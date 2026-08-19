Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydi

·1·Sport
Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydi

«Barselona» lagerida yangi mavsum boshlanishi va transfer oynasining so‘nggi kunlarida muhim qaror qabul qilindi. Bosh murabbiy Xans-Diter Flik jamoaning asosiy sardorlari jarohat olib safdan chiqqani sababli, vaqtinchalik sardorlar uchligini shaxsan o‘zi tayinladi. Nima uchun ovoz berish jarayoni keyinga qoldirildi va Frenki de Yongning bu qarorga munosabati qanday bo‘ldi?

«Ovoz berishgacha sardor — Rafinya»: Flikning rasmiy qarori

Flik jamoa tarkibi transfer oynasi yopilguniga qadar to‘liq shakllanmagani sababli, futbolchilar o‘rtasidagi an’anaviy ovoz berishni hozircha o‘tkazmaslikka qaror qildi. Asosiy yetakchilar safda bo‘lmagan vaziyatda boshqaruv braziliyalik vingerga ishonib topshirildi:

"Rafa [Rafinya] sardor bo‘ladi. Mark [ter Shtegen] va Ronald [Arauxo] safda yo‘qligi, Frenki [de Yong] esa hozircha maydonga tusha olmasligi sababli sardorlar bo‘yicha bir qarorga keldim. Tarkibimizga yangi futbolchilar kelishi yoki kimdir ketishi mumkin. Hamma narsa to‘liq tayyor bo‘lgach, rasmiy ovoz berishni o‘tkazamiz. Ungacha esa Rafa Erik [Garsiya] va Pedri bilan birgalikda sardorlik qiladi.", - dedi Xans-Diter Flik.

«Barselona» sardorlik tizimidagi holat

Pozitsiya / Maqom

Futbolchi

Hozirgi holati

Asosiy sardor (vaqtincha)

Rafinya

Maydondagi asosiy yetakchi sifatida tasdiqlandi

Yordamchi sardorlar

Pedri va Erik Garsiya

Rafinya bilan birgalikda sardorlar kengashida

Asosiy sardorlar (safdan tashqarida)

Mark-Andre ter Shtegen, Ronald Arauxo

Jarohat tufayli safda emas

De Yongning holati

Frenki de Yong

Jarohatda, sardorlik tanlovidan so‘ng murabbiy bilan aloqada

Yakuniy ovoz berish

Barcha jamoa a’zolari ishtirokida

Transfer oynasi to‘liq yopilgach o‘tkaziladi

Frenki de Yong bilan munosabatlar: «Oramizda muammo yo‘q»

Nemis mutaxassisi sardorlik bog‘ichi atrofida hech qanday ichki nizo yoki kelishmovchilik yo‘qligini, niderlandiyalik yarim himoyachi bilan doimiy muloqotda ekanini alohida qayd etdi:

"Frenkiga kelsak, u jarohat olgani sababligina shunday qarorga keldim, biroq u bilan munosabatlarimiz a’lo darajada. U juda katta professional va ulg‘aygan futbolchi. Men u bilan jamoadagi vaziyat va o‘yinlarni doimo ochiq muhokama qilaman. U biz uchun ulkan mahoratga ega muhim o‘yinchi.", - dedi Xans-Diter Flik.

Sizningcha, Rafinya, Pedri va Erik Garsiya triosi «Barselona»ni maydonda munosib yetaklay oladimi yoki sardorlik bog‘ichi boshqa futbolchiga berilishi kerakmidi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa» muxlislariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiMurat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi