Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdi

·0·Sport
Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdi

Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal jahon futboli jamoatchiligini hayratda qoldirishda davom etmoqda. 18 yoshli vingerning maydondagi harakatlari va oʻyin darajasi uni koʻplab mutaxassislar nazarida afsonaviy Lionel Messi merosxoʻriga aylantirdi. Navbatdagi yuksak eʼtirof Saudiya Arabistoni terma jamoasi bosh murabbiyi Georgios Donis tomonidan yangradi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya va Saudiya Arabistoni oʻrtasidagi boʻlajak toʻqnashuv oldidan bergan intervyusida Donis yosh iqtidor egasini hozirgi davrning eng yirik isteʼdodi deb atadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy Lamine Yamalning Barselona safidagi oʻyinlarini tahlil qilar ekan, u Lionel Messi qoldirgan boʻshliqni eng munosib tarzda toʻldira boshlaganini taʼkidlagan.

Yetuklik va intellekt: Yamalning asosiy ustunligi

Georgios Donisning fikricha, Lamine Yamalni boshqa yosh futbolchilardan ajratib turadigan jihat shunchaki texnik mahorat yoki tezlik emas, balki uning maydonni koʻrish qobiliyati va oʻyinni tushunishidir. Murabbiyning taʼkidlashicha, bunday darajadagi futbol intellekti odatda koʻp yillik tajribaga ega faxriy oʻyinchilarga xos boʻladi.

"Men bu yoshda bunday katta farqni yuzaga keltira oladigan, bunday sifat va yetuklik bilan toʻp suradigan boshqa futbolchini koʻrmaganman. Men uchun eng muhimi uning mahorati emas, balki har bir vaziyatda nima qilish kerakligini aniq bilishidir. Aynan shu jihat uni boshqalardan ajratib turadi", — deya qoʻshimcha qildi Saudiya Arabistoni ustozi.

Donis oʻz tajribasidan kelib chiqib, Lamine Yamalni Lionel Messi bilan solishtirishga toʻla haqli ekanini bildirdi. U oʻz vaqtida Kiprning "APOEL" klubini boshqargan kezlari Barselona va Lionel Messiga qarshi toʻp surganini esladi. Murabbiyning soʻzlariga koʻra, oʻshanda argentinalik yulduz koʻrsatgan taʼsirni bugun Yamalning harakatlarida koʻrish mumkin.

Lamine Yamalning bunday tez surʼatlar bilan oʻsishi nafaqat Barselona, balki butun futbol olami uchun katta sovgʻa sifatida baholanmoqda. Uning har bir uchrashuvda yaratayotgan xavfli vaziyatlari va urayotgan gollari uni allaqachon Yevropaning eng kuchli hujumchilaridan biriga aylantirib ulgurdi.

Hozirda futbol jamoatchiligi yosh vingerning kelajakda Lionel Messi kabi koʻp karra "Oltin toʻp" sohibi boʻlishiga shubha qilmayapti. Georgios Donis kabi tajribali mutaxassislarning bunday eʼtirofi esa Lamine Yamalning jahon futboli iyerarxiyasida qanchalik yuqori oʻringa koʻtarilganidan dalolat beradi.

Lamine YamalBarselonaLionel MessiIspaniyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08Reece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiReece James Marc Cucurella’ning Real Madridga ketganidan chuqur qaygʻuda ekanini aytdiBugun, 16:59Arsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiArsenal va Angliya terma jamoasi yulduzi Leah Williamson shaxsiy hayotidan suratlar ulashdiBugun, 16:54Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiKoloskov O‘zbekiston terma jamoasining pley-off imkoniyatlarini baholadiBugun, 16:40Eron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiEron bosh murabbiyi AQSHdagi cheklovlar va adolatsizlik haqida gapirdiBugun, 16:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi