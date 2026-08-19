O‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqda
Qozog'iston Moliyaviy monitoring agentligi 26 yoshli Hikmatov Mahmud Umidovich (19.02.2000 y.t.), «Maxa.dxb»ga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qildi va uni sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasini sanksiyaladi. U Qozog'istonda noqonuniy onlayn-kazinolarni targ'ib qilish hamda kriptovalyuta va ekvayring orqali mablag'larni aylantirish bilan bog'liq tarmoq ishida gumon qilinmoqda.
O‘zbekistonlik taniqli instabloger hamda pop-MMA jangchisi Mahmud Hikmatov («Maxa.dxb») atrofida xalqaro miqyosdagi shov-shuvli jinoiy ish ochildi. Qozog‘iston Respublikasi Moliyaviy monitoring agentligi 26 yoshli sportchi-blogerga nisbatan rasman xalqaro qidiruv e’lon qilib, uni qamoqqa olish bo‘yicha sud sanksiyasini chiqardi. U aslida qanday noqonuniy sxemaning asosiy ijrochisiga aylangan?
Noqonuniy kazino va blogerlar tarmog‘i: Jinoiy sxema qanday ishlagan?
Sports.kz nashrining Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, mamlakat hududida noqonuniy onlayn-kazinolarni ommalashtirish va kriptovalyuta hamda ekvayring orqali pul mablag‘larini aylantirish bo‘yicha yirik tarmoq faoliyat yuritgan.
Tashkilotchilar mahalliy aholini qimor o‘yinlariga jalb qilish uchun aynan o‘zbekistonlik blogerning xizmatidan foydalangan:
"Internet-kazinoni keng targ‘ib qilish maqsadida tashkilotchilar bloger Hikmatov M. U.ni jalb etgan. Unga Qozog‘istondagi taniqli inflyuyenserlarni reklama kontentini joylashtirishga ko‘ndirish, ularning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriya qamrovi va statistik ma’lumotlarini to‘plab, reklama narxlarini belgilash vazifasi yuklatilgan."
— Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi xabaridan
Qidiruvdagi bloger va ishning asosiy faktlari
Ko‘rsatkich
Shaxs va jinoiy ish tafsilotlari
Qidiruvdagi shaxs
Hikmatov Mahmud Umidovich (19.02.2000 y.t.)
Taxallusi / Maqomi
«Maxa.dxb», bloger va pop-MMA jangchisi
Qidiruv turi
Xalqaro qidiruv (Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi)
Sud qarori
Sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi sanksiyalangan
Asosiy ayblov
Noqonuniy internet-kazino reklamasi va inflyuyenserlarni jalb qilish
Sport faoliyati
Olmaotadagi RUH Fighting Championship (RFC) medialigasi ishtirokchisi
Olmaotadagi janglardan xalqaro qidiruvgacha
Mahmud Hikmatov nafaqat blogerlik faoliyati, balki Olmaota shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli RUH Fighting Championship (RFC) medialigasidagi janglari orqali ham Qozog‘iston va O‘zbekiston yoshlari orasida katta mashhurlikka erishgan edi. Biroq noqonuniy qimor o‘yinlari marketingiga aralashib qolish uning sport va ijodiy karyerasiga jiddiy zarba berdi.
Hozirda Qozog‘iston huquq-tartibot organlari Hikmatovning qayerda ekanini aniqlash bo‘yicha faol tezkor-qidiruv choralarini olib bormoqda va fuqarolardan uni ko‘rgan bo‘lsa, agentlikka xabar berishni so‘ramoqda.
Sizningcha, mashhur blogerlar va sportchilarning noqonuniy onlayn-kazino va qimor o‘yinlarini reklama qilishiga qanday qat’iy jazo choralari qo‘llanilishi kerak?
O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va ijtimoiy tarmoqlardagi barcha yaqinlaringizga ushbu ogohlantiruvchi xabarni darhol ulashing!
…