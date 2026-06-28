Lionel Messi yana bir rekordni oʻrnatdi: Argentina Iordaniyani magʻlub etdi
Argentina terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichining soʻnggi turida Iordaniyaga qarshi bahs olib bordi va 3:1 hisobida gʻalaba qozondi. Ushbu uchrashuv nafaqat jamoaning guruhdagi peshqadamligini mustahkamladi, balki Lionel Messi uchun navbatdagi tarixiy natija bilan yodda qoladigan boʻldi. Afsonaviy hujumchi turnir tarixida ketma-ket yettita oʻyinda gol urgan ilk futbolchiga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Scaloni shogirdlari oʻyinni kutilganidek katta ustunlik bilan boshlashdi. Dastlabki daqiqalardanoq toʻp nazoratini qoʻlga olgan "Albiseleste" 14-daqiqadayoq hisobni ochdi. Yarim himoyachi Giovani Lo Celso jarima zarbasini mahorat bilan ijro etib, raqib darvozasini ishgʻol qildi. Bu gol Argentinaning hujumkorlik salohiyati faqatgina Messiga bogʻliq emasligini yana bir bor isbotladi.
Uchrashuvning 31-daqiqasida Argentina ustunlikni yanada oshirdi. Burchak toʻpidan soʻng raqib jarima maydonchasi ichida qoida buzildi va hakam penalti belgiladi. Lautaro Martínez nuqtaga yaqinlashib, sovuqqonlik bilan hisobni 2:0 koʻrinishiga keltirdi. Birinchi boʻlim toʻliq Janubiy Amerika vakillarining nazorati ostida oʻtdi.
Iordaniyaning qarshiligi va Messining javobiIkkinchi boʻlimda Iordaniya terma jamoasi kutilmagan faollik koʻrsatdi. Zaxiradan maydonga tushgan Mousa Tamari Argentina himoyasidagi boʻshliqdan foydalanib, hisobni qisqartirishga muvaffaq boʻldi. Bu gol oʻyinga maʼlum muddat asbiylik olib kirdi va Lionel Scaloni zaxira oʻrindigʻida oʻtirgan Lionel Messi xizmatidan foydalanishga qaror qildi.
60-daqiqada maydonga tushgan Messi uzoq kutilgan natijani taʼminladi. U oʻzining anʼanaviy uslubida, jarima zarbasidan raqib darvozasining pastki burchagini aniq nishonga oldi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu gol bilan Argentina 2010-yildagi Yaponiya terma jamoasidan keyin bir oʻyinda ikkita jarima zarbasidan gol urgan ilk jamoaga aylandi.
Guruh bosqichini yuz foizlik natija bilan yakunlagan Argentina endi pley-off bosqichida Kabo-Verde terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi. Miamida boʻlib oʻtadigan ushbu bahs oldidan jamoaning asosiy hujumchi va yarim himoyachilari yaxshi sport formasida ekani muxlislarni xursand qilmoqda.
…