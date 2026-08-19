Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydi
«Barselona» lagerida yangi mavsum boshlanishi va transfer oynasining so‘nggi kunlarida muhim qaror qabul qilindi. Bosh murabbiy Xans-Diter Flik jamoaning asosiy sardorlari jarohat olib safdan chiqqani sababli, vaqtinchalik sardorlar uchligini shaxsan o‘zi tayinladi. Nima uchun ovoz berish jarayoni keyinga qoldirildi va Frenki de Yongning bu qarorga munosabati qanday bo‘ldi?
«Ovoz berishgacha sardor — Rafinya»: Flikning rasmiy qarori
Flik jamoa tarkibi transfer oynasi yopilguniga qadar to‘liq shakllanmagani sababli, futbolchilar o‘rtasidagi an’anaviy ovoz berishni hozircha o‘tkazmaslikka qaror qildi. Asosiy yetakchilar safda bo‘lmagan vaziyatda boshqaruv braziliyalik vingerga ishonib topshirildi:
"Rafa [Rafinya] sardor bo‘ladi. Mark [ter Shtegen] va Ronald [Arauxo] safda yo‘qligi, Frenki [de Yong] esa hozircha maydonga tusha olmasligi sababli sardorlar bo‘yicha bir qarorga keldim. Tarkibimizga yangi futbolchilar kelishi yoki kimdir ketishi mumkin. Hamma narsa to‘liq tayyor bo‘lgach, rasmiy ovoz berishni o‘tkazamiz. Ungacha esa Rafa Erik [Garsiya] va Pedri bilan birgalikda sardorlik qiladi.", - dedi Xans-Diter Flik.
«Barselona» sardorlik tizimidagi holat
Pozitsiya / Maqom
Futbolchi
Hozirgi holati
Asosiy sardor (vaqtincha)
Rafinya
Maydondagi asosiy yetakchi sifatida tasdiqlandi
Yordamchi sardorlar
Pedri va Erik Garsiya
Rafinya bilan birgalikda sardorlar kengashida
Asosiy sardorlar (safdan tashqarida)
Mark-Andre ter Shtegen, Ronald Arauxo
Jarohat tufayli safda emas
De Yongning holati
Frenki de Yong
Jarohatda, sardorlik tanlovidan so‘ng murabbiy bilan aloqada
Yakuniy ovoz berish
Barcha jamoa a’zolari ishtirokida
Transfer oynasi to‘liq yopilgach o‘tkaziladi
Frenki de Yong bilan munosabatlar: «Oramizda muammo yo‘q»
Nemis mutaxassisi sardorlik bog‘ichi atrofida hech qanday ichki nizo yoki kelishmovchilik yo‘qligini, niderlandiyalik yarim himoyachi bilan doimiy muloqotda ekanini alohida qayd etdi:
"Frenkiga kelsak, u jarohat olgani sababligina shunday qarorga keldim, biroq u bilan munosabatlarimiz a’lo darajada. U juda katta professional va ulg‘aygan futbolchi. Men u bilan jamoadagi vaziyat va o‘yinlarni doimo ochiq muhokama qilaman. U biz uchun ulkan mahoratga ega muhim o‘yinchi.", - dedi Xans-Diter Flik.
Sizningcha, Rafinya, Pedri va Erik Garsiya triosi «Barselona»ni maydonda munosib yetaklay oladimi yoki sardorlik bog‘ichi boshqa futbolchiga berilishi kerakmidi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va «Barsa» muxlislariga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…