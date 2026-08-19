O‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqda

·39·Jamiyat
O‘zbekistonlik taniqli bloger va jangchi «Maxa.dxb» Qozog‘istonda hibsga olinmoqda
Qisqacha

Qozog'iston Moliyaviy monitoring agentligi 26 yoshli Hikmatov Mahmud Umidovich (19.02.2000 y.t.), «Maxa.dxb»ga nisbatan xalqaro qidiruv e'lon qildi va uni sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasini sanksiyaladi. U Qozog'istonda noqonuniy onlayn-kazinolarni targ'ib qilish hamda kriptovalyuta va ekvayring orqali mablag'larni aylantirish bilan bog'liq tarmoq ishida gumon qilinmoqda.

O‘zbekistonlik taniqli instabloger hamda pop-MMA jangchisi Mahmud Hikmatov («Maxa.dxb») atrofida xalqaro miqyosdagi shov-shuvli jinoiy ish ochildi. Qozog‘iston Respublikasi Moliyaviy monitoring agentligi 26 yoshli sportchi-blogerga nisbatan rasman xalqaro qidiruv e’lon qilib, uni qamoqqa olish bo‘yicha sud sanksiyasini chiqardi. U aslida qanday noqonuniy sxemaning asosiy ijrochisiga aylangan?

Noqonuniy kazino va blogerlar tarmog‘i: Jinoiy sxema qanday ishlagan?

Sports.kz nashrining Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi matbuot xizmatiga tayanib xabar berishicha, mamlakat hududida noqonuniy onlayn-kazinolarni ommalashtirish va kriptovalyuta hamda ekvayring orqali pul mablag‘larini aylantirish bo‘yicha yirik tarmoq faoliyat yuritgan.

Tashkilotchilar mahalliy aholini qimor o‘yinlariga jalb qilish uchun aynan o‘zbekistonlik blogerning xizmatidan foydalangan:

"Internet-kazinoni keng targ‘ib qilish maqsadida tashkilotchilar bloger Hikmatov M. U.ni jalb etgan. Unga Qozog‘istondagi taniqli inflyuyenserlarni reklama kontentini joylashtirishga ko‘ndirish, ularning ijtimoiy tarmoqlardagi auditoriya qamrovi va statistik ma’lumotlarini to‘plab, reklama narxlarini belgilash vazifasi yuklatilgan."

Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi xabaridan

Qidiruvdagi bloger va ishning asosiy faktlari

Ko‘rsatkich

Shaxs va jinoiy ish tafsilotlari

Qidiruvdagi shaxs

Hikmatov Mahmud Umidovich (19.02.2000 y.t.)

Taxallusi / Maqomi

«Maxa.dxb», bloger va pop-MMA jangchisi

Qidiruv turi

Xalqaro qidiruv (Qozog‘iston Moliyaviy monitoring agentligi)

Sud qarori

Sirtdan qamoqqa olish ehtiyot chorasi sanksiyalangan

Asosiy ayblov

Noqonuniy internet-kazino reklamasi va inflyuyenserlarni jalb qilish

Sport faoliyati

Olmaotadagi RUH Fighting Championship (RFC) medialigasi ishtirokchisi

Olmaotadagi janglardan xalqaro qidiruvgacha

Mahmud Hikmatov nafaqat blogerlik faoliyati, balki Olmaota shahrida bo‘lib o‘tadigan nufuzli RUH Fighting Championship (RFC) medialigasidagi janglari orqali ham Qozog‘iston va O‘zbekiston yoshlari orasida katta mashhurlikka erishgan edi. Biroq noqonuniy qimor o‘yinlari marketingiga aralashib qolish uning sport va ijodiy karyerasiga jiddiy zarba berdi.

Hozirda Qozog‘iston huquq-tartibot organlari Hikmatovning qayerda ekanini aniqlash bo‘yicha faol tezkor-qidiruv choralarini olib bormoqda va fuqarolardan uni ko‘rgan bo‘lsa, agentlikka xabar berishni so‘ramoqda.

Sizningcha, mashhur blogerlar va sportchilarning noqonuniy onlayn-kazino va qimor o‘yinlarini reklama qilishiga qanday qat’iy jazo choralari qo‘llanilishi kerak?

O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda yozib qoldiring va ijtimoiy tarmoqlardagi barcha yaqinlaringizga ushbu ogohlantiruvchi xabarni darhol ulashing!

Mahmud HikmatovQozog'istonOlmaotaInstagramRUH Fighting Championship
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Aliment qarzdorligi bartaraf etildiAliment qarzdorligi bartaraf etildiBugun, 19:34O‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiO‘zganing mulkini o‘zlashtirish qimmatga tushdiBugun, 19:33Qarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiQarzdorlik evaziga avtomashina xatlovga olindiBugun, 19:31Soliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaSoliqdan qarzdorligini undirish choralari ko‘rilmoqdaBugun, 19:30Namanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiNamanganda 16 yoshli qiz daryoda bedarak yo‘qoldiBugun, 19:18Maksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishMaksimal ball bekor qilinadimi? Sertifikatli abituriyentlar bo‘yicha kutilayotgan o‘zgarishBugun, 16:01
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
O‘zbekistonda erkak 8 yildan so‘ng ayolining genetik jihatdan erkak jinsiga mansub ekanligini bilib qoldi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
21 yoshli blogerning so‘nggi sayohati fojia bilan yakunlandi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Farg‘onada hashar vaqtida “Inson” markazi xodimi halok bo‘ldi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi
Jizzaxlik bloger Orzigul Urazmatova YTHda vafot etdi