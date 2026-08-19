28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi
28 avgust kuni xususiy oy tutilishi sodir bo'ladi va bu jarayonda Oyning to'qson foizdan ortig'i Yer soyasiga kirib, qizg'ish tus oladi. Tutilish Moskva vaqti bilan 04:24 da boshlanib, 10:02 gacha davom etishi kutilmoqda. Hodisani Yevropa, G'arbiy Osiyo, Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerika, okeanlar akvatoriyalari hamda Antarktidada kuzatish mumkin. Moskvada Oy ufq ostida bo'ladi, Kaliningrad viloyatida esa tutilishning faqat ayrim xususiy fazalarini ko'rish imkoni mavjud.
Joriy yilning 28 avgust sanasida o‘ziga xos astronomik hodisa — xususiy oy tutilishi sodir bo‘lishi kutilmoqda. Ixbt.com nashrining Moskva planetariysi metodik ta’minot bo‘limi rahbari Lyudmila Koshmanga tayanib xabar berishicha, ushbu jarayon vaqtida Oyning deyarli to‘qson foizdan ortig‘i Yer soyasiga kirib boradi va natijada uning yuzasi o‘ziga xos qizg‘ish tus oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mutaxassislarning ma’lumot berishicha, osmon yoritqichlarining mazkur holati sezilarli darajada qiziqish uyg‘otib, dunyoning ko‘plab mintaqalarida uni kuzatish imkoniyatini taqdim etadi. Tutilish jarayonining umumiy davomiyligi Moskva vaqti bilan tonggi soat 04:24 da boshlanib, 10:02 ga qadar davom etishi rejalashtirilgan.
Qaysi hududlarda kuzatish mumkinMazkur astronomik hodisaning geografik qamrovi juda keng bo‘lib, uni Yevropa, G‘arbiy Osiyo, Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerika qit’alarida, shuningdek, Tinch, Atlantika hamda Hind okeanlari akvatoriyalarida hamda Antarktidada ko‘rish imkoni yaratiladi. Ushbu ulkan hududlarda yashovchi astronomiya ixlosmandlari tabiiy hodisaning guvohiga aylanishlari mumkin.
Shu bilan birga, Rossiyaning ayrim hududlarida bu jarayonni kuzatishda qiyinchiliklar tug‘ilishi aytilmoqda. Jumladan, poytaxt Moskvada aynan shu vaqtda Oy geoid chizig‘idan pastda — shahar ufqi ostida bo‘lgani sababli, tutilishni bevosita kuzatishning iloji bo‘lmaydi.
Kuzatuv uchun qo‘shimcha qiyinchiliklarIxbt.com ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiyaning faqatgina eng g‘arbiy nuqtasi sanalgan Kaliningrad viloyatida tutilishning ayrim xususiy fazalarini ko‘rish imkoniyati mavjud. Biroq mazkur hududda ham Oy maksimal fazaga yetib ulgurmasdan turib ufqdan pastga tushib ketishi kutilmoqda.
Shuningdek, tabiiy hodisani to‘laqonli kuzatishga to‘sqinlik qiluvchi boshqa omillar ham mavjud. Jumladan, Oy diskining yorug‘ligi nisbatan pastligi hamda tong otishi bilan osmon yoritib borishi jarayonni aniq ko‘rishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.
…