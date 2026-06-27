Luis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdi

·72·Sport
Luis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdi

Urugvaylik afsonaviy hujumchi Luis Suarez Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal hamda Lionel Messi oʻrtasidagi tinimsiz qiyoslashlarga chek qoʻyishga chaqirdi. Hozirda Inter Miami safida toʻp surayotgan tajribali forvard bu ikki futbolchi oʻrtasidagi oʻxshashliklarni tan olsa-da, ularni bir-biridan tubdan farq qiluvchi oʻyinchilar deb hisoblaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Luis Suarez taqqoslashlar har doim ham foyda keltirmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, har ikki futbolchi ham Barselona akademiyasi — La Masia tarbiyalanuvchisi boʻlishiga va chap oyogʻida ajoyib harakat qilishiga qaramay, ularning maydondagi uslubi va rollari turlicha. Suarez yosh iqtidor egasiga ortiqcha bosim oʻtkazmaslik kerakligini uqtirmoqda.

Taqqoslashlar — nafratli va nooʻrin

"Taqqoslashlar — bu nafratli narsa. Ha, ularning ikkalasi ham chap oyoqda oʻynaydi, ikkalasining ham texnikasi yuqori, lekin ular mutlaqo boshqa-boshqa futbolchilar. Natijalar oʻzi haqida gapirib turibdi. Leoning oʻz yoshida erishayotgan yutuqlari hayratlanarli. Keling, yaxshisi Lamine ham kelajakda kamida oʻsha darajaga chiqishini tilab qolaylik", — dedi Suarez.

Luis Suarez Lamine Yamalning Ispaniya terma jamoasidagi roli va uning oʻyinga taʼsiri haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh futbolchi maydonga tushishi bilan jamoadoshlari unga koʻproq ishonishni boshlaydi. Yamal toʻpni qabul qilganda, raqib himoyachilari hushyorlikni oshiradi, chunki u istalgan vaqtda kutilmagan uzatma yoki zarba bilan vaziyatni oʻzgartira oladi.

Suarezning taʼkidlashicha, Yamal oʻziga qaratilgan katta eʼtiborni juda yaxshi his qiladi va bu masʼuliyatni munosib ravishda yelkasiga olmoqda. Hujumchi yosh yulduzning bosim ostida oʻzini tutishi va professional oʻsishini yuqori baholadi. Biroq, Messi darajasiga yetish uchun faqat isteʼdodning oʻzi yetarli emasligini ham qoʻshimcha qildi.

Messining soʻnmas ishtiyoqi

Hozirda Lionel Messi bilan bir klubda oʻynayotgan Suarez, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining hali ham eng zoʻri boʻlishga boʻlgan intilishini alohida qayd etdi. Koʻpchilik Messini yoshi oʻtib qolgani haqida gapirsa-da, uning mashgʻulotlardagi mehnatsevarligi va ruhan kuchliligi hamon yuqori darajada qolmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu mavzu qiziqarli, chunki Lamine Yamalning Yevropa chempionatidagi porlashi uni yangi davrning "Messisi" sifatida koʻrishga sabab boʻldi. Biroq Suarez kabi mutaxassislar yosh oʻyinchiga oʻz yoʻlini chizish uchun imkon berish kerakligini, Messi kabi fenomenlar esa tarixdagi oʻz oʻrniga ega ekanligini eslatib oʻtishmoqda.

Lionel MessiLamine YamalLuis SuarezBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinManchester Yunayted aʼzosi Manuel Ugarte ogʻir jarohat oldi: Urugvaylik yulduz uzoq muddatga safdan chiqishi mumkinBugun, 14:52JCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingJCH-2026: Bugun bo‘lib o‘tadigan o‘yinlar ro‘yxati bilan tanishingBugun, 14:48Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Frenki de Yong: «Messi — tarixdagi eng yaxshi futbolchi»Bugun, 14:47Issiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiIssiq janglar boshlanyapti: Pley-offning dahshatli juftliklari aniq bo‘ldiBugun, 14:38Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Shamil Gazizov: «O‘zbekistonning vazifasi qiyin, ammo g‘alaba tilayman»Bugun, 14:28Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Luis Suarez dunyoning eng yaxshi hujumchisini tanladi: Nega u Erling Xolanddan koʻra Harry Kaneni afzal koʻradi?Bugun, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi