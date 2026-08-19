Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildi

·25·Sport
Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildi
Qisqacha

Boxing Scene tahliliga ko'ra, Murat Gassiyevning navbatdagi raqibi o'zbekistonlik ikki karra Olimpiada chempioni Baxodir Jalolov bo'lishi mumkin, biroq jang hozircha rasman e'lon qilinmagan. Baxodir Jalolov professional boksda mag'lubiyatsiz bo'lib, 17 ta jangining 15 tasida nokaut bilan g'alaba qozongan va 2024 yil Parij Olimpiadasida oltin medalni qo'lga kiritgan.

Murat Gassiyevning navbatdagi raqibi kim bo‘lishi masalasiga oydinlik kirishi mumkin. Boxing Scene nashri xabar berishicha, WBA chempionining ehtimoliy raqiblari orasida o‘zbekistonlik ikki karra Olimpiada chempioni Baxodir Jalolov alohida ajralib turibdi.

Gassiyev avvalroq bir nechta nomzodni tilga olgan edi. Ammo Boxing Scene tahliliga ko‘ra, aynan Jalolov bilan jang o‘tkazish ehtimoli yuqori.

Gassiyevning ehtimoliy raqiblari kimlar?

Rossiyalik bokschi o‘zining keyingi janglari uchun bir nechta nomzodni ko‘rib chiqqan. Ular orasida:

  • Jarrell Miller;

  • Derek Chisora;

  • Baxodir Jalolov;

  • Agit Kabayel.

Shular orasida Jalolov varianti eng qiziqarli to‘qnashuvlardan biri sifatida ko‘rilmoqda.

Jalolovning professional rekordi e’tiborni tortmoqda

Baxodir Jalolov professional boksda hozircha mag‘lubiyatsiz harakat qilmoqda. Uning rekordi 17-0, g‘alabalarining 15 tasi nokaut bilan yakunlangan.

O‘zbekistonlik bokschi 2024 yil Parij Olimpiadasida ham oltin medalni qo‘lga kiritgan. U shu bilan Olimpiadada ketma-ket ikkinchi bor chempion bo‘lgan.

Gassiyev — Jalolov jangi og‘ir vaznda ikki kuchli zarbadorning to‘qnashuviga aylanishi mumkin.

Gassiyev chempionlik kamarini himoya qilgan

Murat Gassiyev 2026 yil 11 iyul kuni Piter Kadiruga qarshi jangda WBA og‘ir vazn toifasidagi chempionlik unvonini himoya qilgan. Rossiyalik bokschi raqibini oltinchi raundda texnik nokaut bilan mag‘lub etgan.

Shundan keyin uning navbatdagi raqibi masalasi kun tartibiga chiqdi.

Jalolov uchun ham katta imkoniyat

Agar jang rasman tashkil etilsa, Jalolov uchun bu professional faoliyatidagi eng jiddiy sinovlardan biri bo‘ladi.

O‘zbekistonlik bokschi hozirgacha professional ringda mag‘lubiyatga uchramagan va 17 ta jangining 15 tasini nokaut bilan yakunlagan.

Ko‘rsatkich

Baxodir Jalolov

Professional rekord

17-0

Nokautlar

15

Olimpiada oltin medallari

2

Jang uslubi

Chapaqay

Endi rasmiy qaror kutilmoqda

Hozircha Gassiyev va Jalolov o‘rtasidagi jang rasman e’lon qilingani yo‘q. Boxing Scene bu variantni ehtimoli yuqori bo‘lgan ssenariy sifatida keltirmoqda.

Agar kelishuv amalga oshsa, bu jang og‘ir vazn toifasida katta qiziqish uyg‘otishi mumkin. Ayniqsa, Jalolovning mag‘lubiyatsiz rekordi va Gassiyevning chempionlik maqomi to‘qnashuvga alohida ahamiyat beradi.

Sizningcha, Gassiyev — Jalolov jangi tashkil etilsa, kimning imkoniyati yuqoriroq? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda boks muxlislari bilan ulashing.

Murat GassievBakhodir JalolovWBAParis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi