Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Barselona va milliy jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Mutaxassis 18 yoshli iqtidor egasini Lionel Messi va Diego Maradona kabi futbol afsonalari bilan solishtirishni katta xato deb hisoblamoqda. Murabbiyning fikricha, bunday parallelizmlar yosh futbolchining rivojlanishiga salbiy ta'sir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, De la Fuente Lamine Yamalni futbol ikonalariga oʻxshatishdan qochsa-da, uning noyob iqtidorini tan olgan. Murabbiy yosh vingerning mahoratini san'at olamidagi buyuk siymolar — Mikelanjelo va Salvador Dali bilan bir qatorga qoʻydi. Uning ta'kidlashicha, Yamal kabi "geniy"lar uchun oddiy insonlarga gʻayritabiiy tuyulgan ishlar odatiy holatdir.
Geniy va rivojlanish bosqichi"Uni kimdir bilan solishtirish xato boʻlar edi. U hali 18 yoshda, rivojlanish va ulgʻayish jarayonida. Biz unga oʻz yoʻlidan borishiga imkon berishimiz kerak. Lamine kabi boshqalardan ajralib turadigan futbolchilar har qanday bosimga tayyor boʻlishadi. Ular Mikelanjelo kabi daho sanaladi", — deya ta'kidladi Ispaniya ustozi matbuot anjumanida.
Hozirda Ispaniya terma jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoaning asosiy e'tibori aynan Yamalning jismoniy holatiga qaratilgan. Aprel oyida olgan mushak jarohatidan soʻng tiklanayotgan futbolchi Cape Verde bilan oʻyinda atigi 20 daqiqa harakat qildi. Muxlislar va mutaxassislar uni asosiy tarkibda koʻrishni istashsa-da, murabbiy ehtiyotkorlikni birinchi oʻringa qoʻymoqda.
Lamine Yamalning oʻzi ham hozircha 90 daqiqa davomida toʻliq kuch bilan oʻynashga tayyor emasligini tan olgan. Luis de la Fuente vingerning keyingi oʻyinda qancha vaqt maydonda boʻlishini tibbiy koʻrsatkichlar va oʻyin holatidan kelib chiqib belgilashini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining sogʻligʻi va jamoaga keltiradigan foydasi oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhim.
Jamoa ichidagi muhitTerma jamoa lageridagi ichki muhit haqida gapirar ekan, murabbiy Yamalga boʻlayotgan katta e'tibor boshqa tajribali futbolchilarga salbiy ta'sir qilmasligini bildirdi. Uning aytishicha, jamoa birdam va barcha futbolchilar yosh yulduzning rolini toʻgʻri tushunishadi. Birinchi oʻyindagi durangdan soʻng jamoa biroz tushkunlikka tushgan boʻlsa-da, tanqidlar futbolchilarni yanada motivatsiya qilmoqda.
Ispaniya terma jamoasi Saudiya Arabistoni bilan bahsda gʻalaba qozonib, oʻz mavqeini tiklab olishni koʻzlagan. Lamine Yamalning maydonga tushishi va uning oʻyini nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib qolmoqda. Murabbiylar shtabi esa yosh iqtidorning salomatligini xavf ostiga qoʻymaslikka harakat qilmoqda.
…