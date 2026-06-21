Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqda

·43·Sport
Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqda

Angliya terma jamoasi, Arsenal hamda Chelsi klublarining afsonaviy himoyachisi Ashley Cole Italiyadagi debyut murabbiylik faoliyatida kutilmagan muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Italiya B seriyasi vakili Chezena jamoasini boshqarib kelayotgan mutaxassis bor-yoʻgʻi sakkizta oʻyindan soʻng oʻz lavozimini tark etishga yaqin turibdi. Bu haqda nufuzli La Gazzetta dello Sport nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlumotlarga koʻra, 45 yoshli ingliz mutaxassisining qisqa muddatli shartnomasi 30-iyun kuni oʻz nihoyasiga yetadi va klub rahbariyati uni uzaytirmaslikka qaror qilgan. Cole jamoa tepasiga mart oyida Michele Mignani oʻrniga kelgan edi, biroq uning boshqaruvi ostida Chezena pley-off yoʻllanmasidan mahrum boʻlib, mavsumni 11-oʻrinda yakunladi.

Muxlislar qarshiligi va omadsiz natijalar

Ashley Cole Italiyaga kelgan ilk kunidanoq mahalliy muxlislar tomonidan sovuq kutib olindi. Mignanining isteʼfosi ishqibozlar orasida norozilik uygʻotgan bir paytda, tajribasiz inglizning tayinlanishi vaziyatni yanada ogʻirlashtirdi. Hatto stadionda "Ashley Cole? Yoʻq, rahmat" degan maʼnodagi tanqidiy bannerlar paydo boʻldi. Goal.com nashrining yozishicha, Colening tayinlanishi koʻproq klub xoʻjayinlaridan biri Mike Melby bilan boʻlgan shaxsiy aloqalarga tayangan edi.

Statistika ham Colening foydasiga emas: u boshqargan 8 ta uchrashuvda jamoa bor-yoʻgʻi bir marotaba gʻalaba qozondi. Uchta durang va toʻrtta magʻlubiyat qayd etilgani rahbariyatning sabr kosasini toʻldirdi. Dastlab shartnomani uzaytirish haqida gap-soʻzlar boʻlgan boʻlsa-da, kiyinish xonasidagi muhit va ommaviy bosim bu rejalarni butunlay yoʻqqa chiqardi.

Yangi murabbiy qidiruvi

Ayni damda Chezena sport direktori Andrea Mancini jamoa uchun munosib nomzod qidirish bilan band. Klub bosh direktori Corrado Di Taranto murabbiy tanlashda shoshma-shosharlikka yoʻl qoʻyilmasligini va har bir nomzod sinchiklab oʻrganilayotganini taʼkidladi. Nomzodlar orasida Italiya quyi divizionlarida tajribaga ega boʻlgan Emanuele Troise va Stefano Vecchi kabi mutaxassislar bor.

Ashley Cole uchun esa bu muvaffaqiyatsiz tajriba uning murabbiylik obroʻsiga jiddiy zarba boʻldi. Chelsi afsonasi endi yana yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritib, oʻz malakasini oshirishi yoki boshqa ligalarda oʻzini sinab koʻrishi kutilmoqda. Italiya futboli muhiti uning debyuti uchun oʻta murakkablik qildi.

Ashley ColeChezenaItaliya FutboliTransferlarMurabbiy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 20:07Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiAbduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiBugun, 19:47Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBraziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBugun, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi