Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdi

·48·Sport
Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdi

Londonning Arsenal jamoasi hamda Angliya ayollar terma jamoasi sardori Leah Williamson oʻzining shaxsiy hayotiga doir quvonchli lahzalarni muxlislari bilan boʻlishdi. Futbol olamidagi eng taniqli shaxslardan biri hisoblangan Williamson oʻzining yaqin insoni, amerikalik model Elle Smithning 28 yoshga toʻlishi munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda hissiyotlarga boy post qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi oʻzining Instagram sahifasida bir qator samimiy suratlarni joylashtirib, ularga "Tugʻilgan kuning bilan, azizim" deya qisqa va shirin izoh qoldirgan. Ushbu suratlar juftlikning maydon tashqarisidagi hordiq daqiqalarini aks ettirgan boʻlib, qisqa vaqt ichida muxlislar va jamoadoshlarining koʻplab iliq fikrlariga sabab boʻldi.

Ushbu bayramona kayfiyat Williamson uchun ogʻir kechayotgan mavsumdagi oʻziga xos tanaffus boʻldi. Maʼlumki, tajribali himoyachi soʻnggi vaqtlarda ketma-ket jarohatlar bilan kurashmoqda, bu esa uning ham klub, ham terma jamoa safidagi ishtirokiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Shaxsiy hayotdagi quvonchli damlar futbolchiga ruhan tiklanish uchun yordam berishi kutilmoqda.

Jarohatlar va tiklanish jarayoni

Leah Williamson uchun joriy yil jismoniy jihatdan ancha murakkab keldi. U tizzasi va boldiridagi muammolar sababli mavsum boshini oʻtkazib yuborgan edi. Maydonga qaytganidan soʻng, kutilmaganda son mushaklaridan jarohat olib, yana safdan chiqdi. Hatto Angliya terma jamoasining Ispaniya va Ukrainaga qarshi muhim saralash oʻyinlari uchun qaydnomaga kiritilgan boʻlsa-da, jarohati sababli tarkibni tark etishga majbur boʻldi.

Hozirda Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegers va Angliya terma jamoasi tibbiy shtabi futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Mutaxassislar uning jismoniy yuklamalarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilib, kelajakda jiddiyroq asoratlar kelib chiqmasligining oldini olishga harakat qilmoqdalar. Uning oʻrniga terma jamoaga Vest Xem himoyachisi Grace Fisk jalb etilgan.

Shunga qaramay, Williamsonning Arsenal bilan kelajagi borasida xavotirlarga oʻrin yoʻq. Joriy yil boshida klub oʻz tarbiyalanuvchisi va yetakchisi bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaganini eʼlon qilgan edi. Bolaligidan "toʻpchilar" safida toʻp surib kelayotgan himoyachi jamoaning yuragi va asosiy tayanchi hisoblanadi.

Arsenal rahbariyati oʻzining yetakchi oʻyinchilarini saqlab qolish strategiyasi doirasida Williamson bilan birga Steph Catley va Kim Little kabi tajribali futbolchilar bilan ham kelishuvlarni uzaytirdi. Klubning maqsadi — 2026-27-yilgi mavsumda ham ichki chempionatda, ham Chempionlar ligasida bosh sovrinlar uchun kurashadigan barqaror tarkibni shakllantirishdir.

ArsenalLeah WilliamsonAyollar FutboliAngliyaSport
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiAbduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiBugun, 18:09Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiReece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiBugun, 16:59Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiBugun, 16:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi