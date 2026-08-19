Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladi
Joze Mourinio «Real Madrid» 30 yoshli Rodri uchun katta taklif berganini, biroq futbolchining ikkilanishi sabab muzokaralardan voz kechilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, «Real» kabi buyuk klubga o'tishni istagan futbolchi o'z tanloviga shubha qilmasligi kerak. Rodri keyinchalik «Barselona» bilan 2030 yil 30 iyungacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi va bu kelishuv 18 avgust kuni rasman e'lon qilindi. Rodri 2024 yilgi «Oltin to'p» sohibi hisoblanadi.
«Oltin to‘p» sohibi Rodrining «Manchester Siti»dan to‘g‘ridan to‘g‘ri «Barselona»ga transfer qilinishi ortidagi eng katta sir nihoyat oshkor bo‘ldi. «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourinio ispaniyalik yarim himoyachi bilan shaxsan muzokara olib borganini va nima sababdan bu kelishuvdan voz kechganini e’lon qildi. «Qirollik klubi» ustozini aslida futbolchining qaysi harakati shubhaga soldi?
«Unda shubha paydo bo‘ldi»: Mourinioning ochiq e’tirofi
Mourinioning ta’kidlashicha, Madrid klubi 30 yoshli futbolchiga juda katta va jozibador taklif bilan chiqqan, biroq muzokaralarning hal qiluvchi pallasida Rodrining ikkilanishi murabbiyga ma’qul kelmagan:
"Men u bilan bir necha marta gaplashdim va «Real» unga juda yaxshi taklif berdi. Klub «Siti» bilan rasmiy muzokaraga kirishmasdan turib, Rodri bilan bog‘landi va katta taklif qildi. Biroq Rodrida shubhalar paydo bo‘ldi, u ikkilanib qoldi va uning ikkilanishi menda ham shubha uyg‘otdi.
«Real» shunday buyuk klubki, unda o‘z tanloviga shubha qiladigan futbolchi bo‘lmasligi kerak. Siz futbolchiga taklif bilan chiqasiz, u esa faqat bitta narsani: «Qachon kelishim kerak?» deb so‘rashi lozim. Konsepsiya mana shunday bo‘lishi shart. Shunga qaramay, u bizga hurmat bilan munosabatda bo‘ldi. Unga omad tilayman.", - dedi Joze Mourinio.
Rodri transferi va «El-Klasiko» raqobati faktlari
Ko‘rsatkich
«Real Madrid» muzokaralari
«Barselona» bilan yakuniy bitim
Futbolchi / Yoshi
Rodri (30 yosh, tayanch yarim himoyachisi)
Rodri (2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi)
Klub taklifi
Mourinio tomonidan shaxsan qilingan katta taklif
To‘liq qabul qilingan taklif
Shartnoma muddati
Kelishilmagan (muzokaralar to‘xtatilgan)
2030 yil 30 iyunga qadar (5 yillik bitim)
Munosabat
Futbolchining ikkilanishi sabab «Real» voz kechgan
18 avgust kuni rasman e’lon qilindi
Avvalgi xabarlar
«Real» bilan shaxsiy shartlar kelishilgani aytilgandi
Poygaga kech qo‘shilib, g‘alaba qozondi
«Real» bilan kelishuvdan Kataloniyagacha
Avvalroq tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, Rodri Madrid klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini deyarli kelishib olgan edi. Biroq «Barselona» transfer poygasiga qo‘shilgach, futbolchi o‘z fikrini o‘zgartirib, kataloniyaliklar lagerini tanladi va 18 avgust kuni «ko‘k-anorranglilar» bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan shartnomaga qo‘l qo‘ydi.
Sizningcha, Rodri «Real»ni rad etib, «Barselona»ga o‘tish orqali to‘g‘ri qaror qabul qildimi yoki Mourinio qo‘l ostida u ko‘proq g‘alabalarga erisharmidi?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu eksklyuziv yangilikni darhol ulashing!
…