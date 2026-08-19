Kuleba Moskva bilan muzokaralar nega barbod bo‘lganini ochiqladi
Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba Rossiya va Ukraina o'rtasidagi muzokaralar imkoniyati bir oy avval tugaganini aytdi. Uning fikricha, AQSHdagi ichki siyosiy jarayonlar va saylovoldi tashvishlari Vashingtonning Rossiyaga zarur diplomatik bosim o'tkazishiga xalaqit bergan. Kuleba Putin saylovdan keyin yashirin yoki ochiq safarbarlikni rejalashtirayotganini da'vo qilgan bo'lsa, Dmitriy Medvedev safarbarlikka hech qanday zarurat yo'qligini bildirdi.
Rossiya va Ukraina o‘rtasidagi ehtimoliy tinchlik muzokaralari atrofidagi diplomatik umidlar chippakka chiqdi. Ukrainaning sobiq tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba xalqaro hamjamiyatni sergak torttirgan bayonot bilan chiqib, muloqot uchun yagona imkoniyat oynasi butunlay yopilganini e’lon qildi. Bu muhim diplomatik imkoniyatni aslida kim va nima sababdan qo‘ldan chiqardi?
AQSH saylovlari va Putinning yashirin rejalari
«Novini Live» nashriga bergan intervyusida Dmitriy Kuleba Amerika tomonidagi ichki siyosiy jarayonlar va saylovoldi tashvishlari Rossiyaga bosim o‘tkazishga xalaqit berganini ta’kidladi:
"Prezidentimiz allaqachon e’lon qilgan razvedka ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, Putin saylovdan keyin yashirin yoki ochiq safarbarlikni rejalashtirmoqda... Ularning mantig‘i — faqat g‘alaba qozonish. Muzokaralar imkoniyati bir oy oldin tugagan va vaziyat qayerga qarab ketayotganini ko‘rmayapman.", - dedi Dmitriy Kuleba.
Kulebaning so‘zlariga ko‘ra, Vashington o‘z vaqtida zarur diplomatik bosimni ishga solmagani sababli, vaziyat endi butunlay boshqa o‘zanga burilgan.
Muzokaralar va safarbarlik bo‘yicha tomonlar pozitsiyasi
Masala
Ukraina tomoni (Kuleba / Zelenskiy)
Rossiya tomoni (Medvedev / Kreml)
Tinchlik muzokaralari
Diplomatik imkoniyat bir oy avval boy berilgan deb hisoblaydi
AQSH va G‘arb siyosati fonida muloqot to‘xtab qolgan
Safarbarlik masalasi
Razvedka Putinning yangi safarbarlik rejasini qayd etganini da’vo qilmoqda
Safarbarlikka hech qanday zarurat yo‘qligi qat’iy ta’kidlanmoqda
Harbiy strategiya
Zelenskiy Putinni urushni to‘xtatishga majburlash rejasini e’lon qilgan
Armiyani faqat shartnoma asosidagi harbiylar bilan to‘ldirish yo‘lida
Medvedevning raddiyasi va Zelenskiyning «majburlash» rejasi
Kulebaning safarbarlik haqidagi iddaolariga qaramay, Rossiya Xavfsizlik Kengashi rahbari o‘rinbosari Dmitriy Medvedev Rossiya Qurolli Kuchlarini shartnoma bo‘yicha harbiylar bilan to‘ldirish yig‘ilishida bunga hech qanday ehtiyoj yo‘qligini keskin ma’lum qilgan edi:
"Yana bir bor alohida ta’kidlayman: safarbarlikka hech qanday zarurat yo‘q va bu talab etilmaydi!", - dedi Dmitriy Medvedev.
Shu bilan birga, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina xalqaro forumida chiqish qilib, diplomatiya ish bermagan taqdirda Vladimir Putinni urushni to‘xtatishga kuch bilan majbur qilish bo‘yicha maxsus strategik rejasi borligini yana bir bor eslatib o‘tdi.
Sizningcha, tomonlar yaqin orada muzokaralar stoliga qayta oladimi yoki mojaro uzoq muddatli tugamas qarama-qarshilikka aylandimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda qoldiring va jahon geosiyosatini kuzatuvchi do‘stlaringizga ushbu muhim xabarni darhol ulashing!
…