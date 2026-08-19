Qarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindi

·3·Jamiyat
Qarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindi
Qisqacha

ATB «Aloqabank» foydasiga qarzdorlikni undirish doirasida qarzdorga tegishli garovdagi «Lacetti» avtomobili aniqlanib, xatlovga olindi. Mazkur ijro harakati Majburiy ijro byurosining Jizzax viloyati boshqarmasi ish yurituvidagi ijro ishi doirasida amalga oshirildi. Qarzdorlik ixtiyoriy ravishda qoplanmasa, mol-mulkni aniqlash, xatlash va unga undiruv qaratish kabi majburiy choralar qo‘llanilishi mumkin.

Majburiy ijro byurosining Jizzax viloyati boshqarmasi ish yurituvida bo‘lgan ATB «Aloqabank» foydasiga undiruv bilan bog‘liq ijro ishi doirasida qarzdorlikni qoplashga qaratilgan navbatdagi ta’sirchan ijro harakati amalga oshirildi.

Ijro harakatlari jarayonida qarzdorga tegishli bo‘lgan, bank oldidagi majburiyatlarni ta’minlovchi garov mulki hisoblangan «Lacetti» rusumli avtotransport vositasi aniqlanib, belgilangan tartibda xatlovga olindi.

Qarzdorlik bo‘yicha ijro hujjati talablarini ixtiyoriy ravishda bajarmaslik holatlarida qonunchilikda nazarda tutilgan majburiy ijro choralari qo‘llanilishi mumkin.

Bunda qarzdorga tegishli mol-mulkni aniqlash, xatlash va unga nisbatan undiruv qaratish kabi choralar belgilangan tartibda amalga oshiriladi.

Qarz majburiyati bajarilmasa — garov mulki ham undiruvdan chetda qolmaydi!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiBugun, 19:34O‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiO‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiBugun, 19:33Soliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaSoliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaBugun, 19:30Namanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiNamanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiBugun, 19:18O‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqdaO‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqdaBugun, 18:33Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishMaksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishBugun, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi