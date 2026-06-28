Braziliya terma jamoasida tushunmovchilik: Davide Ancelotti va Neymar atrofidagi mojaro
Jahon chempionati guruh bosqichi doirasida Shotlandiya ustidan qozonilgan ishonchli gʻalabadan soʻng, Braziliya terma jamoasi lagerida kutilmagan shov-shuv koʻtarildi. Bosh murabbiy Carlo Ancelotti ning oʻgʻli va yordamchisi Davide Ancelotti ning Neymar maydonga tushayotgan paytdagi reaksiyasi aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab boʻldi. Koʻpchilik buni jamoa ichidagi kelishmovchilik sifatida talqin qilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shotlandiyaga qarshi kechgan va 3:0 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan bahsda Neymar zaxiradan maydonga tushishga tayyorlanayotgan edi. Aynan shu lahzada kameralar Davide Ancelotti ning norozi qiyofada bosh chayqaganini muhrlab oldi. Goal.com nashrining yozishicha, ushbu kadrlar Janubiy amerikalik muxlislar va ekspertlar orasida murabbiylar shtabining faxriy futbolchiga boʻlgan munosabati borasida shubhalarni uygʻotdi.
Neymarning terma jamoa qaydnomasiga kiritilishi turnir boshlanishidan avval ham bahslarga sabab boʻlgan edi. Xususan, tajribali hujumchining tarkibga olingani sababli Chelsi aʼzosi Joao Pedro mundialdan tashqarida qolgani Braziliya jamoatchiligi tomonidan tanqid qilingandi. Davide Ancelotti bilan bogʻliq vaziyat esa bu norozilik oloviga yana yogʻ sepdi.
Oila aʼzolarining munosabati va bosimVaziyat shu darajaga yetdiki, Davide ning oilasi internet foydalanuvchilari tomonidan haqoratli hujumlarga uchradi. Uning rafiqasi Ana Galocha Instagram orqali bayonot berib, turmush oʻrtogʻini himoya qildi. Uning taʼkidlashicha, kadrlar kontekstdan uzib olingan va haqiqiy holatni aks ettirmaydi.
"Siz tasvirni voqelikka mutlaqo aloqasi boʻlmagan tarzda notoʻgʻri talqin qilyapsiz. Shu sababli bugun ertalabdan beri son-sanoqsiz haqoratlar olyapman. Biz Braziliya gʻalaba qozonishini hammadan koʻproq xohlaymiz", — deb yozdi Galocha oʻz sahifasida. Murabbiyning oilasi bu harakat futbolchiga qarshi emasligini, shunchaki oʻyin epizodidagi boshqa holatga reaksiya boʻlganini tushuntirishga harakat qilmoqda.
Neymarning uzoq kutilgan qaytishiBarcha shov-shuvlarga qaramay, ushbu uchrashuv 34 yoshli Neymar uchun tarixiy ahamiyatga ega boʻldi. U tizzasidagi ogʻir jarohat (ACL) va undan keyingi tiklanish jarayoni tufayli terma jamoadagi 981 kunlik tanaffusga chek qoʻydi. 76-daqiqada maydonga tushgan yulduzli hujumchi oʻyindan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadi.
Garchi u oʻzining eng yaxshi jismoniy holatida boʻlmasa-da, maydondagi qisqa vaqt ichida oʻz mahoratini koʻrsatishga ulgurdi. Uning burchakdan uzatgan toʻpi va darvozaga yoʻllagan zarbasi Shotlandiya posbonini qiyin ahvolga soldi. Bu esa Neymar hali ham Carlo Ancelotti rejalarida muhim oʻrin tutishidan dalolat beradi.
AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan ushbu Jahon chempionatida Braziliya C guruhida peshqadamlikni qoʻlga kiritdi. Endilikda jamoa bor eʼtiborini pley-off bosqichiga qaratishi lozim, biroq Davide Ancelotti atrofidagi gap-soʻzlar jamoa ichki muhitiga qanchalik taʼsir qilishi hozircha nomaʼlumligicha qolmoqda.
…