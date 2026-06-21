Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdi
Misr terma jamoasi bosh murabbiyi Hossam Hassan 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichi doirasidagi oʻyinda jamoa sardori Muhammad Salahning zaxiraga olinishi ortidan kelib chiqqan mish-mishlarga chek qoʻydi. Belgiyaga qarshi kechgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan bahsning 76-daqiqasida yulduz hujumchining maydonni tark etishi jamoatchilik orasida turli tushunmovchiliklarni keltirib chiqargan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin davomida Muhammad Salah Emam Ashour tomonidan kiritilgan golga assistentlik qilgan boʻlsa-da, murabbiy uni Barselona klubining yosh iqtidorli vakili Hamza Abdelkarimga almashtirishga qaror qildi. Goal.com nashrining xabar berishicha, hisob teng boʻlib turgan bir vaqtda jamoa yetakchisining almashtirilishi koʻpchilikda murabbiy va futbolchi oʻrtasida nizo borligi haqidagi gumonlarni uygʻotgan.
Hossam Hassan Yangi Zelandiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan muhim uchrashuv oldidan oʻtkazilgan matbuot anjumanida ushbu vaziyatga oydinlik kiritdi. Uning taʼkidlashicha, terma jamoadagi barcha 26 nafar futbolchi teng huquqlarga ega va har bir qaror faqat jamoa manfaatidan kelib chiqqan holda qabul qilinadi.
Murabbiyning intizom va professionallik haqidagi qarashlari"Salah — bizning tarkibimizdagi eng muhim oʻyinchilardan biri, biroq men bilan ishlayotgan barcha 26 futbolchi ham birdek ahamiyatga ega. Men bilan birga faoliyat yuritgan har bir kishi biladiki, men oʻyinchilarga professional munosabatda boʻlaman va mening sevimli futbolchilarim yoʻq", — deya taʼkidladi Hassan.
Murabbiy Muhammad Salahning intizomi va jamoaviy ruhini alohida eʼtirof etdi. Uning soʻzlariga koʻra, Muhammad Salah boshqa futbolchilar uchun haqiqiy oʻrnak boʻlib, u xoh asosiy tarkibda tushsin, xoh zaxiraga olinsin, har qanday qarorni professional darajada qabul qiladi. Bu esa terma jamoa ichidagi muhit sogʻlom ekanligidan dalolat beradi.
Hossam Hassan tashqi shov-shuvlar va yulduz futbolchilar atrofidagi mish-mishlar doimiy holat ekanligini, biroq bu terma jamoa birligiga taʼsir qilmasligini bildirdi. U Muhammad Salah murabbiyning texnik qarorlarini birinchi boʻlib qoʻllab-quvvatlaydigan oʻyinchi ekanligini va boʻlajak oʻyinlarda ijobiy natija qayd etishiga ishonishini aytdi.
Maʼlumot oʻrnida, Muhammad Salah saralash bosqichida 9 ta gol urib, oʻz milliy jamoasining toʻrtinchi bor yirik turnir final bosqichiga yoʻl olishiga ulkan hissa qoʻshgan. Hozirda Misr terma jamoasi Jahon chempionati doirasidagi ilk tarixiy gʻalabasini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan.
G guruhidagi barcha dastlabki oʻyinlar durang bilan yakunlangani sababli, guruhdagi vaziyat ancha keskinlashgan. Misr terma jamoasi Yangi Zelandiyaga qarshi bahsda gʻalaba qozonib, oʻz ochkolarini koʻpaytirib olishni niyat qilmoqda. Bu nafaqat Misr xalqi, balki butun Afrika futboli uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi murabbiy tomonidan alohida qayd etildi.
…