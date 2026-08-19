Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladi

·20·Sport
Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladi
Qisqacha

Inter va Liverpul o'rtasida Curtis Jones transferi bo'yicha kelishuvga erishildi, futbolchi tibbiy ko'rikdan o'tish uchun Italiyaga yo'l olmoqda. Inter ushbu transfer uchun 30 million yevro to'laydi, shuningdek 6 million yevro bonuslar ko'zda tutilgan. Curtis Jones Milan klubi bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar shartnoma imzolaydi va mavsumiga 3 million 500 ming yevro sof maosh oladi.

Milanning Inter klubi yarimhimoya chizigʻini kuchaytirish maqsadida ingliz futbolchisi Curtis Jones transferini rasman yakunlashga yaqin turibdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, futbolchi tibbiy koʻrikdan oʻtish uchun Italiyaga yoʻl olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Qishki transfer oynasidan beri davom etib kelgan bu urinish nihoyat oʻz natijasini berdi. Neradzurrilar ushbu transfer uchun qattiq harakat qilishdi va boshqa variantlarni vaqtincha toʻxtatib turishdi. Natijada Liverpul talablari qondirilib, kelishuvga erishildi.

Transfer qiymati va moliyaviy tafsilotlar

Mazkur transfer Italiya klubi uchun arzon kechmadi. Goal.com xabar berishicha, Inter Curtis Jones uchun Liverpulga jami 30 million yevro toʻlaydi va yana 6 million yevro miqdorida bonuslar koʻzda tutilgan. Yoz boshida ingliz klubi 40 million yevro talab qilgan boʻlsa-da, muzokaralar davomida bu summa biroz pasaytirildi.

Futbolchi Milan klubi bilan 2031-yilning 30-iyuniga qadar moʻljallangan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. Unga koʻra, ingliz yarimhimoyachisi mavsumiga 3 million 500 ming yevro sof maosh va qoʻshimcha bonuslar olib turadi.

Klub byudjetiga taʼsiri

Ushbu moliyaviy raqamlar Inter klubining yillik hisob-kitoblariga qanday taʼsir koʻrsatishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Har yilgi amortizatsiya xarajati bonuslar faollashishiga qarab oʻzgarishi mumkin boʻlgan 30 million yevrolik qiymatdan kelib chiqib, mavsumiga 6 million yevroni tashkil qiladi.

Shuningdek, soliq imtiyozlarini hisobga olmaganda, futbolchining yillik yalpi maoshi taxminan 6 million 500 ming yevroga teng boʻladi. Natijada, Curtis Jonesning klub byudjetiga umumiy yillik taʼsiri taxminan 12 million 500 ming yevroni tashkil etadi.

InterCurtis JonesLiverpulTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBarselona Lautaro Martines transferiga jiddiy kirishdiBugun, 22:15Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiNyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradiBugun, 21:31Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinCurtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinBugun, 20:30Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi