Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandi

·0·Sport
Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandi

Italiyaning Yuventus klubi bosh murabbiy Luciano Spalletti boshchiligida navbatdagi mashgʻulotlarga kirishdi, biroq Turin jamoasi toʻliq tarkibda shugʻullana olmadi. Goal.com xabar berishicha, bir qator futbolchilar jismoniy holati va kichik jarohatlar tufayli yakka tartibdagi dastur asosida shugʻullanishga majbur boʻlishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jamoaning asosiy himoyachilaridan biri Federico Gatti shular jumlasidan boʻlib, u oʻtgan dushanba kuni boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik oʻyinidan keyingi noxush holat asoratlarini bartaraf etmoqda. Manbaga koʻra, oʻyin yakunida maydonga bostirib kirgan muxlisning zarbasi tufayli hamyurti va himoyachi toʻpigʻidan jarohat olgan.

Kadrlar muammosi va Gatti holati

Gianluca Di Marzio maʼlumotiga tayanib xabar berilishicha, muxlislar bilan bogʻliq insidentdan soʻng Federico Gatti ehtiyotkorlik chorasi sifatida individual mashgʻulotlar rejimiga oʻtkazilgan. Mutaxassislar futbolchining holatini jiddiy xavotirli deb baholamayapti va uning tez orada umumiy guruhga qaytishini taxmin qilishmoqda.

Shuningdek, Continassa qarorgohida boshqa bir qancha futbolchilar ham yakka tartibda shugʻullanishdi. Xususan, hujumchi Arkadiusz Milik bel qismidagi biroz bezovtalik tufayli toʻliq mashgʻulotlarda qatnashmagan boʻlsa, Jeff Ekhator ham tiklanish jarayonini alohida davom ettirmoqda.

Andrea Cambiaso tez orada safga qaytadi

Turinliklarning yana bir muhim vakili Andrea Cambiaso ham toʻpigʻidagi kichik muammo sababli yakka tartibdagi dastur boʻyicha shugʻullandi. Biroq murabbiylar shtabi uning holatiga optimizm bilan qaramoqda.

Klub tibbiy xodimlarining prognozlariga koʻra, Andrea Cambiaso ertayoq qolgan futbolchilar bilan birgalikda umumiy guruh mashgʻulotlariga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu esa jamoaning oldinda turgan oʻyinlari oldidan Luciano Spalletti uchun muhim ijobiy yangilik boʻldi.

YuventusFederico GattiLuciano SpallettiA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi