Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandi
Italiyaning Yuventus klubi bosh murabbiy Luciano Spalletti boshchiligida navbatdagi mashgʻulotlarga kirishdi, biroq Turin jamoasi toʻliq tarkibda shugʻullana olmadi. Goal.com xabar berishicha, bir qator futbolchilar jismoniy holati va kichik jarohatlar tufayli yakka tartibdagi dastur asosida shugʻullanishga majbur boʻlishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Federico Gatti shular jumlasidan boʻlib, u oʻtgan dushanba kuni boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik oʻyinidan keyingi noxush holat asoratlarini bartaraf etmoqda. Manbaga koʻra, oʻyin yakunida maydonga bostirib kirgan muxlisning zarbasi tufayli hamyurti va himoyachi toʻpigʻidan jarohat olgan.
Kadrlar muammosi va Gatti holatiGianluca Di Marzio maʼlumotiga tayanib xabar berilishicha, muxlislar bilan bogʻliq insidentdan soʻng Federico Gatti ehtiyotkorlik chorasi sifatida individual mashgʻulotlar rejimiga oʻtkazilgan. Mutaxassislar futbolchining holatini jiddiy xavotirli deb baholamayapti va uning tez orada umumiy guruhga qaytishini taxmin qilishmoqda.
Shuningdek, Continassa qarorgohida boshqa bir qancha futbolchilar ham yakka tartibda shugʻullanishdi. Xususan, hujumchi Arkadiusz Milik bel qismidagi biroz bezovtalik tufayli toʻliq mashgʻulotlarda qatnashmagan boʻlsa, Jeff Ekhator ham tiklanish jarayonini alohida davom ettirmoqda.
Andrea Cambiaso tez orada safga qaytadiTurinliklarning yana bir muhim vakili Andrea Cambiaso ham toʻpigʻidagi kichik muammo sababli yakka tartibdagi dastur boʻyicha shugʻullandi. Biroq murabbiylar shtabi uning holatiga optimizm bilan qaramoqda.
Klub tibbiy xodimlarining prognozlariga koʻra, Andrea Cambiaso ertayoq qolgan futbolchilar bilan birgalikda umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu esa jamoaning oldinda turgan oʻyinlari oldidan Luciano Spalletti uchun muhim ijobiy yangilik boʻldi.
…