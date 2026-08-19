Joze Mourino «Real» futbolchilariga qanday talablar qo‘ydi?
Joze Mourino «Real» futbolchilaridan intizom, professionallik va mashg'ulotlarga jiddiy munosabatni talab qilmoqda. U futbolchilar mashg'ulot bazasiga kamida bir soat avval kelishi, ovqatlanishini diyetolog nazoratida olib borishi va jarohatlarning oldini olish uchun har kuni sport zalida ishlashi kerakligini aytdi.
Madridning «Real» klubiga qaytgan Joze Mourino yangi mavsum oldidan jamoadagi talablarini ochiq bildirdi. Portugaliyalik mutaxassis futbolchilardan intizom, professionallik va mashg‘ulotlarga jiddiy munosabatni talab qilmoqda.
Mourino «qirollik klubi»ga iyun oyida qaytdi va jamoani 2029 yil yozigacha boshqarish bo‘yicha shartnoma imzoladi. Endi u 2010–2013 yillardagi faoliyatidan keyin «Real»dagi ikkinchi davrini boshlamoqda.
Mourinoning asosiy talabi — aql bilan ishlash
Portugaliyalik murabbiy yangi jamoasidagi futbolchilarning munosabatidan hozircha mamnun ekanini aytdi.
«Futbolchilar o‘zini namunaviy tutishyapti. Men ularga shunday dedim: men sizlardan talab qiladigan yagona narsa — aql bilan ish tutish, mantiqqa rioya qilish».
Mourino futbolchilarga oddiy, ammo qat’iy qoida qo‘ygan: mashg‘ulotga kechikib kelish mumkin emas.
Uning fikricha, futbolchi mashg‘ulot boshlanishidan besh daqiqa oldin emas, balki kamida bir soat avval bazaga yetib kelishi kerak.
Ovqatlanish va jismoniy tayyorgarlik ham nazoratda
Mourino talablari faqat mashg‘ulotlarga o‘z vaqtida kelish bilan cheklanmaydi.
U futbolchilarning kundalik hayotiga ham jiddiy yondashuvni talab qilmoqda:
mashg‘ulot bazasiga ertaroq kelish;
ovqatlanishni diyetolog nazoratida olib borish;
jarohatlarning oldini olish uchun har kuni sport zalida ishlash;
mashg‘ulotlarga yuqori darajada tayyor holda kelish;
professional intizomni doimiy saqlash.
«Oldinroq kelish kerak, ovqatlanish diyetolog nazoratida bo‘lishi zarur, jarohatlarni oldini olish uchun har kuni sport zaliga kirib turish shart».
Murabbiyning fikricha, bu talablar zamonaviy futbolda yuqori natijaga erishish uchun oddiy zaruratga aylangan.
Mourino «Real»dagi ikkinchi davrini boshladi
Joze Mourino «Real»ni birinchi marta 2010–2013 yillarda boshqargan. Uning klubga qaytishi muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otgan.
Yangi shartnoma esa mutaxassisga jamoani uzoq muddatli loyiha asosida shakllantirish imkonini beradi.
Ko‘rsatkich
Ma’lumot
Murabbiy
Joze Mourino
Klub
«Real» Madrid
Qaytishi
2026 yil iyun
Shartnoma
2029 yil yozigacha
Avvalgi davri
2010–2013 yillar
Asosiy talab
Intizom va professionallik
Birinchi sinov — «Espanol»ga qarshi
«Real» yangi mavsumdagi birinchi rasmiy uchrashuvini 22 avgust kuni o‘tkazadi. Madridliklar La Liganing birinchi turida safarda «Espanol»ga qarshi maydonga tushadi.
Demak, Mourinoning yangi talablari va jamoada o‘rnatmoqchi bo‘lgan intizomi birinchi rasmiy uchrashuvning o‘zidayoq sinovdan o‘tadi.
Endi asosiy savol — Mourino «Real»dagi ikkinchi davrida jamoani yana Ispaniya va Yevropa futboli cho‘qqisiga olib chiqa oladimi?
Sizningcha, Mourinoning futbolchilardan bir soat oldin mashg‘ulot bazasiga kelishni talab qilishi to‘g‘ri qarormi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.
…