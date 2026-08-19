Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradi

·19·Sport
Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradi
Qisqacha

Nyukasl Yunayted va Liverpul jamoalari Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan Sent-Jeyms Park stadionida iyul oyida 75 yoshida vafot etgan Kevin Kigan xotirasini yodga oladi. Uchrashuv oldidan futbolchilar «Keegan 7» yozuvli maxsus futbolkalarda mashg'ulot o'tkazadi, muxlislar qoldirgan liboslardan tayyorlangan ulkan mozaika esa maydon markaziga joylashtiriladi.

Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumi boshlanishi oldidan Sent-Jeyms Park stadionida o'ta ta'sirli va hissiyotlarga boy xotira marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Goal.com xabar berishicha, Nyukasl Yunayted va Liverpul jamoalari iyul oyida 75 yoshida vafot etgan afsonaviy futbolchi hamda murabbiy Kevin Kigan xotirasini birgalikda yodga olishadi. Ushbu voqea ingliz futbolining ikki shonli klubi o'rtasidagi birlik ramzi sifatida yakshanba kuni bo'ladigan o'yin oldidan tashkil etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ma'lum bo'lishicha, jamoalarning barcha futbolchilari uchrashuv oldidan qizg'in mashg'ulotlarga orqa tomonida «Keegan 7» yozuvi tushirilgan maxsus futbolkalarda chiqishadi. Bu vizual hurmat nafaqat maydonda, balki markaziy doirada ham aks etadi. Marhum muxlislar tomonidan stadion tashqarisida qoldirilgan liboslardan yig'ilgan ulkan mozaika maydon markaziga joylashtirilib, muxlislar va «Qirol Kev» deb nom olgan mutaxassis o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi.

Maxsus mehmonlar va stadiondagi muhit

Ushbu o'yinga Kevin Kiganning rafiqasi Jan Kigan va uning oila a'zolari faxriy mehmon sifatida tashrif buyurishadi. Shuningdek, uning qo'l ostida porlagan Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola hamda Les Ferdinand kabi bir qator sobiq yulduzlar ham tribunadan joy olishi tasdiqlangan. O'yin boshlanishidan avval stadiondagi barcha yig'ilganlar bir daqiqalik olqishlar bilan Kiganning yorqin xotirasini e'zozlashadi.

Stadion muhitini yanada fayzli qilish uchun muxlislarning mashhur «Wor Flags» guruhi butun arena bo'ylab keng ko'lamli xoreografiya tayyorlamoqda. Shu kuni stadion devorlari va minbarlari ikki karra Nyukasl Yunaytedni boshqargan afsonaviy murabbiyga bag'ishlangan suratlar bilan qoplanadi. Shuningdek, Kevin Kigan uchrashuv dasturxoni va rasmiy jurnalining muqovasidan ham o'rin olgan.

Gullardan tayyorlangan kompost

Iyul oyi oxirida stadion atrofida muxlislar qoldirgan minglab gullar ekologik va mazmunli tarzda qayta ishlandi. Goal.com ma'lumotiga ko'ra, mazkur gullar kompostga aylantirilib, klubning mashg'ulot maydonlariga tarqatilgan. Bu esa afsonaviy insonning xotirasi kelajak avlod futbolchilari shug'ullanadigan maydonlarni oziqlantirishda davom etishini anglatadi.

Kevin KiganNyukasl YunaytedLiverpulAngliya Premer-ligasiFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Inter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiInter Liverpul yarimhimoyachisi Curtis Jones transferini yakunladiBugun, 21:33Curtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinCurtis Jones Liverpulni tark etib, Inter safiga oʻtishi mumkinBugun, 20:30Yuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiYuventus yetakchisi fanning hujumidan soʻng alohida shugʻullandiBugun, 19:38Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi