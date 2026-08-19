Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdi
Turkiyalik aktyorlar Hilal Altinbilek va Serkan Chayog'lu ilk bor birgalikda filmda bosh rollarni ijro etdi. Ular «Geleceği Görmek» romantik-triller filmida juftlik sifatida namoyon bo'lib, Hilal Selen, Serkan esa Kemal obrazini gavdalantiradi. Film syujeti sevgi, xavf va kelajakni o'zgartirish istagi atrofida rivojlanadi, qahramonlar esa taqdirni o'zgartirishga urinadi. «Geleceği Görmek» 28 avgust kuni Disney+ platformasida namoyish etilishi kutilmoqda.
Turkiyalik mashhur aktyorlar Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu ilk bor birgalikda filmda bosh rollarni ijro etdi. Ikki aktyor yangi romantik-triller janridagi «Geleceği Görmek» («Kelajakni ko‘ra bilish») filmida juftlik sifatida namoyon bo‘ladi.
Hilal Altinbilek o‘zbek tomoshabinlariga «Zulayha» serialidagi Zulayha obrazi orqali yaxshi tanish bo‘lsa, Serkan Chayog‘lu «Olchalar mavsumi» serialidagi Ayaz roli bilan mashhur. Yangi filmda Hilal Selen, Serkan esa Kemal obrazini gavdalantiradi.
Film syujeti sevgi, xavf va kelajakni o‘zgartirish istagi atrofida rivojlanadi. Voqealar davomida qahramonlar oldindan ma’lum bo‘lishi mumkin bo‘lgan kelajak bilan yuzma-yuz keladi va taqdirni o‘zgartirishga urinadi. Shu sababli kartina romantik voqealar bilan bir qatorda sirli va dramatik lavhalarni ham o‘zida mujassam etadi.
«Geleceği Görmek» tomoshabinlarga Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘luni ilk bor bir ekran loyihasida bosh rollarda ko‘rish imkonini beradi. Film 28 avgust kuni Disney+ platformasida namoyish etilishi kutilmoqda.
Aktyorlarning avvalgi mashhur rollari va yangi loyihadagi ekran juftligi filmga qiziqishni yanada oshirgan.
…