Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildi
Boxing Scene tahliliga ko'ra, Murat Gassiyevning navbatdagi raqibi o'zbekistonlik ikki karra Olimpiada chempioni Baxodir Jalolov bo'lishi mumkin, biroq jang hozircha rasman e'lon qilinmagan. Baxodir Jalolov professional boksda mag'lubiyatsiz bo'lib, 17 ta jangining 15 tasida nokaut bilan g'alaba qozongan va 2024 yil Parij Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan.
Murat Gassiyevning navbatdagi raqibi kim bo‘lishi masalasiga oydinlik kirishi mumkin. Boxing Scene nashri xabar berishicha, WBA chempionining ehtimoliy raqiblari orasida o‘zbekistonlik ikki karra Olimpiada chempioni Baxodir Jalolov alohida ajralib turibdi.
Gassiyev avvalroq bir nechta nomzodni tilga olgan edi. Ammo Boxing Scene tahliliga ko‘ra, aynan Jalolov bilan jang o‘tkazish ehtimoli yuqori.
Gassiyevning ehtimoliy raqiblari kimlar?
Rossiyalik bokschi o‘zining keyingi janglari uchun bir nechta nomzodni ko‘rib chiqqan. Ular orasida:
Jarrell Miller;
Derek Chisora;
Baxodir Jalolov;
Agit Kabayel.
Shular orasida Jalolov varianti eng qiziqarli to‘qnashuvlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.
Jalolovning professional rekordi e’tiborni tortmoqda
Baxodir Jalolov professional boksda hozircha mag‘lubiyatsiz harakat qilmoqda. Uning rekordi 17-0, g‘alabalarining 15 tasi nokaut bilan yakunlangan.
O‘zbekistonlik bokschi 2024 yil Parij Olimpiadasida ham oltin medalni qo‘lga kiritgan. U shu bilan Olimpiadada ketma-ket ikkinchi bor chempion bo‘lgan.
Gassiyev — Jalolov jangi og‘ir vaznda ikki kuchli zarbadorning to‘qnashuviga aylanishi mumkin.
Gassiyev chempionlik kamarini himoya qilgan
Murat Gassiyev 2026 yil 11 iyul kuni Piter Kadiruga qarshi jangda WBA og‘ir vazn toifasidagi chempionlik unvonini himoya qilgan. Rossiyalik bokschi raqibini oltinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etgan.
Shundan keyin uning navbatdagi raqibi masalasi kun tartibiga chiqdi.
Jalolov uchun ham katta imkoniyat
Agar jang rasman tashkil etilsa, Jalolov uchun bu professional faoliyatidagi eng jiddiy sinovlardan biri bo‘ladi.
O‘zbekistonlik bokschi hozirgacha professional ringda mag‘lubiyatga uchramagan va 17 ta jangining 15 tasini nokaut bilan yakunlagan.
Ko‘rsatkich
Baxodir Jalolov
Professional rekord
17-0
Nokautlar
15
Olimpiada oltin medallari
2
Jang uslubi
Chapaqay
Endi rasmiy qaror kutilmoqda
Hozircha Gassiyev va Jalolov o‘rtasidagi jang rasman e’lon qilingani yo‘q. Boxing Scene bu variantni ehtimoli yuqori bo‘lgan ssenariy sifatida keltirmoqda.
Agar kelishuv amalga oshsa, bu jang og‘ir vazn toifasida katta qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ayniqsa, Jalolovning mag‘lubiyatsiz rekordi va Gassiyevning chempionlik maqomi to‘qnashuvga alohida ahamiyat beradi.
Sizningcha, Gassiyev — Jalolov jangi tashkil etilsa, kimning imkoniyati yuqoriroq? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda boks muxlislari bilan ulashing.
…