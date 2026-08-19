Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildi

·24·Dunyo
Kubik Rubik ko‘zi bog‘liq holda 11,56 soniyada yechildi
Qisqacha

Amerikalik spidkuber Tommi Cherri Kubik Rubikni ko'zi bog'liq holda 11,56 soniyada yechib, jahon rekordini yangiladi. 21 yoshli Cherri bu natijani 2026 yil 28 iyun kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatida o'tkazilgan musobaqada qayd etdi. U avstraliyalik Charli Egginsning 11,67 soniyalik rekordini 0,11 soniyaga yaxshiladi. Cherri bu yo'nalishda rekordni avval ham bir necha bor yangilagan va ilk bor 2021 yilda 15,27 soniya natija bilan jahon rekordini o'rnatgan.

Amerikalik spidkuber Tommi Cherri Kubik Rubikni ko‘zi bog‘langan holda 11,56 soniyada yechib, jahon rekordini yangiladi.

21 yoshli Cherri bu natijani 2026 yil 28 iyun kuni AQSHning Nyu-Jersi shtatida o‘tkazilgan musobaqada qayd etgan. Shu tariqa u avstraliyalik Charli Egginsning 11,67 soniyalik rekordini 0,11 soniyaga yaxshiladi.

Qizig‘i, Cherri Kubik Rubikni ko‘zi bog‘liq holda yechish bo‘yicha rekordni avval ham bir necha bor yangilagan. U ilk bor 2021 yilda 15,27 soniya natija bilan jahon rekordini o‘rnatgan.

Bunday musobaqalarda ishtirokchi avval aralashtirilgan kubikni diqqat bilan eslab qoladi, so‘ng ko‘zini bog‘lab, uni xotirasi asosida yechadi. Shuning uchun natija tezlikdan tashqari kuchli xotira va diqqatni ham talab qiladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiSingapurda erkak qizining boshini silagan qariyaga tashlandiBugun, 19:24Garnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiGarnacho xotini va 3 yoshli o‘g‘lini ko‘chaga haydab, katta janjal markazida qoldiBugun, 15:45Vogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiVogue jurnali 2026 yilning eng zamonaviy itini tanladiBugun, 15:35Xitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiXitoyda loy ichida cho‘chqa tutish musobaqasi o‘tkazildiBugun, 15:13Roberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiRoberto Karlos Islomni qabul qildimi? Futbol afsonasi haqida kutilmagan xabar tarqaldiBugun, 15:1013 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldi13 ming metr balandlikda kutilmagan mo‘jiza: chaqaloq samolyot bortida dunyoga keldiBugun, 14:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi