Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdi
Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal jahon futboli jamoatchiligini hayratda qoldirishda davom etmoqda. 18 yoshli vingerning maydondagi harakatlari va oʻyin darajasi uni koʻplab mutaxassislar nazarida afsonaviy Lionel Messi merosxoʻriga aylantirdi. Navbatdagi yuksak eʼtirof Saudiya Arabistoni terma jamoasi bosh murabbiyi Georgios Donis tomonidan yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya va Saudiya Arabistoni oʻrtasidagi boʻlajak toʻqnashuv oldidan bergan intervyusida Donis yosh iqtidor egasini hozirgi davrning eng yirik isteʼdodi deb atadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy Lamine Yamalning Barselona safidagi oʻyinlarini tahlil qilar ekan, u Lionel Messi qoldirgan boʻshliqni eng munosib tarzda toʻldira boshlaganini taʼkidlagan.
Yetuklik va intellekt: Yamalning asosiy ustunligiGeorgios Donisning fikricha, Lamine Yamalni boshqa yosh futbolchilardan ajratib turadigan jihat shunchaki texnik mahorat yoki tezlik emas, balki uning maydonni koʻrish qobiliyati va oʻyinni tushunishidir. Murabbiyning taʼkidlashicha, bunday darajadagi futbol intellekti odatda koʻp yillik tajribaga ega faxriy oʻyinchilarga xos boʻladi.
"Men bu yoshda bunday katta farqni yuzaga keltira oladigan, bunday sifat va yetuklik bilan toʻp suradigan boshqa futbolchini koʻrmaganman. Men uchun eng muhimi uning mahorati emas, balki har bir vaziyatda nima qilish kerakligini aniq bilishidir. Aynan shu jihat uni boshqalardan ajratib turadi", — deya qoʻshimcha qildi Saudiya Arabistoni ustozi.
Donis oʻz tajribasidan kelib chiqib, Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirishga toʻla haqli ekanini bildirdi. U oʻz vaqtida Kiprning "APOEL" klubini boshqargan kezlari Barselona va Lionel Messiga qarshi toʻp surganini esladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, oʻshanda argentinalik yulduz koʻrsatgan taʼsirni bugun Yamalning harakatlarida koʻrish mumkin.
Lamine Yamalning bunday tez surʼatlar bilan oʻsishi nafaqat Barselona, balki butun futbol olami uchun katta sovgʻa sifatida baholanmoqda. Uning har bir uchrashuvda yaratayotgan xavfli vaziyatlari va urayotgan gollari uni allaqachon Yevropaning eng kuchli hujumchilaridan biriga aylantirib ulgurdi.
Hozirda futbol jamoatchiligi yosh vingerning kelajakda Lionel Messi kabi koʻp karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlishiga shubha qilmayapti. Georgios Donis kabi tajribali mutaxassislarning bunday eʼtirofi esa Lamine Yamalning jahon futboli iyerarxiyasida qanchalik yuqori oʻringa koʻtarilganidan dalolat beradi.
…