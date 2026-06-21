Endrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydi

·0·Sport
Endrick va Karlo Anchelotti oʻrtasida nizo bormi? Braziliyalik iqtidor mish-mishlarga nuqta qoʻydi

Braziliya terma jamoasi va Real Madrid klubining yosh yulduzi Endrick jahon chempionati startida zaxira oʻrindigʻida qolib ketayotgani ortidan kelib chiqqan turli mish-mishlarga oydinlik kiritdi. Ijtimoiy tarmoqlarda futbolchi va murabbiy Karlo Anchelotti oʻrtasida tushunmovchilik borligi haqidagi memlar koʻpayib ketgan bir paytda, 19 yoshli hujumchi murabbiy bilan munosabatlari aʼlo darajada ekanini taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati doirasidagi Marokashga qarshi oʻyinda (1:1) Endrickning maydonga tushirilmagani muxlislar orasida katta bahslarga sabab boʻldi. X (sobiq Twitter) platformasida foydalanuvchilar Anchelotti yosh iqtidor egasini "yoqtirmasligi" haqida hazilomuz postlar qoldira boshlashdi. Biroq, Gaiti bilan kechgan bahsda (3:0) zaxiradan maydonga tushgan hujumchi bu gap-soʻzlarning asossiz ekanini isbotladi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Endrick Karlo Anchelotti bilan Real Madrid klubida bir yil davomida birga ishlagani va murabbiyning uslubini yaxshi tushunishini maʼlum qilgan. Uning soʻzlariga koʻra, murabbiy har doim shaxsiy manfaatlardan koʻra jamoa manfaatlarini ustun qoʻyadi va bu toʻgʻri strategiya hisoblanadi.

Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi ishonch

"Men Real Madrid safida u bilan birga ishlash baxtiga muyassar boʻlganman. Maydonda 5, 10 yoki 15 daqiqa harakat qilishimdan qatʼi nazar, u mening nimalarga qodir ekanligimni yaxshi biladi. Anchelotti muxlislar yoki alohida futbolchilar uchun emas, balki butun jamoa uchun eng yaxshi qarorni qabul qiladi. Men uning bu yerda, terma jamoada ekanligidan xursandman", — deydi Endrick.

Gaiti bilan oʻyinda 63-daqiqada Matheus Cunha oʻrniga maydonga tushgan Endrick muxlislar tomonidan juda iliq kutib olindi. Garchi uning kiritgan goli ofsayd tufayli bekor qilingan boʻlsa-da, hujumchining faolligi va ishtiyoqi mutaxassislar tomonidan yuqori baholandi. U har bir oʻyinda borini berib harakat qilishga tayyorligini bildirdi.

Karlo Anchelotti ham oʻz navbatida yosh yulduzning rivojlanishiga ehtiyotkorlik bilan yondashmoqda. Tajribali mutaxassis Endrickning sabrli ekanini va uning vaqti hali kelishini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, futbolchining oilasi ham uning faoliyatiga toʻgʻri taʼsir koʻrsatmoqda, bu esa yosh oʻyinchi uchun juda muhim omildir.

"Endrick — favqulodda iqtidor egasi. Men uni kerakli vaqtda maydonga tushiraman. U ushbu jahon chempionatida ham, keyingilarida ham Braziliya uchun muhim figura boʻladi. U oʻz yoshiga nisbatan juda ulgʻaygan va shoshilmayapti", — deya qoʻshimcha qildi Anchelotti.

Hozirda Braziliya terma jamoasi guruh bosqichidagi oʻyinlarini davom ettirmoqda. Muxlislar va ekspertlar Endrickning keyingi bahslarda asosiy tarkibda koʻrinish berishini kutishmoqda, chunki uning maydonga tushishi jamoa hujum chizigʻiga oʻzgacha dinamika olib kirmoqda.

EndrickKarlo AnchelottiReal MadridBraziliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Declan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiDeclan Rice yarim yildan buyon jarohat bilan oʻynayotganini tan oldiBugun, 15:52Luis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiLuis de la Fuente Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirish xato ekanini aytdiBugun, 15:19Cristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiCristiano Ronaldo Jr 16 yoshni qarshi oldi: Georgina Rodriguez hashamatli bayram uyushtirdiBugun, 15:18Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Arsenal va Angliya terma jamoasining maxfiy quroli: Declan Rice qanday qilib "ustaga" aylandi?Bugun, 14:55Marselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziMarselo Belsa JCH-2026dagi tanaffuslardan noroziBugun, 14:30Behruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBehruz Karimov Portugaliyaga qarshi O‘zbekistonga yordam bera olmaydiBugun, 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi