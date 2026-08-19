Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlari

·18·Texno
Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlari
Qisqacha

Dell kompaniyasi Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan, boshlang'ich narxi 700 dollardan boshlanadigan Dell 15 D15261 noutbukini taqdim etdi. Qurilma Core 3 304, Core 5 320 va Core 7 350 protsessorlari, 8 GB tezkor xotira hamda 512 GB SSD bilan jihozlangan, ayrim modifikatsiyalarda tezkor xotira 32 GB gacha yetadi.

Jahon bozorida hamyonbop noutbuklar segmenti yana bir yangi qurilma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dell kompaniyasi Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan hamda boshlangʻich narxi 700 dollardan boshlanadigan Dell 15 D15261 modelini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma oʻzining byudjetli xususiyatlari va ixcham yechimlari bilan kundalik oddiy vazifalar uchun moʻljallangan texnologik yechim sifatida eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri uning texnik platformasidir. Ishlab chiqaruvchi xaridorlarga Intel Wildcat Lake turkumidagi protsessorlardan birini tanlash imkoniyatini taqdim etgan. Bunda foydalanuvchilar Core 3 304, Core 5 320 hamda Core 7 350 chiplari orasidan oʻz ehtiyojiga mos keladiganini tanlashi mumkin boʻladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Intel Wildcat Lake liniyasi oʻta yuqori unumdorligi bilan ajralib turmasa-da, yuqori darajadagi energiya samaradorligini taʼminlashga ixtisoslashgan.

Texnik tavsiflar va xotira imkoniyatlari

Zamonaviy noutbuklar bozorida standart koʻrsatkichlar oʻzgarib borayotgan bir paytda, ushbu modelning bazaviy versiyasi 8 GB tezkor xotira (OZÚ) bilan jihozlangani kutilgan holat boʻldi. Biroq yanada yuqori unumdorlikni talab qiluvchi foydalanuvchilar uchun qimmatroq modifikatsiyalar ham nazarda tutilgan boʻlib, ularda operativ xotira hajmini 32 GB gacha oshirish imkoniyati mavjud. Doimiy xotira sifatida esa barcha versiyalar uchun 512 GB sigʻimga ega SSD xotira diski tanlangan.

Qurilmaning vizual qismi va ekran imkoniyatlari ham uning byudjetiga mos ravishda shakllantirilgan. Noutbuk 15,3 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, uni Apple kompaniyasining MacBook Neo qurilmasiga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi deb boʻlmaydi. Displey 1200p piksellar sonini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq ranglar qamrovi boʻyicha NTSC fazosining atigi 45 foizini qoplaydi. Bu esa professional darajadagi dizayn va rang-tasvir ishlaridan koʻra, matnli hujjatlar va internetda ishlashga moʻljallanganini bildiradi.

Batareya va qulayliklar

Qurilmaning ixchamligi va portativligi borasida ijobiy jihatlarni koʻrsatish joiz. Oʻn besh dyuymli ekran oʻlchamiga ega boʻlishiga qaramay, Dell 15 D15261 modelining ogʻirligi atigi 1,54 kilogrammni tashkil etadi. Bu esa bunday toifadagi noutbuklar uchun juda yengil koʻrsatkich hisoblanadi va uni doimo oʻzi bilan olib yurishni istovchilar uchun qulaylik yaratadi.

Shunga qaramay, energiyani taʼminlash masalasida ayrim savollar mavjud. Noutbukka atigi 41 W/soat sigʻimga ega kichik akkumulyator oʻrnatilgan. Eng qizigʻi shundaki, ishlab chiqaruvchining oʻzi qurilmaning bir quvvatlanishda qancha vaqt ishlay olishi haqida hech qanday rasmiy maʼlumot bermagan. Shu bois, avtonomlik boʻyicha qandaydir rekord natijalarni kutish asossiz boʻladi.

Ulanish imkoniyatlari va interfeyslar borasida esa qurilma davr talablariga mos ravishda jihozlangan. Noutbukda zamonaviy Wi-Fi 6 moduli mavjud boʻlib, simsiz tarmoqlarda barqaror ulanishni taʼminlaydi. Shuningdek korpusda juft USB-C 3.2 portlari mavjud boʻlib, ular turli tashqi qurilmalarni ulash hamda maʼlumotlarni tezkor almashish imkonini beradi.

DellNoutbukIntel Wildcat LakeTexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiGoogle sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadiBugun, 17:59Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiBugun, 15:28SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiBugun, 13:23NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiElon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiBugun, 11:58HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi
Smartfonlar bozorida misli koʻrilmagan raqobat: 2026-yil sentyabrida 5 ta flagman chiqadi