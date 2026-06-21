Endrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Braziliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yosh yulduzi Endrick jahon chempionati startida zaxira oʻrindigʻida qolib ketayotgani ortidan kelib chiqqan turli mish-mishlarga oydinlik kiritdi. Ijtimoiy tarmoqlarda futbolchi va murabbiy Karlo Anchelotti oʻrtasida tushunmovchilik borligi haqidagi memlar koʻpayib ketgan bir paytda, 19 yoshli hujumchi murabbiy bilan munosabatlari aʼlo darajada ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati doirasidagi Marokashga qarshi oʻyinda (1:1) Endrickning maydonga tushirilmagani muxlislar orasida katta bahslarga sabab boʻldi. X (sobiq Twitter) platformasida foydalanuvchilar Anchelotti yosh iqtidor egasini "yoqtirmasligi" haqida hazilomuz postlar qoldira boshlashdi. Biroq, Gaiti bilan kechgan bahsda (3:0) zaxiradan maydonga tushgan hujumchi bu gap-soʻzlarning asossiz ekanini isbotladi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Endrick Karlo Anchelotti bilan Real Madrid klubida bir yil davomida birga ishlagani va murabbiyning uslubini yaxshi tushunishini maʼlum qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy har doim shaxsiy manfaatlardan koʻra jamoa manfaatlarini ustun qoʻyadi va bu toʻgʻri strategiya hisoblanadi.
Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi ishonch"Men Real Madrid safida u bilan birga ishlash baxtiga muyassar boʻlganman. Maydonda 5, 10 yoki 15 daqiqa harakat qilishimdan qatʼi nazar, u mening nimalarga qodir ekanligimni yaxshi biladi. Anchelotti muxlislar yoki alohida futbolchilar uchun emas, balki butun jamoa uchun eng yaxshi qarorni qabul qiladi. Men uning bu yerda, terma jamoada ekanligidan xursandman", — deydi Endrick.
Gaiti bilan oʻyinda 63-daqiqada Matheus Cunha oʻrniga maydonga tushgan Endrick muxlislar tomonidan juda iliq kutib olindi. Garchi uning kiritgan goli ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa-da, hujumchining faolligi va ishtiyoqi mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. U har bir oʻyinda borini berib harakat qilishga tayyorligini bildirdi.
Karlo Anchelotti ham oʻz navbatida yosh yulduzning rivojlanishiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Tajribali mutaxassis Endrickning sabrli ekanini va uning vaqti hali kelishini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, futbolchining oilasi ham uning faoliyatiga toʻgʻri taʼsir koʻrsatmoqda, bu esa yosh oʻyinchi uchun juda muhim omildir.
"Endrick — favqulodda iqtidor egasi. Men uni kerakli vaqtda maydonga tushiraman. U ushbu jahon chempionatida ham, keyingilarida ham Braziliya uchun muhim figura boʻladi. U oʻz yoshiga nisbatan juda ulgʻaygan va shoshilmayapti", — deya qoʻshimcha qildi Anchelotti.
Hozirda Braziliya terma jamoasi guruh bosqichidagi oʻyinlarini davom ettirmoqda. Muxlislar va ekspertlar Endrickning keyingi bahslarda asosiy tarkibda koʻrinish berishini kutishmoqda, chunki uning maydonga tushishi jamoa hujum chizigʻiga oʻzgacha dinamika olib kirmoqda.
…