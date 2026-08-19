Nyukasl va Liverpul Kevin Kigan xotirasiga hurmat bajo keltiradi
Nyukasl Yunayted va Liverpul jamoalari Angliya Premer-ligasining yangi mavsumi oldidan Sent-Jeyms Park stadionida iyul oyida 75 yoshida vafot etgan Kevin Kigan xotirasini yodga oladi. Uchrashuv oldidan futbolchilar «Keegan 7» yozuvli maxsus futbolkalarda mashg'ulot o'tkazadi, muxlislar qoldirgan liboslardan tayyorlangan ulkan mozaika esa maydon markaziga joylashtiriladi.
Angliya Premer-ligasining navbatdagi mavsumi boshlanishi oldidan Sent-Jeyms Park stadionida o'ta ta'sirli va hissiyotlarga boy xotira marosimi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Goal.com xabar berishicha, Nyukasl Yunayted va Liverpul jamoalari iyul oyida 75 yoshida vafot etgan afsonaviy futbolchi hamda murabbiy Kevin Kigan xotirasini birgalikda yodga olishadi. Ushbu voqea ingliz futbolining ikki shonli klubi o'rtasidagi birlik ramzi sifatida yakshanba kuni bo'ladigan o'yin oldidan tashkil etiladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ma'lum bo'lishicha, jamoalarning barcha futbolchilari uchrashuv oldidan qizg'in mashg'ulotlarga orqa tomonida «Keegan 7» yozuvi tushirilgan maxsus futbolkalarda chiqishadi. Bu vizual hurmat nafaqat maydonda, balki markaziy doirada ham aks etadi. Marhum muxlislar tomonidan stadion tashqarisida qoldirilgan liboslardan yig'ilgan ulkan mozaika maydon markaziga joylashtirilib, muxlislar va «Qirol Kev» deb nom olgan mutaxassis o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni namoyon etadi.
Maxsus mehmonlar va stadiondagi muhitUshbu o'yinga Kevin Kiganning rafiqasi Jan Kigan va uning oila a'zolari faxriy mehmon sifatida tashrif buyurishadi. Shuningdek, uning qo'l ostida porlagan Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola hamda Les Ferdinand kabi bir qator sobiq yulduzlar ham tribunadan joy olishi tasdiqlangan. O'yin boshlanishidan avval stadiondagi barcha yig'ilganlar bir daqiqalik olqishlar bilan Kiganning yorqin xotirasini e'zozlashadi.
Stadion muhitini yanada fayzli qilish uchun muxlislarning mashhur «Wor Flags» guruhi butun arena bo'ylab keng ko'lamli xoreografiya tayyorlamoqda. Shu kuni stadion devorlari va minbarlari ikki karra Nyukasl Yunaytedni boshqargan afsonaviy murabbiyga bag'ishlangan suratlar bilan qoplanadi. Shuningdek, Kevin Kigan uchrashuv dasturxoni va rasmiy jurnalining muqovasidan ham o'rin olgan.
…