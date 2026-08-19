Yuventus yosh iqtidori Adin Lichina Avellino safiga oʻtishi mumkin

·17·Sport
Yuventus yosh iqtidori Adin Lichina Avellino safiga oʻtishi mumkin
Qisqacha

«Avellino» klubi «Yuventus Next Gen» yarim himoyachisi Adin Lichinani ijara asosida safiga qo'shib olish uchun muzokaralarni faollashtirmoqda. 2007 yilda tug'ilgan futbolchi hozir «Yuventus» yoshlar jamoasida to'p surmoqda va Seriya C Kubogi bahslarida maydonga tushgan. «Avellino» sport direktori Mario Ayello «Yuventus» rahbariyati bilan transfer shartlarini muhokama qilgan, futbolchining vakillari esa bu variantga ijobiy munosabat bildirgan.

Italiya futboli va transfer bozoridagi soʻnggi yangiliklarga koʻra, Seriya C vakili «Avellino» klubi «Yuventus Next Gen» jamoasining iqtidorli yarim himoyachisi Adin Lichinani oʻz safiga qoʻshib olish uchun faol harakatlarni boshladi. 2007 yilda tugʻilgan istiqbolli futbolchi irpiniyaliklar klubi nishonida bir necha haftadan beri turgan edi va endi tomonlar muzokaralarni faollashtirishga tayyorlanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

TuttoJuve.com nashri tarqatgan maʼlumotlarga qaraganda, yaqinda «Avellino» sport direktori Mario Ayello turinliklar rahbariyati bilan bogʻlanib, transfer shartlari va futbolchini ijara asosida jalb etish imkoniyatlarini muhokama qilgan. Oʻtgan mavsumoldi yigʻinlarida yosh yarim himoyachi «Yuventus»ning asosiy jamoasi safida ham shugʻullanib, murabbiylar eʼtiborini tortgandi.

Lichina faoliyatidagi yangi burilish

Lichina hozirda «Yuventus»ning yoshlar jamoasiga qaytgan va hatto Seriya C Kubogi bahslarida ham maydonga tushishga ulgurdi. Biroq futbolchining oʻyin amaliyotini boyitish maqsadida uni boshqa jamoaga ijarasiga berish varianti jiddiy koʻrib chiqilmoqda. «Avellino» esa bu borada eng faol daʼvogar boʻlib turibdi.

Futbolchining oʻziga yaqin manbalar bergan xabarlarga koʻra, Adin Lichinaning vakillari ham «Avellino» variantiga ijobiy munosabat bildirishgan. Yigʻinlar davomida tajriba toʻplagan yarim himoyachi uchun yangi jamoada asosiy tarkibda toʻp surish uning rivojlanishida muhim qadam boʻlishi mumkin.

Muzokaralarning hal qiluvchi bosqichi

Kutilishicha, yaqin soatlar ichida sport direktori Mario Ayello futbolchining agentlari bilan navbatdagi uchrashuvni oʻtkazadi. Tomonlar shartnomaning moliyaviy va huquqiy jihatlarini kelishib olib, bitimni yakuniy bosqichga olib chiqishni rejalashtirmoqda.

Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yosh iqtidor faoliyatini «Avellino» safida davom ettiradi. Bu esa «Yuventus»ning yoshlar siyosati doirasida oʻz tarbiyalanuvchilariga yetarlicha tajriba orttirish imkoniyatini beruvchi navbatdagi qadam boʻlishi kutilmoqda.

YuventusAvellinoAdin LichinaTransferSeriya C
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi