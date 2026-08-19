Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadi

·0·Texno
Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadi

Google kompaniyasi joriy yilning 15-sentabr kuni keng koʻlamli taqdimot oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Mazkur tadbirda eʼtibor markazida Googlebook deb nomlangan yangi avlod noutbuklari turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi ushbu qurilmalar rasman shu yilning may oyida eʼlon qilingan boʻlsa-da, ularning bozorga chiqish sanasi va texnik jihatlari sir saqlanib kelinayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Boʻlajak taqdimot doirasida qidiruv giganti qurilmalarning oʻzi haqida ham, ularni ishlab chiqarishda koʻmaklashuvchi hamkorlar borasida ham batafsil maʼlumot berishi kutilmoqda. Shuningdek, noutbuklarni boshqaradigan maxsus operatsion tizim imkoniyatlari ham ochib beriladi. Mutaxassislar ushbu taqdimotga katta qiziqish bilan qaramoqda, chunki Google mazkur yoʻnalishda tubdan yangi yondashuvlarni qoʻllagan.

Android va sunʼiy intellekt uygʻunligi

Yangi sinfdagi noutbuklarning asosiy oʻziga xosligi shundaki, ularning dasturiy taʼminoti Gemini Intelligence sunʼiy intellekt tizimi bilan chuqur integratsiya qilingan Android platformasiga asoslanadi. Kompaniya nafaqat mobil operatsion tizim imkoniyatlarini kompyuterlarga moslashtirdi, balki kursorni boshqarish mantiqini ham noldan qayta ishlab chiqdi.

Tarqatilgan rasmiy taklifnomalarga koʻra, tadbirga taklif etilgan ommaviy axborot vositalari vakillari nafaqat yangi qurilmalarni suratga olish va videoga tushirish, balki ularni shaxsan sinovdan oʻtkazish imkoniyatiga ham ega boʻladilar. Bu esa taqdim etilayotgan mahsulotlar tayyor holatda ekanidan dalolat beradi.

Acer, Asus va boshqa gigantlar ishtiroki

Googlebook loyihasida dunyoning yetakchi kompyuter ishlab chiqaruvchilari ishtirok etmoqda. Xususan, taqdimotda oʻz qurilmalarini namoyish etishi kutilayotgan kompaniyalar qatoriga quyidagilar kiradi:

  • Acer
  • Asus
  • Dell
  • HP
  • Lenovo
Ushbu brendlar oʻziga xos dizayn va imkoniyatlarga ega modellarni taqdim etishi kutilmoqda.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yangi toifadagi noutbuklar Chromebook qurilmalarining oʻrnini egallamaydi va ularning toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchisi hisoblanmaydi. Aksincha, Googlebook modellari yuqoriroq narx segmentiga moʻljallangan boʻlib, boshqacharoq foydalanuvchilar auditoriyasiga moʻljallangan holda bozorga chiqariladi. 15-sentabrdagi tadbir barcha qiziqtirgan savollarga toʻliq javob berishi kutilmoqda.

GoogleAndroidGooglebookGeminiNoutbuklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiXiaomi mushuklar uchun 90 kun ishlaydigan aqlli suv moslamasini chiqardiBugun, 15:28SpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiSpaceX 2026-yilda oʻzining yubiley yuzinchi kosmik uchishini amalga oshirdiBugun, 13:23NASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiNASA Falcon 9 raketasi qulagan oy krateri suratini eʼlon qildiBugun, 12:23Elon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiElon Musk Goldman Sachsʼning kosmik iqtisodiyot prognoziga qoʻshilmadiBugun, 11:58HarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiHarmonyOS 6 operatsion tizimi 80 milliondan ortiq qurilmaga oʻrnatildiBugun, 11:23Honor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaHonor dunyodagi birinchi 2-nm chipli buklanuvchi telefonni tayyorlamoqdaBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi