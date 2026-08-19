AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildi

·26·Avto
AQSHda eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildi
Qisqacha

1964 yilda ishlab chiqarilgan Shelby Cobra Daytona Coupe Gooding & Christie's auksionida 42,9 million dollarga sotilib, AQSH avtomobilsozlik tarixidagi eng qimmat mashina rekordini o'rnatdi. Dastlab 25 million dollardan ortiq baholangan avtomobil kutilganidan deyarli ikki baravar qimmatga xaridor topdi. U 2018 yilda 22 million dollarga sotilgan 1935 yilgi Duesenberg SSJ avtomobilining avvalgi rekordini deyarli ikki hissa yangiladi.

AQSH avtomobilsozlik tarixidagi eng qimmat mashina bo‘yicha yangi mutlaq rekord o‘rnatildi. 1964 yilda ishlab chiqarilgan afsonaviy Shelby Cobra Daytona Coupe avtomobili Gooding & Christie's auksionida rekord darajadagi 42,9 million dollarga sotildi.

Dastlab 25 million dollardan ortiq narxga baholangan ushbu noyob model yakunda kutilganidan deyarli ikki baravar qimmatroqqa xaridor topdi. Natijada u 2018 yilda 22 million dollarga sotilgan 1935 yilgi Duesenberg SSJ avtomobiliga tegishli avvalgi milliy rekordni deyarli ikki hissa yangiladi.

Amerika avtomobillari rekordi va asosiy tafsilotlar

Ko‘rsatkich

Shelby Cobra Daytona (1964)

Duesenberg SSJ (1935) — Avvalgi rekord

Yakuniy sotuv narxi

42,9 million dollar

22 million dollar (2018 yil)

Dastlabki bahosi

25+ million dollar

Auksion uyi

Gooding & Christie's

Ishlab chiqarilgan soni

Jami 6 dona

Noyob eksklyuziv nusxa

Poyga tarixi

«24 Hours of Le Mans», Nürburgring

Klassik kolleksion model

Ferrari 250 GTO kushandasi

Shelby Cobra Daytona Coupe aslida poyga yo‘laklarida o‘sha davrning yengilmas mashinasi hisoblangan Italiyaning Ferrari 250 GTO modeli bilan tengma-teng kurashish uchun maxsus loyihalashtirilgan.

  • Texnik xususiyatlari: Model Britaniyaning AC Ace rodsteri bazasida qurilgan bo‘lib, kuchli V8 dvigateli hamda yuqori tezlikka moslashgan yangi aerodinamik kuzov bilan jihozlangan.

  • Tarixiy ahamiyati: Dunyo bo‘yicha jami 6 dona Daytona Coupe ishlab chiqarilgan bo‘lib, auksionda sotilgan aynan shu nusxa mashhur «Le-Man 24 soati» va Nyurburgring halqasidagi afsonaviy chidamlilik poygalarida shaxsan ishtirok etgan.

Sizningcha, poyga tarixi va atigi 6 dona ishlab chiqarilgani ushbu Shelby Cobra uchun 43 million dollar to‘lashga haqiqatan ham arziydimi?

O‘z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va klassik avto ixlosmandlariga ushbu rekord xabarni ulashing!

Shelby Cobra DaytonaFerrari 250 GTODuesenberg SSJGooding Christie's
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiHyundai Tucson beshinchi avlodi butunlay yangi qiyofada namoyish etildiBugun, 13:28Buyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBuyuk Britaniyada kabinasiz va avtonom yuk avtomobili yaratilmoqdaBugun, 11:53Gerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiGerry McGovern Range Rover davridan keyingi hayoti haqida gapirdiBugun, 10:51BMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBMW guruhi tarkibidagi Mini brendining kelajagi ostidagi savollarBugun, 09:56Porsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiPorsche muxlislari uchun afsonaviy Mezger dvigateli tarixiKecha, 18:53Buyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaBuyuk Britaniya avtosanoati ZEV mandatini yumshatishni talab qilmoqdaKecha, 15:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Ikkinchi qoʻl BMW 7 Series: hamyonbop narxda hashamat va amaliylik
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
Nissan Qashqai e-Power bir baki bilan 2000 kilometr yo'l bosib rekord o'rnatdi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi
BYD Britaniya bozoriga 402 ot kuchiga ega yangi gibrid krossoverini chiqardi