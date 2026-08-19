Google sentabr oyida yangi turdagi Android-noutbuklarni taqdim etadi
Google kompaniyasi joriy yilning 15-sentabr kuni keng koʻlamli taqdimot oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Mazkur tadbirda eʼtibor markazida Googlebook deb nomlangan yangi avlod noutbuklari turadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, garchi ushbu qurilmalar rasman shu yilning may oyida eʼlon qilingan boʻlsa-da, ularning bozorga chiqish sanasi va texnik jihatlari sir saqlanib kelinayotgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Boʻlajak taqdimot doirasida qidiruv giganti qurilmalarning oʻzi haqida ham, ularni ishlab chiqarishda koʻmaklashuvchi hamkorlar borasida ham batafsil maʼlumot berishi kutilmoqda. Shuningdek, noutbuklarni boshqaradigan maxsus operatsion tizim imkoniyatlari ham ochib beriladi. Mutaxassislar ushbu taqdimotga katta qiziqish bilan qaramoqda, chunki Google mazkur yoʻnalishda tubdan yangi yondashuvlarni qoʻllagan.
Android va sunʼiy intellekt uygʻunligiYangi sinfdagi noutbuklarning asosiy oʻziga xosligi shundaki, ularning dasturiy taʼminoti Gemini Intelligence sunʼiy intellekt tizimi bilan chuqur integratsiya qilingan Android platformasiga asoslanadi. Kompaniya nafaqat mobil operatsion tizim imkoniyatlarini kompyuterlarga moslashtirdi, balki kursorni boshqarish mantiqini ham noldan qayta ishlab chiqdi.
Tarqatilgan rasmiy taklifnomalarga koʻra, tadbirga taklif etilgan ommaviy axborot vositalari vakillari nafaqat yangi qurilmalarni suratga olish va videoga tushirish, balki ularni shaxsan sinovdan oʻtkazish imkoniyatiga ham ega boʻladilar. Bu esa taqdim etilayotgan mahsulotlar tayyor holatda ekanidan dalolat beradi.
Acer, Asus va boshqa gigantlar ishtirokiGooglebook loyihasida dunyoning yetakchi kompyuter ishlab chiqaruvchilari ishtirok etmoqda. Xususan, taqdimotda oʻz qurilmalarini namoyish etishi kutilayotgan kompaniyalar qatoriga quyidagilar kiradi:
- Acer
- Asus
- Dell
- HP
- Lenovo
Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu yangi toifadagi noutbuklar Chromebook qurilmalarining oʻrnini egallamaydi va ularning toʻgʻridan-toʻgʻri raqobatchisi hisoblanmaydi. Aksincha, Googlebook modellari yuqoriroq narx segmentiga moʻljallangan boʻlib, boshqacharoq foydalanuvchilar auditoriyasiga moʻljallangan holda bozorga chiqariladi. 15-sentabrdagi tadbir barcha qiziqtirgan savollarga toʻliq javob berishi kutilmoqda.
…