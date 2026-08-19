Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladi

·63·Dunyo
Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladi
Qisqacha

Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar imkoniyati bir oy avval tugaganini aytdi. Uning fikricha, AQSHdagi ichki siyosiy jarayonlar va saylovoldi tashvishlari Vashingtonning Rossiyaga zarur diplomatik bosim o'tkazishiga xalaqit bergan. Kuleba Putin saylovdan keyin yashirin yoki ochiq safarbarlikni rejalashtirayotganini da'vo qilgan bo'lsa, Dmitriy Medvedev safarbarlikka hech qanday zarurat yo'qligini bildirdi.

Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi ehtimoliy tinchlik muzokaralari atrofidagi diplomatik umidlar chippakka chiqdi. Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xalqaro hamjamiyatni sergak torttirgan bayonot bilan chiqib, muloqot uchun yagona imkoniyat oynasi butunlay yopilganini e’lon qildi. Bu muhim diplomatik imkoniyatni aslida kim va nima sababdan qo‘ldan chiqardi?

AQSH saylovlari va Putinning yashirin rejalari

«Novini Live» nashriga bergan intervyusida Dmitriy Kuleba Amerika tomonidagi ichki siyosiy jarayonlar va saylovoldi tashvishlari Rossiyaga bosim o‘tkazishga xalaqit berganini ta’kidladi:

"Prezidentimiz allaqachon e’lon qilgan razvedka ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, Putin saylovdan keyin yashirin yoki ochiq safarbarlikni rejalashtirmoqda... Ularning mantig‘i — faqat g‘alaba qozonish. Muzokaralar imkoniyati bir oy oldin tugagan va vaziyat qayerga qarab ketayotganini ko‘rmayapman.", - dedi Dmitriy Kuleba.

Kulebaning so‘zlariga ko‘ra, Vashington o‘z vaqtida zarur diplomatik bosimni ishga solmagani sababli, vaziyat endi butunlay boshqa o‘zanga burilgan.

Muzokaralar va safarbarlik bo‘yicha tomonlar pozitsiyasi

Masala

Ukraina tomoni (Kuleba / Zelenskiy)

Rossiya tomoni (Medvedev / Kreml)

Tinchlik muzokaralari

Diplomatik imkoniyat bir oy avval boy berilgan deb hisoblaydi

AQSH va G‘arb siyosati fonida muloqot to‘xtab qolgan

Safarbarlik masalasi

Razvedka Putinning yangi safarbarlik rejasini qayd etganini da’vo qilmoqda

Safarbarlikka hech qanday zarurat yo‘qligi qat’iy ta’kidlanmoqda

Harbiy strategiya

Zelenskiy Putinni urushni to‘xtatishga majburlash rejasini e’lon qilgan

Armiyani faqat shartnoma asosidagi harbiylar bilan to‘ldirish yo‘lida

Medvedevning raddiyasi va Zelenskiyning «majburlash» rejasi

Kulebaning safarbarlik haqidagi iddaolariga qaramay, Rossiya Xavfsizlik Kengashi rahbari o‘rinbosari Dmitriy Medvedev Rossiya Qurolli Kuchlarini shartnoma bo‘yicha harbiylar bilan to‘ldirish yig‘ilishida bunga hech qanday ehtiyoj yo‘qligini keskin ma’lum qilgan edi:

"Yana bir bor alohida ta’kidlayman: safarbarlikka hech qanday zarurat yo‘q va bu talab etilmaydi!", - dedi Dmitriy Medvedev.

Shu bilan birga, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina xalqaro forumida chiqish qilib, diplomatiya ish bermagan taqdirda Vladimir Putinni urushni to‘xtatishga kuch bilan majbur qilish bo‘yicha maxsus strategik rejasi borligini yana bir bor eslatib o‘tdi.

Sizningcha, tomonlar yaqin orada muzokaralar stoliga qayta oladimi yoki mojaro uzoq muddatli tugamas qarama-qarshilikka aylandimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va jahon geosiyosatini kuzatuvchi do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!

Dmytro KulebaVladimir PutinVolodymyr ZelenskyyDmitry MedvedevAQSH
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdi«Bo‘g‘ib o‘ldirish»: Tramp Eron bilan muzokaralarni butunlay to‘xtatishga buyruq berdiBugun, 08:48«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostida«Bank kartasi tuzog‘i»: Turkiyada 10 nafarga yaqin o‘zbekistonlik qamoq xavfi ostidaBugun, 08:36«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildi«AQSHning yangi hududi»: Tramp Ho‘rmuz bo‘g‘ozi xaritasini e’lon qildiBugun, 08:31«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindi«Asad oilasining qonli izlari»: Suriya sobiq prezidentining amakivachchasi o‘lim jazosiga hukm qilindiBugun, 08:28Ronaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiRonaldu Messi postidagi izohi bilan Instagram rekordini yangiladiKecha, 21:5016 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladi16 kun ochlik e’lon qilgan faol shifoxonada namoyishini yakunladiKecha, 19:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi