«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi

·55·Dunyo
«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi
Qisqacha

AQSH prezidenti Donald Tramp Eron bilan barcha diplomatik muloqotlarni to'xtatish va yuqori martabali muzokarachilarga Tehron bilan aloqa qilmaslikni buyurdi. Vashington tezkor harbiy zarba berish o'rniga Eronni uzoq muddat davomida iqtisodiy va harbiy jihatdan bosim ostida qoldirish strategiyasiga o'tmoqda. Bu topshiriq Jey Di Vens, Jared Kushner va Stiv Uitkoffdan iborat muzokaralar guruhiga yuborilgan.

AQSHning Eronga nisbatan geosiyosiy strategiyasida kutilmagan va keskin burilish yuz berdi: Oq uy rahbari Donald Tramp rasmiy Tehron bilan barcha diplomatik muloqotlarni zudlik bilan to‘xtatishni talab qildi. Bir necha kun oldin yangi kelishuv ehtimoli haqida gapirgan Vashington nega to‘satdan fikridan qaytdi va yangi «bo‘g‘ish rejasi» nimalarni nazarda tutadi?

«Bo‘g‘ib o‘ldirish strategiyasi»: CNN ochgan maxfiy tafsilotlar

CNN telekanalining Oq uydagi nufuzli manbalariga tayanib xabar berishicha, AQSH ma’muriyati o‘z siyosiy ittifoqchilarini yondashuv tubdan o‘zgargani haqida ogohlantirgan:

"Oq uy o‘z strategiyasini «imkon qadar tezroq harbiy zarba berish»dan vaqt o‘tishi bilan «Tehronni iqtisodiy va harbiy jihatdan bo‘g‘ib o‘ldirish»ga o‘zgartirmoqda. Tramp yuqori martabali muzokarachilarga Eron bilan muloqotga kirishmaslikni qat’iy buyurdi."

CNN materialidan

Ushbu keskin buyruq Oq uyning asosiy muzokaralar guruhiga — AQSH vitse-prezidenti Jey Di Vens, Trampning kuyovi Jared Kushner hamda maxsus vakil Stiv Uitkoffga to‘g‘ridan to‘g‘ri yuborilgan.

AQSH va Eron o‘rtasidagi yangi vaziyat faktlari

Holat

AQSH pozitsiyasi va ko‘rilayotgan choralar

Diplomatik muloqot

Barcha muzokaralar butunlay to‘xtatildi va taqiqlandi

Yangi harbiy-siyosiy taktika

Tezkor zarba o‘rniga uzoq muddatli «bo‘g‘ib tashlash» bosimi

Muzokaralar guruhi

Jey Di Vens, Jared Kushner, Stiv Uitkoff (faoliyati to‘xtatilgan)

Dengiz blokadasi

Eronga qarshi dengiz blokadasi faol davom etmoqda

Ho‘rmuz bo‘g‘ozi holati

Bo‘g‘oz ochiq, barcha dengiz minalari yo‘q qilingan (Tramp bayonoti)

Trampning Truth Social'dagi qat’iy raddiyasi

Avvalroq Tehron bilan yashirin diplomatik aloqalar borligini va yangi bitim imzolanishi mumkinligini aytgan Tramp endilikda buni keskin rad etdi:

"Eron Islom Respublikasi bilan hech qanday muzokaralar yoki aloqalar olib borilmayapti va bu rejalashtirilmagan ham!", - dedi Donald Tramp.

Shu bilan birga, AQSH yetakchisi Ho‘rmuz bo‘g‘ozi to‘liq Vashington nazorati ostida ekanini, minalar zararsizlantirilib, Eronga qarshi dengiz blokadasi uzluksiz davom etayotganini qo‘shimcha qildi.

Sizningcha, Trampning Eronni «bo‘g‘ib o‘ldirish» strategiyasi Tehronni taslim bo‘lishga majbur qiladimi yoki Yaqin Sharqda yangi urush olovini yoqadimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda bildiring va jahon siyosatini kuzatib boruvchi do‘stlaringizga ushbu muhim yangilikni yuboring!

Donald TrumpEronAQSHCNNJ. D. Vance
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiKuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladiBugun, 08:54«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostidaBugun, 08:36«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildiBugun, 08:31«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 08:28Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiKecha, 21:5016 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladiKecha, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi