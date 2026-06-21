Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq norozi

·44·Sport
Eron bosh murabbiyi FIFA va AQSH cheklovlaridan qattiq norozi

Eron terma jamoasi bosh murabbiyi Amir Galenoi JCH-2026 doirasida FIFA tomonidan o‘z jamoasiga nisbatan qilinayotgan munosabat va tashkiliy kamchiliklarni keskin tanqid qildi. Murabbiyning ushbu shov-shuvli bayonotidan Globe Esporte nashri iqtibos keltirdi.

Los-Anjelesga kechikib kelish va parvoz muammosi

Eronlik mutaxassisning da’vo qilishicha, tashkilotchilar jamoaning Belgiyaga qarshi o‘yin bo‘lib o‘tadigan Los-Anjeles shahriga vaqtliroq kelib, moslashishiga (aklimatizatsiya) to‘sqinlik qilishgan:

  • Raqibning ustunligi: Belgiya terma jamoasi juma kunidan beri Los-Anjelesda bo‘lib turgan bir paytda, Eron vakillari shaharga faqat shanba, 20 iyun kuni yetib kela olishgan.

  • Bajarilmagan va’da: FIFA Eron jamoasiga juma kuni Meksikadan uchib ketishni va’da qilgan, biroq amalda bu ishni tashkillashtira olmagan.

"Ular menga qo‘ng‘iroq qilib, 'Agar soat 18:00 ga parvoz topsak, tayyormisiz?' deb so‘rashdi. Men rozi bo‘ldim, lekin biz kutdik. Soat 19:00 gacha kutdik va hech narsa sodir bo‘lmadi. FIFA qo‘lidan kelganicha harakat qilyapti, ammo bu ular o‘z vazifasini muvaffaqiyatli bajara oldi degani emas", — deydi Galenoi.

"Bizga o‘yin kunidan tashqari AQSHda bo‘lish taqiqlangan"

Amir Galenoi Eron terma jamoasi uchun joriy etilgan siyosiy va tashkiliy cheklovlarni mutlaqo adolatsiz deb atadi. Ma’lum bo‘lishicha, jamoaga faqatgina rasmiy o‘yin kunlari atrofida Qo‘shma Shtatlar hududida bo‘lishga ruxsat berilgan, boshqa paytda esa bu taqiqlangan.

"Qani endi ular bizga birinchi o‘yindan ikki hafta oldin kelib, eng yuqori sport formasiga kirishimizga ruxsat berishganida edi. Biz bu imkoniyatdan mahrum bo‘ldik. Bu adolatsizlik. Umid qilamanki, bunday xatti-harakatlar Jahon chempionatlarida odatiy holga aylanib qolmaydi".

"G" guruhidagi vaziyat va bo‘lajak bahs

Eron terma jamoasi Jahon chempionatining "G" guruhida quyidagi raqiblar bilan kurash olib bormoqda:

  • Belgiya

  • Yangi Zelandiya

  • Misr

Hozirda eronliklar guruhda bitta o‘yindan so‘ng 1 ochko jamg‘argan holda ikkinchi o‘rinda borishmoqda. Murabbiyning haqli e’tirozlariga sabab bo‘lgan va guruhdagi keyingi taqdirni belgilab beruvchi Belgiyaga qarshi markaziy bahs bugun, Toshkent vaqti bilan soat 24:00 da (tungi 00:00 da) boshlanadi.

EronAmir GalenoiFIFAAQSHLos-Anjeles
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Garet Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiGaret Beyl: Real Madridda Mourinyuning asosiy vazifasi yulduzlar egosini boshqarish boʻladiBugun, 21:57Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Xavi Lionel Messi haqida: «U futbol olamining Michael Jordanidir»Bugun, 21:15Michael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiMichael Olise oʻzi uchun eng qulay pozitsiyani aytdi: u qanotda oʻynashni xohlamaydiBugun, 21:14Maykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiMaykl Olise go‘zal futbol falsafasi va supermavsumi haqida gapirdiBugun, 20:57Misr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiMisr terma jamoasi ustozi Muhammad Salah bilan yuzaga kelgan kelishmovchiliklarga izoh berdiBugun, 20:36«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldiBugun, 20:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi