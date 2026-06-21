Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdi
Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Diogo Dalot jahon chempionati davomida jamoa sardori Cristiano Ronaldo atrofida yuzaga keladigan bosim va tanqidlarga qarshi qanday kurashilayotgani haqida batafsil maʼlumot berdi. Manchester Yunayted vakilining soʻzlariga koʻra, jamoa ichidagi muhit tashqi shov-shuvlarga qaramay barqarorligicha qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumki, Portugaliyaning Kongo DR bilan oʻyindagi 1:1 hisobidagi durang natijasi ijtimoiy tarmoqlarda katta eʼtirozlarga sabab boʻldi. Koʻplab mutaxassislar, jumladan, Thierry Henry ham eʼtiborni Ronaldoning shaxsiy rekordlaridan jamoaviy muvaffaqiyatga qaratish lozimligini taʼkidladi. Biroq, Goal.com nashrining xabar berishicha, Roberto Martinez boshchiligidagi jamoa bunday ssenariyga oldindan tayyorgarlik koʻrgan.
Oldindan rejalashtirilgan himoyaDiogo Dalotning taʼkidlashicha, mundial boshlanishidan avval jamoa aʼzolari maxsus yigʻilish oʻtkazib, ijtimoiy tarmoqlardagi boʻlajak hujumlarni muhokama qilishgan. Bu suhbat futbolchilarga ruhan tayyor boʻlishga va tashqi omillarga chalgʻimaslikka yordam bergan.
"Bu juda oddiy. Kiyinish xonasida, hali jahon chempionatiga kelmasimizdan avval, bizda ushbu tanqidlar va ijtimoiy tarmoqlar haqida batafsil suhbatlashish imkoniyati boʻlgan edi. Biz goʻyo bularning barchasi sodir boʻlishini oldindan bilgandek edik. Tarkibda Cristiano kabi afsonaviy oʻyinchi boʻlgach, har qachongidan ham koʻproq tayyor turishimiz shart edi", — deya tushuntirdi Dalot.
Himoyachining soʻzlariga koʻra, tashqi bosim jamoa ichidagi birdamlikni zaiflashtira olmagan. Aksincha, futbolchilar oʻz tarixlarida ilk bor jahon kubogini qoʻlga kiritish maqsadida yanada jipslashganlar. Ular tanqidlarning koʻpchiligi asossiz, adolatsiz yoki haddan tashqari boʻrttirilgan ekanini yaxshi anglashadi.
Ronaldoning 20 yillik tajribasiBugungi kunda 41 yoshni qarshilagan Cristiano Ronaldo uchun bunday eʼtibor yangilik emas. Al-Nassr hujumchisi yigirma yildan ortiq vaqt davomida Portugaliya terma jamoasining asosiy yulduzi sifatida diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Dalot aynan sardorning tajribasi jamoaga xotirjamlik bagʻishlayotganini qayd etdi.
"Hamma Cristiano tanqidlarni qanchalik yaxshi qabul qilishini biladi. Uning terma jamoada 20 yildan ortiq tajribasi bor. U jamoaga ishonch bagʻishlaydi va bu kabi gap-soʻzlar oʻyinning bir qismi ekanini tushuntiradi. Biz dunyoning eng yirik musobaqasida ishtirok etayotganimizda, bunday holatlar tabiiy", — deydi himoyachi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Cristiano Ronaldo fenomeni doimo qiziqarli boʻlib kelgan. Uning har bir harakati nafaqat Yevropada, balki bizning mintaqada ham qizgʻin muhokama qilinadi. Dalotning ushbu bayonoti Portugaliya terma jamoasi oʻz yetakchisini har qanday vaziyatda himoya qilishga tayyorligini yana bir bor isbotladi.
…