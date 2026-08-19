Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladi

·6·Sport
Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladi
Qisqacha

Joze Mourinio «Real Madrid» 30 yoshli Rodri uchun katta taklif berganini, biroq futbolchining ikkilanishi sabab muzokaralardan voz kechilganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, «Real» kabi buyuk klubga o'tishni istagan futbolchi o'z tanloviga shubha qilmasligi kerak. Rodri keyinchalik «Barselona» bilan 2030 yil 30 iyungacha mo'ljallangan shartnoma imzoladi va bu kelishuv 18 avgust kuni rasman e'lon qilindi. Rodri 2024 yilgi «Oltin to'p» sohibi hisoblanadi.

«Oltin to‘p» sohibi Rodrining «Manchester Siti»dan to‘g‘ridan to‘g‘ri «Barselona»ga transfer qilinishi ortidagi eng katta sir nihoyat oshkor bo‘ldi. «Real Madrid» bosh murabbiyi Joze Mourinio ispaniyalik yarim himoyachi bilan shaxsan muzokara olib borganini va nima sababdan bu kelishuvdan voz kechganini e’lon qildi. «Qirollik klubi» ustozini aslida futbolchining qaysi harakati shubhaga soldi?

«Unda shubha paydo bo‘ldi»: Mourinioning ochiq e’tirofi

Mourinioning ta’kidlashicha, Madrid klubi 30 yoshli futbolchiga juda katta va jozibador taklif bilan chiqqan, biroq muzokaralarning hal qiluvchi pallasida Rodrining ikkilanishi murabbiyga ma’qul kelmagan:

"Men u bilan bir necha marta gaplashdim va «Real» unga juda yaxshi taklif berdi. Klub «Siti» bilan rasmiy muzokaraga kirishmasdan turib, Rodri bilan bog‘landi va katta taklif qildi. Biroq Rodrida shubhalar paydo bo‘ldi, u ikkilanib qoldi va uning ikkilanishi menda ham shubha uyg‘otdi.

«Real» shunday buyuk klubki, unda o‘z tanloviga shubha qiladigan futbolchi bo‘lmasligi kerak. Siz futbolchiga taklif bilan chiqasiz, u esa faqat bitta narsani: «Qachon kelishim kerak?» deb so‘rashi lozim. Konsepsiya mana shunday bo‘lishi shart. Shunga qaramay, u bizga hurmat bilan munosabatda bo‘ldi. Unga omad tilayman.", - dedi Joze Mourinio.

Rodri transferi va «El-Klasiko» raqobati faktlari

Ko‘rsatkich

«Real Madrid» muzokaralari

«Barselona» bilan yakuniy bitim

Futbolchi / Yoshi

Rodri (30 yosh, tayanch yarim himoyachisi)

Rodri (2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibi)

Klub taklifi

Mourinio tomonidan shaxsan qilingan katta taklif

To‘liq qabul qilingan taklif

Shartnoma muddati

Kelishilmagan (muzokaralar to‘xtatilgan)

2030 yil 30 iyunga qadar (5 yillik bitim)

Munosabat

Futbolchining ikkilanishi sabab «Real» voz kechgan

18 avgust kuni rasman e’lon qilindi

Avvalgi xabarlar

«Real» bilan shaxsiy shartlar kelishilgani aytilgandi

Poygaga kech qo‘shilib, g‘alaba qozondi

«Real» bilan kelishuvdan Kataloniyagacha

Avvalroq tarqalgan ma’lumotlarga ko‘ra, Rodri Madrid klubi bilan shaxsiy shartnoma shartlarini deyarli kelishib olgan edi. Biroq «Barselona» transfer poygasiga qo‘shilgach, futbolchi o‘z fikrini o‘zgartirib, kataloniyaliklar lagerini tanladi va 18 avgust kuni «ko‘k-anorranglilar» bilan 2030 yilgacha mo‘ljallangan shartnomaga qo‘l qo‘ydi.

Sizningcha, Rodri «Real»ni rad etib, «Barselona»ga o‘tish orqali to‘g‘ri qaror qabul qildimi yoki Mourinio qo‘l ostida u ko‘proq g‘alabalarga erisharmidi?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan barcha do‘stlaringizga ushbu eksklyuziv yangilikni darhol ulashing!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiMurat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi