Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda
Yuventus Guglielmo Vikario transferidan so'ng darvozabonlar chizig'ini yangilash va o'z tarbiyalanuvchisi Emil Auderoni qaytarish variantini ko'rib chiqmoqda. Klub Guglielmo Vikario uchun 8 million yevro hamda 2 million yevro miqdoridagi qo'shimcha bonuslar sharti bilan kelishuvga erishgan va u kelgusi mavsumda asosiy tarkibda o'ynashi kutilmoqda.
Turin shahri grandi boʻlgan Yuventus oʻzining darvozabonlar chizigʻida tubdan oʻzgarishlarni amalga oshirishga kirishdi. Goal.com xabar berishicha, klub tarkibida kutilayotgan ulkan oʻzgarishlar fonida jamoa oʻz tarbiyalanuvchisi Emil Auderni ortga qaytarish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu kadrlar harakati Tottenxem safidan Italiya terma jamoasi posboni Guglielmo Vikarioning transfer qilinishi ortidan boshlandi. Biankonerilar yangi darvozabonni 8 million yevro evaziga, shuningdek, 2 million yevro miqdoridagi qoʻshimcha bonuslar sharti bilan ijaraga oldilar. Mazkur kelishuv jamoadagi mavjud iyerarxiyani butunlay oʻzgartirib yubordi.
Darvozabonlar taqdiri va transfer bozoridagi qiziqishlarSky Sport Italia maʼlumotiga koʻra, Guglielmo Vikario kelgusi mavsumda asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Bu esa Michele Di Gregorio hamda Mattia Perinning kelajagini nomaʼlum ahvolga solib qoʻydi. Hozirda har ikki darvozabon uchun ham transfer eshiklari ochilgan boʻlib, ularga bir qator klublardan jiddiy qiziqishlar bildirilyapti.
Avvalroq asosiy tanlov boʻlib kelgan Michele Di Gregorio soʻnggi paytlardagi noaniq oʻyinlari tufayli tanqidlarga uchragan edi. Endilikda unga Fransiyaning Marsel klubidan hamda oʻzining sobiq jamoasi Monsadan qiziqishlar mavjud. Shuningdek, Keksa sinxora safida sakkiz yildan buyon xizmat qilib kelayotgan tajribali Mattia Perin ham klubni tark etishi mumkin, unga B Seriya vakili Palermo jiddiy daʼvogarlik qilmoqda.
Emil Auderoning Turinga qaytish ehtimoliAgar har ikki darvozabon ham yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar jamoani tark etsa, Yuventus ikkinchi raqamli ishonchli posbon izlashga majbur boʻladi. Aynan shu sababli klub rahbariyati oʻzining sobiq tarbiyalanuvchisi Emil Auderni qaytarish variantini oʻrganmoqda.
Hozirda Komo klubiga tegishli boʻlgan va oʻtgan mavsumni Kremonezeda oʻtkazgan 29 yoshli darvozabon uchun Turin tanish makon hisoblanadi. Emil Audero aynan Yuventus akademiyasida voyaga yetib, professional faoliyatini boshlagan hamda Italiya yuqori divizionida 200 tadan ortiq uchrashuvda maydonga tushgan tajribali futbolchi sanaladi.
…