar tasodif emasligini taʼkidladi. "Ilgari hech qachon burchak zarbalarini amalga oshirmasdim. Ammo Nico Jover va Mikel Arteta menda boshqalarda yoʻq qobiliyatni koʻra olishdi. Ular Bukayo Saka kabi toʻpni kerakli nuqtaga yetkazib bera olishimga ishonishdi", — deydi futbolchi BBC Sport nashriga bergan intervyusida.
Hozirda Declan Rice burchak bayroqchasi yoniga kelganida oʻziga boʻlgan ishonchi har qachongidan ham yuqori. Uning aytishicha, u har safar toʻpga yaqinlashganda golli uzatma berishiga yoki xavfli vaziyat yaratishiga ishonadi. Bu ruhiyat Angliya terma jamoasi uchun ham qoʻl kelmoqda. Xususan, Xorvatiya ustidan qozonilgan 4:2 hisobidagi gʻalabada Riceʼning uzatmasi Harry Kane tomonidan golga aylantirildi.
Thomas Tuchel va Angliya terma jamoasidagi yangiliklarAngliya terma jamoasining yangi bosh murabbiyi Thomas Tuchel ham Premyer-ligadagi yuqori intensivlik va taktik intizomni terma jamoaga olib kirishga harakat qilmoqda. Kansas City shahridagi mashgʻulotlar davomida standart vaziyatlar ustida ishlashga alohida vaqt ajratilmoqda. Riceʼning soʻzlariga koʻra, jamoada aniq oʻyin rejasi bor va futbolchilar uning toʻpni qayerga yetkazib berishini yaxshi bilishadi.
Arsenal jamoasining soʻnggi yigirma yil ichidagi ilk chempionlik poygasidagi muvaffaqiyatlarida aynan standart vaziyatlardan urilgan gollar katta rol oʻynadi. Endilikda bu tajriba xalqaro maydonga ham koʻchmoqda. Angliyalik muxlislar uchun bu juda quvonarli holat, chunki yirik turnirlarda bitta aniq zarba koʻp narsani hal qilishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Declan Riceʼning transformatsiyasi zamonaviy futbolda murabbiylik shtabining oʻrni qanchalik muhimligini koʻrsatib bermoqda. Arsenal va Angliya terma jamoasi uchun standart vaziyatlar endi shunchaki imkoniyat emas, balki raqibni magʻlub etishning asosiy quroliga aylandi.
…