Luis Suarez Lamine Yamal va Lionel Messi oʻrtasidagi taqqoslashlarga munosabat bildirdi
Urugvaylik afsonaviy hujumchi Luis Suarez Barselona va Ispaniya terma jamoasining yosh yulduzi Lamine Yamal hamda Lionel Messi oʻrtasidagi tinimsiz qiyoslashlarga chek qoʻyishga chaqirdi. Hozirda Inter Miami safida toʻp surayotgan tajribali forvard bu ikki futbolchi oʻrtasidagi oʻxshashliklarni tan olsa-da, ularni bir-biridan tubdan farq qiluvchi oʻyinchilar deb hisoblaydi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mundo Deportivo nashriga bergan intervyusida Luis Suarez taqqoslashlar har doim ham foyda keltirmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, har ikki futbolchi ham Barselona akademiyasi — La Masia tarbiyalanuvchisi boʻlishiga va chap oyogʻida ajoyib harakat qilishiga qaramay, ularning maydondagi uslubi va rollari turlicha. Suarez yosh iqtidor egasiga ortiqcha bosim oʻtkazmaslik kerakligini uqtirmoqda.
Taqqoslashlar — nafratli va nooʻrin"Taqqoslashlar — bu nafratli narsa. Ha, ularning ikkalasi ham chap oyoqda oʻynaydi, ikkalasining ham texnikasi yuqori, lekin ular mutlaqo boshqa-boshqa futbolchilar. Natijalar oʻzi haqida gapirib turibdi. Leoning oʻz yoshida erishayotgan yutuqlari hayratlanarli. Keling, yaxshisi Lamine ham kelajakda kamida oʻsha darajaga chiqishini tilab qolaylik", — dedi Suarez.
Luis Suarez Lamine Yamalning Ispaniya terma jamoasidagi roli va uning oʻyinga taʼsiri haqida ham toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, yosh futbolchi maydonga tushishi bilan jamoadoshlari unga koʻproq ishonishni boshlaydi. Yamal toʻpni qabul qilganda, raqib himoyachilari hushyorlikni oshiradi, chunki u istalgan vaqtda kutilmagan uzatma yoki zarba bilan vaziyatni oʻzgartira oladi.
Suarezning taʼkidlashicha, Yamal oʻziga qaratilgan katta eʼtiborni juda yaxshi his qiladi va bu masʼuliyatni munosib ravishda yelkasiga olmoqda. Hujumchi yosh yulduzning bosim ostida oʻzini tutishi va professional oʻsishini yuqori baholadi. Biroq, Messi darajasiga yetish uchun faqat isteʼdodning oʻzi yetarli emasligini ham qoʻshimcha qildi.
Messining soʻnmas ishtiyoqiHozirda Lionel Messi bilan bir klubda oʻynayotgan Suarez, sakkiz karra "Oltin toʻp" sohibining hali ham eng zoʻri boʻlishga boʻlgan intilishini alohida qayd etdi. Koʻpchilik Messini yoshi oʻtib qolgani haqida gapirsa-da, uning mashgʻulotlardagi mehnatsevarligi va ruhan kuchliligi hamon yuqori darajada qolmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham ushbu mavzu qiziqarli, chunki Lamine Yamalning Yevropa chempionatidagi porlashi uni yangi davrning "Messisi" sifatida koʻrishga sabab boʻldi. Biroq Suarez kabi mutaxassislar yosh oʻyinchiga oʻz yoʻlini chizish uchun imkon berish kerakligini, Messi kabi fenomenlar esa tarixdagi oʻz oʻrniga ega ekanligini eslatib oʻtishmoqda.
…