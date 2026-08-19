AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildi
1964 yilda ishlab chiqarilgan Shelby Cobra Daytona Coupe Gooding & Christie's auksionida 42,9 million dollarga sotilib, AQSH avtomobilsozlik tarixidagi eng qimmat mashina rekordini o'rnatdi. Dastlab 25 million dollardan ortiq baholangan avtomobil kutilganidan deyarli ikki baravar qimmatga xaridor topdi. U 2018 yilda 22 million dollarga sotilgan 1935 yilgi Duesenberg SSJ avtomobilining avvalgi rekordini deyarli ikki hissa yangiladi.
AQSH avtomobilsozlik tarixidagi eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildi. 1964 yilda ishlab chiqarilgan afsonaviy Shelby Cobra Daytona Coupe avtomobili Gooding & Christie's auksionida rekord darajadagi 42,9 million dollarga sotildi.
Dastlab 25 million dollardan ortiq narxga baholangan ushbu noyob model yakunda kutilganidan deyarli ikki baravar qimmatroqqa xaridor topdi. Natijada u 2018 yilda 22 million dollarga sotilgan 1935 yilgi Duesenberg SSJ avtomobiliga tegishli avvalgi milliy rekordni deyarli ikki hissa yangiladi.
Amerika avtomobillari rekordi va asosiy tafsilotlar
Ko‘rsatkich
Shelby Cobra Daytona (1964)
Duesenberg SSJ (1935) — Avvalgi rekord
Yakuniy sotuv narxi
42,9 million dollar
22 million dollar (2018 yil)
Dastlabki bahosi
25+ million dollar
—
Auksion uyi
Gooding & Christie's
—
Ishlab chiqarilgan soni
Jami 6 dona
Noyob eksklyuziv nusxa
Poyga tarixi
«24 Hours of Le Mans», Nürburgring
Klassik kolleksion model
Ferrari 250 GTO kushandasi
Shelby Cobra Daytona Coupe aslida poyga yo‘laklarida o‘sha davrning yengilmas mashinasi hisoblangan Italiyaning Ferrari 250 GTO modeli bilan tengma-teng kurashish uchun maxsus loyihalashtirilgan.
Texnik xususiyatlari: Model Britaniyaning AC Ace rodsteri bazasida qurilgan bo‘lib, kuchli V8 dvigateli hamda yuqori tezlikka moslashgan yangi aerodinamik kuzov bilan jihozlangan.
Tarixiy ahamiyati: Dunyo bo‘yicha jami 6 dona Daytona Coupe ishlab chiqarilgan bo‘lib, auksionda sotilgan aynan shu nusxa mashhur «Le-Man 24 soati» va Nyurburgring halqasidagi afsonaviy chidamlilik poygalarida shaxsan ishtirok etgan.
Sizningcha, poyga tarixi va atigi 6 dona ishlab chiqarilgani ushbu Shelby Cobra uchun 43 million dollar to‘lashga haqiqatan ham arziydimi?
O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va klassik avto ixlosmandlariga ushbu rekord xabarni ulashing!
…