Soliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Majburiy ijro byurosi Sayxunobod tuman bo‘limi tomonidan soliq qarzdorliklarini undirish yuzasidan majburiy ijro harakatlari amalga oshirilmoqda.
Ijro harakatlari davomida qarzdor fermer xo‘jaliklariga tegishli 2 ta “Volkswagen” rusumli elektromobil xatlanib, jarima maydoniga joylashtirildi.
Qarzdorliklar bartaraf etilmagan taqdirda, xatlangan avtotransport vositalari qonunchilikda belgilangan tartibda auksion savdolariga chiqariladi.
Fuqarolar va yuridik shaxslardan soliq hamda boshqa majburiy to‘lovlar bo‘yicha qarzdorliklarni o‘z vaqtida bartaraf etish so‘raladi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…