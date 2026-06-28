Lionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdi

·0·Sport
Lionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdi

Argentina terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi bahs olib bordi va 3:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuv nafaqat jamoaning guruhdagi peshqadamligini mustahkamladi, balki Lionel Messi uchun navbatdagi tarixiy natija bilan yodda qoladigan boʻldi. Afsonaviy hujumchi turnir tarixida ketma-ket yettita oʻyinda gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Scaloni shogirdlari oʻyinni kutilganidek katta ustunlik bilan boshlashdi. Dastlabki daqiqalardanoq toʻp nazoratini qoʻlga olgan "Albiseleste" 14-daqiqadayoq hisobni ochdi. Yarim himoyachi Giovani Lo Celso jarima zarbasini mahorat bilan ijro etib, raqib darvozasini ishgʻol qildi. Bu gol Argentinaning hujumkorlik salohiyati faqatgina Messiga bogʻliq emasligini yana bir bor isbotladi.

Uchrashuvning 31-daqiqasida Argentina ustunlikni yanada oshirdi. Burchak toʻpidan soʻng raqib jarima maydonchasi ichida qoida buzildi va hakam penalti belgiladi. Lautaro Martínez nuqtaga yaqinlashib, sovuqqonlik bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Birinchi boʻlim toʻliq Janubiy Amerika vakillarining nazorati ostida oʻtdi.

Iordaniyaning qarshiligi va Messining javobi

Ikkinchi boʻlimda Iordaniya terma jamoasi kutilmagan faollik koʻrsatdi. Zaxiradan maydonga tushgan Mousa Tamari Argentina himoyasidagi boʻshliqdan foydalanib, hisobni qisqartirishga muvaffaq boʻldi. Bu gol oʻyinga maʼlum muddat asbiylik olib kirdi va Lionel Scaloni zaxira oʻrindigʻida oʻtirgan Lionel Messi xizmatidan foydalanishga qaror qildi.

60-daqiqada maydonga tushgan Messi uzoq kutilgan natijani taʼminladi. U oʻzining anʼanaviy uslubida, jarima zarbasidan raqib darvozasining pastki burchagini aniq nishonga oldi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gol bilan Argentina 2010-yildagi Yaponiya terma jamoasidan keyin bir oʻyinda ikkita jarima zarbasidan gol urgan ilk jamoaga aylandi.

Guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunlagan Argentina endi pley-off bosqichida Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Miamida boʻlib oʻtadigan ushbu bahs oldidan jamoaning asosiy hujumchi va yarim himoyachilari yaxshi sport formasida ekani muxlislarni xursand qilmoqda.

ArgentinaLionel MessiJahon ChempionatiFutbolRekord
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Kannavaro: «Futbolchilar qo‘lidan kelgan barcha ishni qildi»Bugun, 07:15Portugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiPortugaliya Kolumbiya bilan durang oʻynadi: Cristiano Ronaldo va uning jamoasi omadli qutulib qoldiBugun, 06:57Portugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiPortugaliya finalgacha bo‘lgan yo‘lda kimlar bilan o‘ynaydiBugun, 06:56Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Janubiy Koreya va Eronga O‘zbekistondan kechikkan «javob»Bugun, 06:52O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?O‘zbekiston futbolchilari Kongo DRga qarshi bahsda qanday baholandi?Bugun, 06:44Kongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiKongo DR pley-off yo‘llanmasi uchun kurashda birinchi o‘ringa chiqdiBugun, 06:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi