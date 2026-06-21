Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdi
Londonning Arsenal jamoasi hamda Angliya ayollar terma jamoasi sardori Leah Williamson oʻzining shaxsiy hayotiga doir quvonchli lahzalarni muxlislari bilan boʻlishdi. Futbol olamidagi eng taniqli shaxslardan biri hisoblangan Williamson oʻzining yaqin insoni, amerikalik model Elle Smithning 28 yoshga toʻlishi munosabati bilan ijtimoiy tarmoqlarda hissiyotlarga boy post qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, futbolchi oʻzining Instagram sahifasida bir qator samimiy suratlarni joylashtirib, ularga "Tugʻilgan kuning bilan, azizim" deya qisqa va shirin izoh qoldirgan. Ushbu suratlar juftlikning maydon tashqarisidagi hordiq daqiqalarini aks ettirgan boʻlib, qisqa vaqt ichida muxlislar va jamoadoshlarining koʻplab iliq fikrlariga sabab boʻldi.
Ushbu bayramona kayfiyat Williamson uchun ogʻir kechayotgan mavsumdagi oʻziga xos tanaffus boʻldi. Maʼlumki, tajribali himoyachi soʻnggi vaqtlarda ketma-ket jarohatlar bilan kurashmoqda, bu esa uning ham klub, ham terma jamoa safidagi ishtirokiga jiddiy taʼsir koʻrsatdi. Shaxsiy hayotdagi quvonchli damlar futbolchiga ruhan tiklanish uchun yordam berishi kutilmoqda.
Jarohatlar va tiklanish jarayoniLeah Williamson uchun joriy yil jismoniy jihatdan ancha murakkab keldi. U tizzasi va boldiridagi muammolar sababli mavsum boshini oʻtkazib yuborgan edi. Maydonga qaytganidan soʻng, kutilmaganda son mushaklaridan jarohat olib, yana safdan chiqdi. Hatto Angliya terma jamoasining Ispaniya va Ukrainaga qarshi muhim saralash oʻyinlari uchun qaydnomaga kiritilgan boʻlsa-da, jarohati sababli tarkibni tark etishga majbur boʻldi.
Hozirda Arsenal bosh murabbiyi Renee Slegers va Angliya terma jamoasi tibbiy shtabi futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Mutaxassislar uning jismoniy yuklamalarini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilib, kelajakda jiddiyroq asoratlar kelib chiqmasligining oldini olishga harakat qilmoqdalar. Uning oʻrniga terma jamoaga Vest Xem himoyachisi Grace Fisk jalb etilgan.
Shunga qaramay, Williamsonning Arsenal bilan kelajagi borasida xavotirlarga oʻrin yoʻq. Joriy yil boshida klub oʻz tarbiyalanuvchisi va yetakchisi bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolaganini eʼlon qilgan edi. Bolaligidan "toʻpchilar" safida toʻp surib kelayotgan himoyachi jamoaning yuragi va asosiy tayanchi hisoblanadi.
Arsenal rahbariyati oʻzining yetakchi oʻyinchilarini saqlab qolish strategiyasi doirasida Williamson bilan birga Steph Catley va Kim Little kabi tajribali futbolchilar bilan ham kelishuvlarni uzaytirdi. Klubning maqsadi — 2026-27-yilgi mavsumda ham ichki chempionatda, ham Chempionlar ligasida bosh sovrinlar uchun kurashadigan barqaror tarkibni shakllantirishdir.
…