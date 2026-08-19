Yuventus yosh iqtidori Adin Lichina Avellino safiga oʻtishi mumkin
«Avellino» klubi «Yuventus Next Gen» yarim himoyachisi Adin Lichinani ijara asosida safiga qo'shib olish uchun muzokaralarni faollashtirmoqda. 2007 yilda tug'ilgan futbolchi hozir «Yuventus» yoshlar jamoasida to'p surmoqda va Seriya C Kubogi bahslarida maydonga tushgan. «Avellino» sport direktori Mario Ayello «Yuventus» rahbariyati bilan transfer shartlarini muhokama qilgan, futbolchining vakillari esa bu variantga ijobiy munosabat bildirgan.
Italiya futboli va transfer bozoridagi soʻnggi yangiliklarga koʻra, Seriya C vakili «Avellino» klubi «Yuventus Next Gen» jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Adin Lichinani oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. 2007 yilda tugʻilgan istiqbolli futbolchi irpiniyaliklar klubi nishonida bir necha haftadan beri turgan edi va endi tomonlar muzokaralarni faollashtirishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
TuttoJuve.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga qaraganda, yaqinda «Avellino» sport direktori Mario Ayello turinliklar rahbariyati bilan bogʻlanib, transfer shartlari va futbolchini ijara asosida jalb etish imkoniyatlarini muhokama qilgan. Oʻtgan mavsumoldi yigʻinlarida yosh yarim himoyachi «Yuventus»ning asosiy jamoasi safida ham shugʻullanib, murabbiylar eʼtiborini tortgandi.
Lichina faoliyatidagi yangi burilishLichina hozirda «Yuventus»ning yoshlar jamoasiga qaytgan va hatto Seriya C Kubogi bahslarida ham maydonga tushishga ulgurdi. Biroq futbolchining oʻyin amaliyotini boyitish maqsadida uni boshqa jamoaga ijarasiga berish varianti jiddiy koʻrib chiqilmoqda. «Avellino» esa bu borada eng faol daʼvogar boʻlib turibdi.
Futbolchining oʻziga yaqin manbalar bergan xabarlarga koʻra, Adin Lichinaning vakillari ham «Avellino» variantiga ijobiy munosabat bildirishgan. Yigʻinlar davomida tajriba toʻplagan yarim himoyachi uchun yangi jamoada asosiy tarkibda toʻp surish uning rivojlanishida muhim qadam boʻlishi mumkin.
Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichiKutilishicha, yaqin soatlar ichida sport direktori Mario Ayello futbolchining agentlari bilan navbatdagi uchrashuvni oʻtkazadi. Tomonlar shartnomaning moliyaviy va huquqiy jihatlarini kelishib olib, bitimni yakuniy bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda.
Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yosh iqtidor faoliyatini «Avellino» safida davom ettiradi. Bu esa «Yuventus»ning yoshlar siyosati doirasida oʻz tarbiyalanuvchilariga yetarlicha tajriba orttirish imkoniyatini beruvchi navbatdagi qadam boʻlishi kutilmoqda.
…