«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi
AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan barcha diplomatik muloqotlarni to'xtatish va yuqori martabali muzokarachilarga Tehron bilan aloqa qilmaslikni buyurdi. Vashington tezkor harbiy zarba berish o'rniga Eronni uzoq muddat davomida iqtisodiy va harbiy jihatdan bosim ostida qoldirish strategiyasiga o'tmoqda. Bu topshiriq Jey Di Vens, Jared Kushner va Stiv Uitkoffdan iborat muzokaralar guruhiga yuborilgan.
AQSHning Eronga nisbatan geosiyosiy strategiyasida kutilmagan va keskin burilish yuz berdi: Oq uy rahbari Donald Tramp rasmiy Tehron bilan barcha diplomatik muloqotlarni zudlik bilan to‘xtatishni talab qildi. Bir necha kun oldin yangi kelishuv ehtimoli haqida gapirgan Vashington nega to‘satdan fikridan qaytdi va yangi «bo‘g‘ish rejasi» nimalarni nazarda tutadi?
«Bo‘g‘ib o‘ldirish strategiyasi»: CNN ochgan maxfiy tafsilotlar
CNN telekanalining Oq uydagi nufuzli manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSH ma’muriyati o‘z siyosiy ittifoqchilarini yondashuv tubdan o‘zgargani haqida ogohlantirgan:
"Oq uy o‘z strategiyasini «imkon qadar tezroq harbiy zarba berish»dan vaqt o‘tishi bilan «Tehronni iqtisodiy va harbiy jihatdan bo‘g‘ib o‘ldirish»ga o‘zgartirmoqda. Tramp yuqori martabali muzokarachilarga Eron bilan muloqotga kirishmaslikni qat’iy buyurdi."
— CNN materialidan
Ushbu keskin buyruq Oq uyning asosiy muzokaralar guruhiga — AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens, Trampning kuyovi Jared Kushner hamda maxsus vakil Stiv Uitkoffga to‘g‘ridan to‘g‘ri yuborilgan.
AQSH va Eron o‘rtasidagi yangi vaziyat faktlari
Holat
AQSH pozitsiyasi va ko‘rilayotgan choralar
Diplomatik muloqot
Barcha muzokaralar butunlay to‘xtatildi va taqiqlandi
Yangi harbiy-siyosiy taktika
Tezkor zarba o‘rniga uzoq muddatli «bo‘g‘ib tashlash» bosimi
Muzokaralar guruhi
Jey Di Vens, Jared Kushner, Stiv Uitkoff (faoliyati to‘xtatilgan)
Dengiz blokadasi
Eronga qarshi dengiz blokadasi faol davom etmoqda
Ho‘rmuz bo‘g‘ozi holati
Bo‘g‘oz ochiq, barcha dengiz minalari yo‘q qilingan (Tramp bayonoti)
Trampning Truth Social'dagi qat’iy raddiyasi
Avvalroq Tehron bilan yashirin diplomatik aloqalar borligini va yangi bitim imzolanishi mumkinligini aytgan Tramp endilikda buni keskin rad etdi:
"Eron Islom Respublikasi bilan hech qanday muzokaralar yoki aloqalar olib borilmayapti va bu rejalashtirilmagan ham!", - dedi Donald Tramp.
Shu bilan birga, AQSH yetakchisi Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq Vashington nazorati ostida ekanini, minalar zararsizlantirilib, Eronga qarshi dengiz blokadasi uzluksiz davom etayotganini qo‘shimcha qildi.
Sizningcha, Trampning Eronni «bo‘g‘ib o‘ldirish» strategiyasi Tehronni taslim bo‘lishga majbur qiladimi yoki Yaqin Sharqda yangi urush olovini yoqadimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda bildiring va jahon siyosatini kuzatib boruvchi do‘stlaringizga ushbu muhim yangilikni yuboring!
…