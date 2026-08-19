Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkin

·5·Sport
Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkin
Qisqacha

Inter Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones transferini taxminan 30 million funt sterling evaziga yakunlashga yaqin turibdi. Tomonlar bitimning so'nggi tafsilotlarini kelishib olmoqda va transfer yaqin kunlarda rasman e'lon qilinishi kutilmoqda. 25 yoshli futbolchi Liverpul akademiyasiga to'qqiz yoshida qo'shilgan, 2019-yilda debyut qilgan hamda jamoa safida 228 ta uchrashuvda maydonga tushgan. Iyun oyida Liverpul Inter'ning 21.

Italiyaning amaldagi chempioni Inter klubi Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones transferini yakunlashga yaqin turibdi. BBC Sport xabariga koʻra, Milanning grand jamoasi ingliz futbolchisi uchun taxminan 30 million funt sterling miqdorida mablagʻ toʻlashga tayyorlanmoqda va muzokaralarda jiddiy olgʻashirishga erishilgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

A Seriya vakillari tarkibni yoshartirish va markazdagi imkoniyatlarni kengaytirish maqsadida 25 yoshli futbolchini asosiy nishon sifatida belgilagan edi. Tomonlar hozirda transferning oxirgi kichik tafsilotlarini kelishib olmoqda va Italiyada ushbu bitim yaqin kunlarda rasman eʼlon qilinishiga boʻlgan ishonch yuqori.

Transfer muzokaralarining borishi

Inter yoz boshida ham mazkur futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilgan edi. Iyun oyida Liverpul Italiya klubining 21.7 million funt sterlinglik ogʻzaki taklifini rad etgan boʻlib, mersisaydliklar oʻz tarbiyalanuvchisini 35 million funtga baholagan edi. Futbolchining amaldagi shartnomasining yakunlanishiga bir yil qolgani ham muzokaralarga oʻz taʼsirini koʻrsatdi.

Shunga qaramay, soʻnggi haftalardagi muloqotlar davomida klublar oʻrtasidagi narx borasidagi tafovut sezilarli darajada qisqardi. Liverpul rahbariyati futbolchining tajribasi va mahalliy maqomiga munosib narx talab qilib kelgan va yakunda tomonlar 30 million funtlik kelishuvga yaqinlashdi.

Curtis Jonesning Liverpulda bosib oʻtgan yoʻli

Curtis Jones uchun bu transfer Mersisayd klubidagi uzoq va esda qolarli davrning yakunlanishini anglatadi. U Liverpul akademiyasiga atigi toʻqqiz yoshida kelib qoʻshilgan va yoshlar jamoalaridan oʻtib, asosiy tarkibning muhim oʻyinchisiga aylangan edi. 2019-yilda Yurgen Klopp qoʻl ostida debyut qilganidan buyon u jamoa safida 228 ta uchrashuvda maydonga tushgan.

Oʻtgan mavsumda futbolchi barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda qatnashgan boʻlsa-da, ularning atigi 18 tasida Premer-liga uchrashuvlarini asosiy tarkibda boshlagan. Arne Slot boshqaruvidagi raqobat va shartnomani uzaytirish borasidagi muzokaralar toʻxtab qolgani Jonesning faoliyatini Italiyada davom ettirish istagini kuchaytirdi.

Curtis JonesInterLiverpulTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi