Joze Mourino «Real» futbolchilariga qanday talablar qo‘ydi?

·31·Sport
Joze Mourino «Real» futbolchilariga qanday talablar qo‘ydi?
Qisqacha

Joze Mourino «Real» futbolchilaridan intizom, professionallik va mashg'ulotlarga jiddiy munosabatni talab qilmoqda. U futbolchilar mashg'ulot bazasiga kamida bir soat avval kelishi, ovqatlanishini diyetolog nazoratida olib borishi va jarohatlarning oldini olish uchun har kuni sport zalida ishlashi kerakligini aytdi.

Madridning «Real» klubiga qaytgan Joze Mourino yangi mavsum oldidan jamoadagi talablarini ochiq bildirdi. Portugaliyalik mutaxassis futbolchilardan intizom, professionallik va mashg‘ulotlarga jiddiy munosabatni talab qilmoqda.

Mourino «qirollik klubi»ga iyun oyida qaytdi va jamoani 2029 yil yozigacha boshqarish bo‘yicha shartnoma imzoladi. Endi u 2010–2013 yillardagi faoliyatidan keyin «Real»dagi ikkinchi davrini boshlamoqda.

Mourinoning asosiy talabi — aql bilan ishlash

Portugaliyalik murabbiy yangi jamoasidagi futbolchilarning munosabatidan hozircha mamnun ekanini aytdi.

«Futbolchilar o‘zini namunaviy tutishyapti. Men ularga shunday dedim: men sizlardan talab qiladigan yagona narsa — aql bilan ish tutish, mantiqqa rioya qilish».

Mourino futbolchilarga oddiy, ammo qat’iy qoida qo‘ygan: mashg‘ulotga kechikib kelish mumkin emas.

Uning fikricha, futbolchi mashg‘ulot boshlanishidan besh daqiqa oldin emas, balki kamida bir soat avval bazaga yetib kelishi kerak.

Ovqatlanish va jismoniy tayyorgarlik ham nazoratda

Mourino talablari faqat mashg‘ulotlarga o‘z vaqtida kelish bilan cheklanmaydi.

U futbolchilarning kundalik hayotiga ham jiddiy yondashuvni talab qilmoqda:

  • mashg‘ulot bazasiga ertaroq kelish;

  • ovqatlanishni diyetolog nazoratida olib borish;

  • jarohatlarning oldini olish uchun har kuni sport zalida ishlash;

  • mashg‘ulotlarga yuqori darajada tayyor holda kelish;

  • professional intizomni doimiy saqlash.

«Oldinroq kelish kerak, ovqatlanish diyetolog nazoratida bo‘lishi zarur, jarohatlarni oldini olish uchun har kuni sport zaliga kirib turish shart».

Murabbiyning fikricha, bu talablar zamonaviy futbolda yuqori natijaga erishish uchun oddiy zaruratga aylangan.

Mourino «Real»dagi ikkinchi davrini boshladi

Joze Mourino «Real»ni birinchi marta 2010–2013 yillarda boshqargan. Uning klubga qaytishi muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otgan.

Yangi shartnoma esa mutaxassisga jamoani uzoq muddatli loyiha asosida shakllantirish imkonini beradi.

Ko‘rsatkich

Ma’lumot

Murabbiy

Joze Mourino

Klub

«Real» Madrid

Qaytishi

2026 yil iyun

Shartnoma

2029 yil yozigacha

Avvalgi davri

2010–2013 yillar

Asosiy talab

Intizom va professionallik

Birinchi sinov — «Espanol»ga qarshi

«Real» yangi mavsumdagi birinchi rasmiy uchrashuvini 22 avgust kuni o‘tkazadi. Madridliklar La Liganing birinchi turida safarda «Espanol»ga qarshi maydonga tushadi.

Demak, Mourinoning yangi talablari va jamoada o‘rnatmoqchi bo‘lgan intizomi birinchi rasmiy uchrashuvning o‘zidayoq sinovdan o‘tadi.

Endi asosiy savol — Mourino «Real»dagi ikkinchi davrida jamoani yana Ispaniya va Yevropa futboli cho‘qqisiga olib chiqa oladimi?

Sizningcha, Mourinoning futbolchilardan bir soat oldin mashg‘ulot bazasiga kelishni talab qilishi to‘g‘ri qarormi? Fikringizni izohlarda qoldiring va xabarni Telegram hamda ijtimoiy tarmoqlarda futbol muxlislari bilan ulashing.

José MourinhoReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiArsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladiBugun, 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi