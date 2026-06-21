Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq norozi
Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir Galenoi JCH-2026 doirasida FIFA tomonidan o‘z jamoasiga nisbatan qilinayotgan munosabat va tashkiliy kamchiliklarni keskin tanqid qildi. Murabbiyning ushbu shov-shuvli bayonotidan Globe Esporte nashri iqtibos keltirdi.
Los-Anjelesga kechikib kelish va parvoz muammosi
Eronlik mutaxassisning da’vo qilishicha, tashkilotchilar jamoaning Belgiyaga qarshi o‘yin bo‘lib o‘tadigan Los-Anjeles shahriga vaqtliroq kelib, moslashishiga (aklimatizatsiya) to‘sqinlik qilishgan:
Raqibning ustunligi: Belgiya terma jamoasi juma kunidan beri Los-Anjelesda bo‘lib turgan bir paytda, Eron vakillari shaharga faqat shanba, 20 iyun kuni yetib kela olishgan.
Bajarilmagan va’da: FIFA Eron jamoasiga juma kuni Meksikadan uchib ketishni va’da qilgan, biroq amalda bu ishni tashkillashtira olmagan.
"Ular menga qo‘ng‘iroq qilib, 'Agar soat 18:00 ga parvoz topsak, tayyormisiz?' deb so‘rashdi. Men rozi bo‘ldim, lekin biz kutdik. Soat 19:00 gacha kutdik va hech narsa sodir bo‘lmadi. FIFA qo‘lidan kelganicha harakat qilyapti, ammo bu ular o‘z vazifasini muvaffaqiyatli bajara oldi degani emas", — deydi Galenoi.
"Bizga o‘yin kunidan tashqari AQSHda bo‘lish taqiqlangan"
Amir Galenoi Eron terma jamoasi uchun joriy etilgan siyosiy va tashkiliy cheklovlarni mutlaqo adolatsiz deb atadi. Ma’lum bo‘lishicha, jamoaga faqatgina rasmiy o‘yin kunlari atrofida Qo‘shma Shtatlar hududida bo‘lishga ruxsat berilgan, boshqa paytda esa bu taqiqlangan.
"Qani endi ular bizga birinchi o‘yindan ikki hafta oldin kelib, eng yuqori sport formasiga kirishimizga ruxsat berishganida edi. Biz bu imkoniyatdan mahrum bo‘ldik. Bu adolatsizlik. Umid qilamanki, bunday xatti-harakatlar Jahon chempionatlarida odatiy holga aylanib qolmaydi".
"G" guruhidagi vaziyat va bo‘lajak bahs
Eron terma jamoasi Jahon chempionatining "G" guruhida quyidagi raqiblar bilan kurash olib bormoqda:
Belgiya
Yangi Zelandiya
Misr
Hozirda eronliklar guruhda bitta o‘yindan so‘ng 1 ochko jamg‘argan holda ikkinchi o‘rinda borishmoqda. Murabbiyning haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan va guruhdagi keyingi taqdirni belgilab beruvchi Belgiyaga qarshi markaziy bahs bugun, Toshkent vaqti bilan soat 24:00 da (tungi 00:00 da) boshlanadi.
…