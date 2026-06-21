Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqda
Angliya terma jamoasi, Arsenal hamda Chelsi klublarining afsonaviy himoyachisi Ashley Cole Italiyadagi debyut murabbiylik faoliyatida kutilmagan muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Italiya B seriyasi vakili Chezena jamoasini boshqarib kelayotgan mutaxassis bor-yoʻgʻi sakkizta oʻyindan soʻng oʻz lavozimini tark etishga yaqin turibdi. Bu haqda nufuzli La Gazzetta dello Sport nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlumotlarga koʻra, 45 yoshli ingliz mutaxassisining qisqa muddatli shartnomasi 30-iyun kuni oʻz nihoyasiga yetadi va klub rahbariyati uni uzaytirmaslikka qaror qilgan. Cole jamoa tepasiga mart oyida Michele Mignani oʻrniga kelgan edi, biroq uning boshqaruvi ostida Chezena pley-off yoʻllanmasidan mahrum boʻlib, mavsumni 11-oʻrinda yakunladi.
Muxlislar qarshiligi va omadsiz natijalarAshley Cole Italiyaga kelgan ilk kunidanoq mahalliy muxlislar tomonidan sovuq kutib olindi. Mignanining isteʼfosi ishqibozlar orasida norozilik uygʻotgan bir paytda, tajribasiz inglizning tayinlanishi vaziyatni yanada ogʻirlashtirdi. Hatto stadionda "Ashley Cole? Yoʻq, rahmat" degan maʼnodagi tanqidiy bannerlar paydo boʻldi. Goal.com nashrining yozishicha, Colening tayinlanishi koʻproq klub xoʻjayinlaridan biri Mike Melby bilan boʻlgan shaxsiy aloqalarga tayangan edi.
Statistika ham Colening foydasiga emas: u boshqargan 8 ta uchrashuvda jamoa bor-yoʻgʻi bir marotaba gʻalaba qozondi. Uchta durang va toʻrtta magʻlubiyat qayd etilgani rahbariyatning sabr kosasini toʻldirdi. Dastlab shartnomani uzaytirish haqida gap-soʻzlar boʻlgan boʻlsa-da, kiyinish xonasidagi muhit va ommaviy bosim bu rejalarni butunlay yoʻqqa chiqardi.
Yangi murabbiy qidiruviAyni damda Chezena sport direktori Andrea Mancini jamoa uchun munosib nomzod qidirish bilan band. Klub bosh direktori Corrado Di Taranto murabbiy tanlashda shoshma-shosharlikka yoʻl qoʻyilmasligini va har bir nomzod sinchiklab oʻrganilayotganini taʼkidladi. Nomzodlar orasida Italiya quyi divizionlarida tajribaga ega boʻlgan Emanuele Troise va Stefano Vecchi kabi mutaxassislar bor.
Ashley Cole uchun esa bu muvaffaqiyatsiz tajriba uning murabbiylik obroʻsiga jiddiy zarba boʻldi. Chelsi afsonasi endi yana yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritib, oʻz malakasini oshirishi yoki boshqa ligalarda oʻzini sinab koʻrishi kutilmoqda. Italiya futboli muhiti uning debyuti uchun oʻta murakkablik qildi.
…