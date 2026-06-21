Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdi

·46·Sport
Cristiano Ronaldo tanqidlardan qanday himoyalangan? Diogo Dalot jamoa sirlarini ochdi

Portugaliya terma jamoasi himoyachisi Diogo Dalot jahon chempionati davomida jamoa sardori Cristiano Ronaldo atrofida yuzaga keladigan bosim va tanqidlarga qarshi qanday kurashilayotgani haqida batafsil maʼlumot berdi. Manchester Yunayted vakilining soʻzlariga koʻra, jamoa ichidagi muhit tashqi shov-shuvlarga qaramay barqarorligicha qolmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumki, Portugaliyaning Kongo DR bilan oʻyindagi 1:1 hisobidagi durang natijasi ijtimoiy tarmoqlarda katta eʼtirozlarga sabab boʻldi. Koʻplab mutaxassislar, jumladan, Thierry Henry ham eʼtiborni Ronaldoning shaxsiy rekordlaridan jamoaviy muvaffaqiyatga qaratish lozimligini taʼkidladi. Biroq, Goal.com nashrining xabar berishicha, Roberto Martinez boshchiligidagi jamoa bunday ssenariyga oldindan tayyorgarlik koʻrgan.

Oldindan rejalashtirilgan himoya

Diogo Dalotning taʼkidlashicha, mundial boshlanishidan avval jamoa aʼzolari maxsus yigʻilish oʻtkazib, ijtimoiy tarmoqlardagi boʻlajak hujumlarni muhokama qilishgan. Bu suhbat futbolchilarga ruhan tayyor boʻlishga va tashqi omillarga chalgʻimaslikka yordam bergan.

"Bu juda oddiy. Kiyinish xonasida, hali jahon chempionatiga kelmasimizdan avval, bizda ushbu tanqidlar va ijtimoiy tarmoqlar haqida batafsil suhbatlashish imkoniyati boʻlgan edi. Biz goʻyo bularning barchasi sodir boʻlishini oldindan bilgandek edik. Tarkibda Cristiano kabi afsonaviy oʻyinchi boʻlgach, har qachongidan ham koʻproq tayyor turishimiz shart edi", — deya tushuntirdi Dalot.

Himoyachining soʻzlariga koʻra, tashqi bosim jamoa ichidagi birdamlikni zaiflashtira olmagan. Aksincha, futbolchilar oʻz tarixlarida ilk bor jahon kubogini qoʻlga kiritish maqsadida yanada jipslashganlar. Ular tanqidlarning koʻpchiligi asossiz, adolatsiz yoki haddan tashqari boʻrttirilgan ekanini yaxshi anglashadi.

Ronaldoning 20 yillik tajribasi

Bugungi kunda 41 yoshni qarshilagan Cristiano Ronaldo uchun bunday eʼtibor yangilik emas. Al-Nassr hujumchisi yigirma yildan ortiq vaqt davomida Portugaliya terma jamoasining asosiy yulduzi sifatida diqqat markazida boʻlib kelmoqda. Dalot aynan sardorning tajribasi jamoaga xotirjamlik bagʻishlayotganini qayd etdi.

"Hamma Cristiano tanqidlarni qanchalik yaxshi qabul qilishini biladi. Uning terma jamoada 20 yildan ortiq tajribasi bor. U jamoaga ishonch bagʻishlaydi va bu kabi gap-soʻzlar oʻyinning bir qismi ekanini tushuntiradi. Biz dunyoning eng yirik musobaqasida ishtirok etayotganimizda, bunday holatlar tabiiy", — deydi himoyachi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Cristiano Ronaldo fenomeni doimo qiziqarli boʻlib kelgan. Uning har bir harakati nafaqat Yevropada, balki bizning mintaqada ham qizgʻin muhokama qilinadi. Dalotning ushbu bayonoti Portugaliya terma jamoasi oʻz yetakchisini har qanday vaziyatda himoya qilishga tayyorligini yana bir bor isbotladi.

Cristiano RonaldoPortugaliyaDiogo DalotFutbolJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiLamine Yamal Lionel Messi izidan: Ispaniya yulduzi oʻzining yangi pozitsiyasini maʻlum qildiBugun, 18:51Jud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilariJud Bellingem va Harry Kane: Angliya terma jamoasining yangi yetakchilariBugun, 18:17Abduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiAbduqodir Husanov turnirning eng tezkor uch futbolchisi qatoridan joy oldiBugun, 18:09Manchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiManchester Yunayted nishonidagi Hayden Hackney: Mutaxassislar transfer borasida ogohlantirdiBugun, 17:39Lamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiLamine Yamal Lionel Messi oʻrnini egallamoqda: Saudiya Arabistoni murabbiyi yuksak baho berdiBugun, 17:33Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Gavi tanqidlar haqida: «Portugaliya bizdan ikki barobar kam tanqid qilindi»Bugun, 17:08
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi