Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkin
Inter Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones transferini taxminan 30 million funt sterling evaziga yakunlashga yaqin turibdi. Tomonlar bitimning so'nggi tafsilotlarini kelishib olmoqda va transfer yaqin kunlarda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. 25 yoshli futbolchi Liverpul akademiyasiga to'qqiz yoshida qo'shilgan, 2019-yilda debyut qilgan hamda jamoa safida 228 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Iyun oyida Liverpul Inter'ning 21.
Italiyaning amaldagi chempioni Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones transferini yakunlashga yaqin turibdi. BBC Sport xabariga koʻra, Milanning grand jamoasi ingliz futbolchisi uchun taxminan 30 million funt sterling miqdorida mablagʻ toʻlashga tayyorlanmoqda va muzokaralarda jiddiy olgʻashirishga erishilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
A Seriya vakillari tarkibni yoshartirish va markazdagi imkoniyatlarni kengaytirish maqsadida 25 yoshli futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagan edi. Tomonlar hozirda transferning oxirgi kichik tafsilotlarini kelishib olmoqda va Italiyada ushbu bitim yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishiga boʻlgan ishonch yuqori.
Transfer muzokaralarining borishiInter yoz boshida ham mazkur futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilgan edi. Iyun oyida Liverpul Italiya klubining 21.7 million funt sterlinglik ogʻzaki taklifini rad etgan boʻlib, mersisaydliklar oʻz tarbiyalanuvchisini 35 million funtga baholagan edi. Futbolchining amaldagi shartnomasining yakunlanishiga bir yil qolgani ham muzokaralarga oʻz taʼsirini koʻrsatdi.
Shunga qaramay, soʻnggi haftalardagi muloqotlar davomida klublar oʻrtasidagi narx borasidagi tafovut sezilarli darajada qisqardi. Liverpul rahbariyati futbolchining tajribasi va mahalliy maqomiga munosib narx talab qilib kelgan va yakunda tomonlar 30 million funtlik kelishuvga yaqinlashdi.
Curtis Jonesning Liverpulda bosib oʻtgan yoʻliCurtis Jones uchun bu transfer Mersisayd klubidagi uzoq va esda qolarli davrning yakunlanishini anglatadi. U Liverpul akademiyasiga atigi toʻqqiz yoshida kelib qoʻshilgan va yoshlar jamoalaridan oʻtib, asosiy tarkibning muhim oʻyinchisiga aylangan edi. 2019-yilda Yurgen Klopp qoʻl ostida debyut qilganidan buyon u jamoa safida 228 ta uchrashuvda maydonga tushgan.
Oʻtgan mavsumda futbolchi barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda qatnashgan boʻlsa-da, ularning atigi 18 tasida Premer-liga uchrashuvlarini asosiy tarkibda boshlagan. Arne Slot boshqaruvidagi raqobat va shartnomani uzaytirish borasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani Jonesning faoliyatini Italiyada davom ettirish istagini kuchaytirdi.
…