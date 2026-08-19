Maftuna Xolmurodovaning to‘yida 1500 ta qizil atirgul sovg‘a qilindi (video)
“Shakira” taxallusi bilan tanilgan xonanda Maftuna Xolmurodovaning to‘yi 18 avgust kuni bo‘lib o‘tdi va u Alisher ismli yigit bilan turmush qurdi. To‘yda aktyor Musulmon Yunusov xonandaga qariyb 1500 dona qizil atirguldan iborat katta guldasta sovg‘a qildi. Marosimdan olingan videolarda ko‘plab taniqli san’atkorlar ishtirok etgani, kelin-kuyov esa bir-biriga nikoh uzuklarini taqqani aks etgan.
“Shakira” taxallusi bilan tanilgan xonanda Maftuna Xolmurodovaning to‘yi kecha, 18 avgust kuni bo‘lib o‘tdi. San’atkor Alisher ismli yigit bilan turmush qurgan.
To‘y marosimidan olingan chiroyli va qiziqarli lavhalar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Videolarda to‘yda ko‘plab taniqli san’atkorlar ishtirok etgani, marosim esa ko‘tarinki kayfiyatda o‘tgani aks etgan.
Ayniqsa, aktyor Musulmon Yunusov va uning turmush o‘rtog‘i Mohinurning to‘yda mehmon bo‘lgani tasvirlangan lavha ko‘pchilik e’tiborini tortdi. Aktyor xonandani samimiy tabriklab, unga qariyb 1500 dona qizil atirguldan iborat katta guldasta sovg‘a qilgan.
Kutilmagan sovg‘adan Maftuna Xolmurodovaning nihoyatda xursand bo‘lgani videoda yaqqol ko‘rinadi. Mazkur lavha ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olinib, foydalanuvchilar xonandaga baxt va oilaviy totuvlik tilaklarini bildirishgan.
Yana bir videoda esa kelin-kuyovning bir-biriga nikoh uzuklarini taqib, yangi hayot sari ilk qadamlarini qo‘ygan lahzalari aks etgan. Ushbu samimiy va ta’sirli kadrlar ham ijtimoiy tarmoqlarda iliq kutib olingan.
…