Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaro

·52·Sport
Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaro

Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Shotlandiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, Braziliya terma jamoasi lagerida kutilmagan shov-shuv koʻtarildi. Bosh murabbiy Carlo Ancelotti ning oʻgʻli va yordamchisi Davide Ancelotti ning Neymar maydonga tushayotgan paytdagi reaksiyasi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik buni jamoa ichidagi kelishmovchilik sifatida talqin qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shotlandiyaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda Neymar zaxiradan maydonga tushishga tayyorlanayotgan edi. Aynan shu lahzada kameralar Davide Ancelotti ning norozi qiyofada bosh chayqaganini muhrlab oldi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu kadrlar Janubiy amerikalik muxlislar va ekspertlar orasida murabbiylar shtabining faxriy futbolchiga boʻlgan munosabati borasida shubhalarni uygʻotdi.

Neymarning terma jamoa qaydnomasiga kiritilishi turnir boshlanishidan avval ham bahslarga sabab boʻlgan edi. Xususan, tajribali hujumchining tarkibga olingani sababli Chelsi aʼzosi Joao Pedro mundialdan tashqarida qolgani Braziliya jamoatchiligi tomonidan tanqid qilingandi. Davide Ancelotti bilan bogʻliq vaziyat esa bu norozilik oloviga yana yogʻ sepdi.

Oila aʼzolarining munosabati va bosim

Vaziyat shu darajaga yetdiki, Davide ning oilasi internet foydalanuvchilari tomonidan haqoratli hujumlarga uchradi. Uning rafiqasi Ana Galocha Instagram orqali bayonot berib, turmush oʻrtogʻini himoya qildi. Uning taʼkidlashicha, kadrlar kontekstdan uzib olingan va haqiqiy holatni aks ettirmaydi.

"Siz tasvirni voqelikka mutlaqo aloqasi boʻlmagan tarzda notoʻgʻri talqin qilyapsiz. Shu sababli bugun ertalabdan beri son-sanoqsiz haqoratlar olyapman. Biz Braziliya gʻalaba qozonishini hammadan koʻproq xohlaymiz", — deb yozdi Galocha oʻz sahifasida. Murabbiyning oilasi bu harakat futbolchiga qarshi emasligini, shunchaki oʻyin epizodidagi boshqa holatga reaksiya boʻlganini tushuntirishga harakat qilmoqda.

Neymarning uzoq kutilgan qaytishi

Barcha shov-shuvlarga qaramay, ushbu uchrashuv 34 yoshli Neymar uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. U tizzasidagi ogʻir jarohat (ACL) va undan keyingi tiklanish jarayoni tufayli terma jamoadagi 981 kunlik tanaffusga chek qoʻydi. 76-daqiqada maydonga tushgan yulduzli hujumchi oʻyindan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi.

Garchi u oʻzining eng yaxshi jismoniy holatida boʻlmasa-da, maydondagi qisqa vaqt ichida oʻz mahoratini koʻrsatishga ulgurdi. Uning burchakdan uzatgan toʻpi va darvozaga yoʻllagan zarbasi Shotlandiya posbonini qiyin ahvolga soldi. Bu esa Neymar hali ham Carlo Ancelotti rejalarida muhim oʻrin tutishidan dalolat beradi.

AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan ushbu Jahon chempionatida Braziliya C guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Endilikda jamoa bor eʼtiborini pley-off bosqichiga qaratishi lozim, biroq Davide Ancelotti atrofidagi gap-soʻzlar jamoa ichki muhitiga qanchalik taʼsir qilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.

BraziliyaNeymarDavide AncelottiJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiLionel Messi kutilmagan qarori bilan hayratda qoldirdi: Argentina sardori yana rekord oʻrnatdiBugun, 15:34Lionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiLionel Messi yana bir rekordni yangiladi: Argentina Jahon chempionatida Jordan ustidan gʻalaba qozondiBugun, 15:15Messi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiMessi barchani ortda qoldirdi: u guruh bosqichining eng yaxshi futbolchisiBugun, 15:14Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Fayzullayev: «Bu bizning bor salohiyatimiz emas, yaxshiroq o‘ynay olamiz»Bugun, 14:20Cristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiCristiano Ronaldo Jr otasini qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga yetib keldiBugun, 14:15JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)JCH-2026. Kongo DR — O‘zbekiston 3:1 (kiritilgan gollarni tomosha qiling)Bugun, 14:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi