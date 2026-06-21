Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdi

·61·Sport
Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Barselona va milliy jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal atrofidagi shov-shuvlarga munosabat bildirdi. Mutaxassis 18 yoshli iqtidor egasini Lionel Messi va Diego Maradona kabi futbol afsonalari bilan solishtirishni katta xato deb hisoblamoqda. Murabbiyning fikricha, bunday parallelizmlar yosh futbolchining rivojlanishiga salbiy ta'sir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, De la Fuente Lamine Yamalni futbol ikonalariga oʻxshatishdan qochsa-da, uning noyob iqtidorini tan olgan. Murabbiy yosh vingerning mahoratini san'at olamidagi buyuk siymolar — Mikelanjelo va Salvador Dali bilan bir qatorga qoʻydi. Uning ta'kidlashicha, Yamal kabi "geniy"lar uchun oddiy insonlarga gʻayritabiiy tuyulgan ishlar odatiy holatdir.

Geniy va rivojlanish bosqichi

"Uni kimdir bilan solishtirish xato boʻlar edi. U hali 18 yoshda, rivojlanish va ulgʻayish jarayonida. Biz unga oʻz yoʻlidan borishiga imkon berishimiz kerak. Lamine kabi boshqalardan ajralib turadigan futbolchilar har qanday bosimga tayyor boʻlishadi. Ular Mikelanjelo kabi daho sanaladi", — deya ta'kidladi Ispaniya ustozi matbuot anjumanida.

Hozirda Ispaniya terma jamoasi Saudiya Arabistoniga qarshi kechadigan uchrashuvga tayyorgarlik koʻrmoqda. Jamoaning asosiy e'tibori aynan Yamalning jismoniy holatiga qaratilgan. Aprel oyida olgan mushak jarohatidan soʻng tiklanayotgan futbolchi Cape Verde bilan oʻyinda atigi 20 daqiqa harakat qildi. Muxlislar va mutaxassislar uni asosiy tarkibda koʻrishni istashsa-da, murabbiy ehtiyotkorlikni birinchi oʻringa qoʻymoqda.

Lamine Yamalning oʻzi ham hozircha 90 daqiqa davomida toʻliq kuch bilan oʻynashga tayyor emasligini tan olgan. Luis de la Fuente vingerning keyingi oʻyinda qancha vaqt maydonda boʻlishini tibbiy koʻrsatkichlar va oʻyin holatidan kelib chiqib belgilashini aytdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchining sogʻligʻi va jamoaga keltiradigan foydasi oʻrtasidagi muvozanatni saqlash muhim.

Jamoa ichidagi muhit

Terma jamoa lageridagi ichki muhit haqida gapirar ekan, murabbiy Yamalga boʻlayotgan katta e'tibor boshqa tajribali futbolchilarga salbiy ta'sir qilmasligini bildirdi. Uning aytishicha, jamoa birdam va barcha futbolchilar yosh yulduzning rolini toʻgʻri tushunishadi. Birinchi oʻyindagi durangdan soʻng jamoa biroz tushkunlikka tushgan boʻlsa-da, tanqidlar futbolchilarni yanada motivatsiya qilmoqda.

Ispaniya terma jamoasi Saudiya Arabistoni bilan bahsda gʻalaba qozonib, oʻz mavqeini tiklab olishni koʻzlagan. Lamine Yamalning maydonga tushishi va uning oʻyini nafaqat Ispaniya, balki butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib qolmoqda. Murabbiylar shtabi esa yosh iqtidorning salomatligini xavf ostiga qoʻymaslikka harakat qilmoqda.

Lamine YamalIspaniyaLuis de la FuenteLionel MessiBarselona
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydiEndrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 16:19Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiDeclan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiBugun, 15:52Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiCristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiBugun, 15:18Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Bugun, 14:55Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi