Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdi

·18·Madaniyat
Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdi
Qisqacha

Turkiyalik aktyorlar Hilal Altinbilek va Serkan Chayog'lu ilk bor birgalikda filmda bosh rollarni ijro etdi. Ular «Geleceği Görmek» romantik-triller filmida juftlik sifatida namoyon bo'lib, Hilal Selen, Serkan esa Kemal obrazini gavdalantiradi. Film syujeti sevgi, xavf va kelajakni o'zgartirish istagi atrofida rivojlanadi, qahramonlar esa taqdirni o'zgartirishga urinadi. «Geleceği Görmek» 28 avgust kuni Disney+ platformasida namoyish etilishi kutilmoqda.

Turkiyalik mashhur aktyorlar Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu ilk bor birgalikda filmda bosh rollarni ijro etdi. Ikki aktyor yangi romantik-triller janridagi «Geleceği Görmek» («Kelajakni ko‘ra bilish») filmida juftlik sifatida namoyon bo‘ladi.

Hilal Altinbilek o‘zbek tomoshabinlariga «Zulayha» serialidagi Zulayha obrazi orqali yaxshi tanish bo‘lsa, Serkan Chayog‘lu «Olchalar mavsumi» serialidagi Ayaz roli bilan mashhur. Yangi filmda Hilal Selen, Serkan esa Kemal obrazini gavdalantiradi.

Film syujeti sevgi, xavf va kelajakni o‘zgartirish istagi atrofida rivojlanadi. Voqealar davomida qahramonlar oldindan ma’lum bo‘lishi mumkin bo‘lgan kelajak bilan yuzma-yuz keladi va taqdirni o‘zgartirishga urinadi. Shu sababli kartina romantik voqealar bilan bir qatorda sirli va dramatik lavhalarni ham o‘zida mujassam etadi.

«Geleceği Görmek» tomoshabinlarga Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘luni ilk bor bir ekran loyihasida bosh rollarda ko‘rish imkonini beradi. Film 28 avgust kuni Disney+ platformasida namoyish etilishi kutilmoqda.

Aktyorlarning avvalgi mashhur rollari va yangi loyihadagi ekran juftligi filmga qiziqishni yanada oshirgan.

Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdi
Hilal AltinbilekSerkan Chayog‘luGeleceği GörmekDisney+
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)Bugun, 18:51Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiQahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiBugun, 15:05Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Kecha, 21:38Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Kecha, 20:50Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Kecha, 14:13“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)Kecha, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!