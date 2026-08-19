«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi

·63·Sport
«Mareskaning sirli qarori»: Husanovning noodatiy pozitsiyaga o‘tkazilishi sababi oshkor bo‘ldi
Qisqacha

Abduqodir Husanov «Arsenal»ga qarshi Angliya Superkubogi o'yini oldidan Mateush Nunesh mashg'ulotda jarohat olgani sababli o'ng qanot himoyasiga o'tkazildi. «Manchester Siti» ushbu uchrashuvda 0:3 hisobida mag'lub bo'ldi, Husanov esa qanotdagi o'yinida o'zini to'liq namoyon qila olmadi. Mateush Nunesh «Bornmut»ga qarshi APL 1-turigacha tiklanmasa, Enso Mareska Husanovni yana o'ng qanotda o'ynatishga majbur bo'lishi mumkin.

«Manchester Siti»ning yangi mavsumdagi ilk rasmiy bellashuvi — Angliya Superkubogida «Arsenal»dan qabul qilingan 0:3 hisobidagi og‘ir mag‘lubiyat klub atrofida katta bahs-munozaralarga sabab bo‘ldi. Yangi bosh murabbiy Enso Mareskaning o‘tgan mavsumda «shaharliklar»ning eng yaxshi markaziy himoyachisiga aylangan Abduqodir Husanovni nega o‘ng qanotga tashlagani ko‘pchilik muxlislarni hayratda qoldirgan edi. Ushbu kutilmagan taktik qaror ortida qanday favqulodda holat yotibdi?

O‘yin oldidagi shok jarohat: Husanov nega qanotga o‘tdi?

Britaniyaning nufuzli manbalari — esteemedkompany.com va The Sun nashri bergan ma’lumotlarga ko‘ra, Husanovning qanotda o‘ynashi Mareskaning avvaldan rejalashtirgan eksperimenti emas, balki majburiy chora bo‘lgan:

"«Arsenal»ga qarshi o‘yin oldidan o‘tkazilgan qizib olish mashg‘ulotida asosiy o‘ng qanot himoyachisi Mateush Nunesh kutilmaganda jarohat oldi. Vaziyat shunchalik jiddiy ediki, tibbiy shtab portugaliyalik futbolchiga uzoq vaqt taskin berishiga to‘g‘ri keldi. Natijada Mareska shoshilinch ravishda Abduqodir Husanovni o‘ng qanot himoyasiga tushirishga majbur bo‘ldi.", - The Sun jurnalisti Oli Gamp.

Husanov va «Manchester Siti» mudofaa chizig‘idagi holat

Ko‘rsatkich

Holat va tafsilotlar

Superkubok natijasi

«Arsenal» – «Manchester Siti» (3:0)

Husanovning pozitsiyasi

O‘ng qanot himoyachisi (majburiy favqulodda o‘zgarish)

Nuneshning holati

Mashg‘ulotdagi kutilmagan jarohat, tiklanish jarayonida

Keyingi bahs

APL 1-turi doirasida «Bornmut»ga qarshi

Husanovning o‘tgan mavsumdagi maqomi

Klubning eng yaxshi 3 nafar futbolchisidan biri (markaziy himoyada)

APL starti oldidan katta sinov: «Bornmut»ga qarshi kim o‘ynaydi?

Husanov o‘tgan mavsumda ham dastlab qanotda o‘ynab, keyinchalik markazga qaytgach, «Siti»ning eng ishonchli futbolchilaridan biri sifatida e’tirof etilgan edi. Biroq Superkubok bahsida qanotda o‘zini to‘liq namoyon qilolmagani mutaxassislar tomonidan qayd etilmoqda:

"Agar Mateush Nunesh «Bornmut»ga qarshi 1-tur o‘yinigacha to‘liq tiklana olmasa, Enso Mareska yana Abduqodir Husanovni o‘ng qanot himoyasiga qo‘yishga majbur bo‘ladi. Bosh murabbiy 2026/2027 yilgi mavsum boshidanoq jiddiy kadrlar muammosiga duch kelmoqda.", - esteemedkompany.com eksperti Adam Marrett.

22 yoshli o‘zbek himoyachisining APLning yangi mavsumidagi asosiy pozitsiyasi qayerda bo‘lishi Nuneshning tiklanish tezligi va Mareskaning keyingi qarorlariga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.

Sizningcha, Abduqodir Husanov markaziy himoyada foydaliroqmi yoki yangi murabbiy qo‘l ostida qanotda ham o‘zini ko‘rsata oladimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va futbol muxlisi bo‘lgan do‘stlaringizga ushbu eksklyuziv ma’lumotni yetkazing!

Manchester SitiArsenalAbduqodir HusanovEnzo MarescaBornmut
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Eronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarEronda o‘zbek legionerlari benefisi: «Traktor» va «Istiqlol»dan dramatik g‘alabalarBugun, 06:52«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefis«An Nasr» yulduzsiz kechgan o‘yinda 4 ta gol urdi — Feliksdan porloq benefisBugun, 06:49«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?«Neftchi» Buxoroda tor-mor etilgach, Islom Ismoilov nimalarni oshkor qildi?Bugun, 06:44Rodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiRodri nima uchun aynan «Barselona»ni tanlaganining haqiqiy sababini aytdiBugun, 06:38Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Rossiya va O‘zbekiston terma jamoalari o‘rtasidagi o‘yin qachon va qayerda bo‘ladi?Bugun, 06:32UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?UFC 330 turniridan so‘ng divizionlarda nimalar o‘zgardi?Bugun, 06:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi