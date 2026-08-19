Dell 15 D15261 taqdim etildi: 700 dollarlik yangi noutbuk imkoniyatlari
Dell kompaniyasi Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan, boshlang'ich narxi 700 dollardan boshlanadigan Dell 15 D15261 noutbukini taqdim etdi. Qurilma Core 3 304, Core 5 320 va Core 7 350 protsessorlari, 8 GB tezkor xotira hamda 512 GB SSD bilan jihozlangan, ayrim modifikatsiyalarda tezkor xotira 32 GB gacha yetadi.
Jahon bozorida hamyonbop noutbuklar segmenti yana bir yangi qurilma bilan boyidi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Dell kompaniyasi Intel Wildcat Lake platformasiga asoslangan hamda boshlangʻich narxi 700 dollardan boshlanadigan Dell 15 D15261 modelini rasman taqdim etdi. Mazkur qurilma oʻzining byudjetli xususiyatlari va ixcham yechimlari bilan kundalik oddiy vazifalar uchun moʻljallangan texnologik yechim sifatida eʼtiborni tortmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Qurilmaning asosiy oʻziga xos jihatlaridan biri uning texnik platformasidir. Ishlab chiqaruvchi xaridorlarga Intel Wildcat Lake turkumidagi protsessorlardan birini tanlash imkoniyatini taqdim etgan. Bunda foydalanuvchilar Core 3 304, Core 5 320 hamda Core 7 350 chiplari orasidan oʻz ehtiyojiga mos keladiganini tanlashi mumkin boʻladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, Intel Wildcat Lake liniyasi oʻta yuqori unumdorligi bilan ajralib turmasa-da, yuqori darajadagi energiya samaradorligini taʼminlashga ixtisoslashgan.
Texnik tavsiflar va xotira imkoniyatlariZamonaviy noutbuklar bozorida standart koʻrsatkichlar oʻzgarib borayotgan bir paytda, ushbu modelning bazaviy versiyasi 8 GB tezkor xotira (OZÚ) bilan jihozlangani kutilgan holat boʻldi. Biroq yanada yuqori unumdorlikni talab qiluvchi foydalanuvchilar uchun qimmatroq modifikatsiyalar ham nazarda tutilgan boʻlib, ularda operativ xotira hajmini 32 GB gacha oshirish imkoniyati mavjud. Doimiy xotira sifatida esa barcha versiyalar uchun 512 GB sigʻimga ega SSD xotira diski tanlangan.
Qurilmaning vizual qismi va ekran imkoniyatlari ham uning byudjetiga mos ravishda shakllantirilgan. Noutbuk 15,3 dyuymli ekran bilan jihozlangan boʻlib, uni Apple kompaniyasining MacBook Neo qurilmasiga toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchi deb boʻlmaydi. Displey 1200p piksellar sonini qoʻllab-quvvatlaydi, biroq ranglar qamrovi boʻyicha NTSC fazosining atigi 45 foizini qoplaydi. Bu esa professional darajadagi dizayn va rang-tasvir ishlaridan koʻra, matnli hujjatlar va internetda ishlashga moʻljallanganini bildiradi.
Batareya va qulayliklarQurilmaning ixchamligi va portativligi borasida ijobiy jihatlarni koʻrsatish joiz. Oʻn besh dyuymli ekran oʻlchamiga ega boʻlishiga qaramay, Dell 15 D15261 modelining ogʻirligi atigi 1,54 kilogrammni tashkil etadi. Bu esa bunday toifadagi noutbuklar uchun juda yengil koʻrsatkich hisoblanadi va uni doimo oʻzi bilan olib yurishni istovchilar uchun qulaylik yaratadi.
Shunga qaramay, energiyani taʼminlash masalasida ayrim savollar mavjud. Noutbukka atigi 41 W/soat sigʻimga ega kichik akkumulyator oʻrnatilgan. Eng qizigʻi shundaki, ishlab chiqaruvchining oʻzi qurilmaning bir quvvatlanishda qancha vaqt ishlay olishi haqida hech qanday rasmiy maʼlumot bermagan. Shu bois, avtonomlik boʻyicha qandaydir rekord natijalarni kutish asossiz boʻladi.
Ulanish imkoniyatlari va interfeyslar borasida esa qurilma davr talablariga mos ravishda jihozlangan. Noutbukda zamonaviy Wi-Fi 6 moduli mavjud boʻlib, simsiz tarmoqlarda barqaror ulanishni taʼminlaydi. Shuningdek korpusda juft USB-C 3.2 portlari mavjud boʻlib, ular turli tashqi qurilmalarni ulash hamda maʼlumotlarni tezkor almashish imkonini beradi.
…