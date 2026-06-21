Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdi

·26·Sport
Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdi

Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasidagi oʻyinda jamoa sardori Muhammad Salahning zaxiraga olinishi ortidan kelib chiqqan mish-mishlarga chek qoʻydi. Belgiyaga qarshi kechgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsning 76-daqiqasida yulduz hujumchining maydonni tark etishi jamoatchilik orasida turli tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida Muhammad Salah Emam Ashour tomonidan kiritilgan golga assistentlik qilgan boʻlsa-da, murabbiy uni Barselona klubining yosh iqtidorli vakili Hamza Abdelkarimga almashtirishga qaror qildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, hisob teng boʻlib turgan bir vaqtda jamoa yetakchisining almashtirilishi koʻpchilikda murabbiy va futbolchi oʻrtasida nizo borligi haqidagi gumonlarni uygʻotgan.

Hossam Hassan Yangi Zelandiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan muhim uchrashuv oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida ushbu vaziyatga oydinlik kiritdi. Uning taʼkidlashicha, terma jamoadagi barcha 26 nafar futbolchi teng huquqlarga ega va har bir qaror faqat jamoa manfaatidan kelib chiqqan holda qabul qilinadi.

Murabbiyning intizom va professionallik haqidagi qarashlari

"Salah — bizning tarkibimizdagi eng muhim oʻyinchilardan biri, biroq men bilan ishlayotgan barcha 26 futbolchi ham birdek ahamiyatga ega. Men bilan birga faoliyat yuritgan har bir kishi biladiki, men oʻyinchilarga professional munosabatda boʻlaman va mening sevimli futbolchilarim yoʻq", — deya taʼkidladi Hassan.

Murabbiy Muhammad Salahning intizomi va jamoaviy ruhini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Muhammad Salah boshqa futbolchilar uchun haqiqiy oʻrnak boʻlib, u xoh asosiy tarkibda tushsin, xoh zaxiraga olinsin, har qanday qarorni professional darajada qabul qiladi. Bu esa terma jamoa ichidagi muhit sogʻlom ekanligidan dalolat beradi.

Hossam Hassan tashqi shov-shuvlar va yulduz futbolchilar atrofidagi mish-mishlar doimiy holat ekanligini, biroq bu terma jamoa birligiga taʼsir qilmasligini bildirdi. U Muhammad Salah murabbiyning texnik qarorlarini birinchi boʻlib qoʻllab-quvvatlaydigan oʻyinchi ekanligini va boʻlajak oʻyinlarda ijobiy natija qayd etishiga ishonishini aytdi.

Maʼlumot oʻrnida, Muhammad Salah saralash bosqichida 9 ta gol urib, oʻz milliy jamoasining toʻrtinchi bor yirik turnir final bosqichiga yoʻl olishiga ulkan hissa qoʻshgan. Hozirda Misr terma jamoasi Jahon chempionati doirasidagi ilk tarixiy gʻalabasini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.

G guruhidagi barcha dastlabki oʻyinlar durang bilan yakunlangani sababli, guruhdagi vaziyat ancha keskinlashgan. Misr terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda gʻalaba qozonib, oʻz ochkolarini koʻpaytirib olishni niyat qilmoqda. Bu nafaqat Misr xalqi, balki butun Afrika futboli uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi murabbiy tomonidan alohida qayd etildi.

Muhammad SalahMisrJahon ChempionatiHossam HassanFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15Jahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiJahon kubogi: O‘zbekistonlik bokschilar yana 2 ta oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 20:07Ashley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaAshley Cole uchun Italiya sarguzashti yakunlandi: Sobiq yulduz isteʼfoga chiqarilmoqdaBugun, 19:52Abduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiAbduqodir Husanov Mbappe va Son Xin Mindan yuqori natija qayd etdiBugun, 19:47Braziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBraziliya prezidenti jarohatlangan Neymar ustidan hazil qildi: Masofadan ishlovchi futbolchiBugun, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi