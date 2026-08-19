28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi

·20·Texno
28 avgust kuni qizil Oy bilan kechadigan xususiy oy tutilishi kuzatiladi
Qisqacha

28 avgust kuni xususiy oy tutilishi sodir bo'ladi va bu jarayonda Oyning to'qson foizdan ortig'i Yer soyasiga kirib, qizg'ish tus oladi. Tutilish Moskva vaqti bilan 04:24 da boshlanib, 10:02 gacha davom etishi kutilmoqda. Hodisani Yevropa, G'arbiy Osiyo, Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerika, okeanlar akvatoriyalari hamda Antarktidada kuzatish mumkin. Moskvada Oy ufq ostida bo'ladi, Kaliningrad viloyatida esa tutilishning faqat ayrim xususiy fazalarini ko'rish imkoni mavjud.

Joriy yilning 28 avgust sanasida o‘ziga xos astronomik hodisa — xususiy oy tutilishi sodir bo‘lishi kutilmoqda. Ixbt.com nashrining Moskva planetariysi metodik ta’minot bo‘limi rahbari Lyudmila Koshmanga tayanib xabar berishicha, ushbu jarayon vaqtida Oyning deyarli to‘qson foizdan ortig‘i Yer soyasiga kirib boradi va natijada uning yuzasi o‘ziga xos qizg‘ish tus oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning ma’lumot berishicha, osmon yoritqichlarining mazkur holati sezilarli darajada qiziqish uyg‘otib, dunyoning ko‘plab mintaqalarida uni kuzatish imkoniyatini taqdim etadi. Tutilish jarayonining umumiy davomiyligi Moskva vaqti bilan tonggi soat 04:24 da boshlanib, 10:02 ga qadar davom etishi rejalashtirilgan.

Qaysi hududlarda kuzatish mumkin

Mazkur astronomik hodisaning geografik qamrovi juda keng bo‘lib, uni Yevropa, G‘arbiy Osiyo, Afrika, Shimoliy va Janubiy Amerika qit’alarida, shuningdek, Tinch, Atlantika hamda Hind okeanlari akvatoriyalarida hamda Antarktidada ko‘rish imkoni yaratiladi. Ushbu ulkan hududlarda yashovchi astronomiya ixlosmandlari tabiiy hodisaning guvohiga aylanishlari mumkin.

Shu bilan birga, Rossiyaning ayrim hududlarida bu jarayonni kuzatishda qiyinchiliklar tug‘ilishi aytilmoqda. Jumladan, poytaxt Moskvada aynan shu vaqtda Oy geoid chizig‘idan pastda — shahar ufqi ostida bo‘lgani sababli, tutilishni bevosita kuzatishning iloji bo‘lmaydi.

Kuzatuv uchun qo‘shimcha qiyinchiliklar

Ixbt.com ma’lumotlariga ko‘ra, Rossiyaning faqatgina eng g‘arbiy nuqtasi sanalgan Kaliningrad viloyatida tutilishning ayrim xususiy fazalarini ko‘rish imkoniyati mavjud. Biroq mazkur hududda ham Oy maksimal fazaga yetib ulgurmasdan turib ufqdan pastga tushib ketishi kutilmoqda.

Shuningdek, tabiiy hodisani to‘laqonli kuzatishga to‘sqinlik qiluvchi boshqa omillar ham mavjud. Jumladan, Oy diskining yorug‘ligi nisbatan pastligi hamda tong otishi bilan osmon yoritib borishi jarayonni aniq ko‘rishni sezilarli darajada qiyinlashtiradi.

Oy tutilishiAstronomiyaQizil OyMoskva planetariysiKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariDell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlariBugun, 19:55Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiBugun, 17:59Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiBugun, 15:28SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiBugun, 13:23NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiElon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiBugun, 11:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi