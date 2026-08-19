Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda

·7·Sport
Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqda
Qisqacha

Yuventus Guglielmo Vikario transferidan so'ng darvozabonlar chizig'ini yangilash va o'z tarbiyalanuvchisi Emil Auderoni qaytarish variantini ko'rib chiqmoqda. Klub Guglielmo Vikario uchun 8 million yevro hamda 2 million yevro miqdoridagi qo'shimcha bonuslar sharti bilan kelishuvga erishgan va u kelgusi mavsumda asosiy tarkibda o'ynashi kutilmoqda.

Turin shahri grandi boʻlgan Yuventus oʻzining darvozabonlar chizigʻida tubdan oʻzgarishlarni amalga oshirishga kirishdi. Goal.com xabar berishicha, klub tarkibida kutilayotgan ulkan oʻzgarishlar fonida jamoa oʻz tarbiyalanuvchisi Emil Auderni ortga qaytarish variantini jiddiy koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu kadrlar harakati Tottenxem safidan Italiya terma jamoasi posboni Guglielmo Vikarioning transfer qilinishi ortidan boshlandi. Biankonerilar yangi darvozabonni 8 million yevro evaziga, shuningdek, 2 million yevro miqdoridagi qoʻshimcha bonuslar sharti bilan ijaraga oldilar. Mazkur kelishuv jamoadagi mavjud iyerarxiyani butunlay oʻzgartirib yubordi.

Darvozabonlar taqdiri va transfer bozoridagi qiziqishlar

Sky Sport Italia maʼlumotiga koʻra, Guglielmo Vikario kelgusi mavsumda asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda. Bu esa Michele Di Gregorio hamda Mattia Perinning kelajagini nomaʼlum ahvolga solib qoʻydi. Hozirda har ikki darvozabon uchun ham transfer eshiklari ochilgan boʻlib, ularga bir qator klublardan jiddiy qiziqishlar bildirilyapti.

Avvalroq asosiy tanlov boʻlib kelgan Michele Di Gregorio soʻnggi paytlardagi noaniq oʻyinlari tufayli tanqidlarga uchragan edi. Endilikda unga Fransiyaning Marsel klubidan hamda oʻzining sobiq jamoasi Monsadan qiziqishlar mavjud. Shuningdek, Keksa sinxora safida sakkiz yildan buyon xizmat qilib kelayotgan tajribali Mattia Perin ham klubni tark etishi mumkin, unga B Seriya vakili Palermo jiddiy daʼvogarlik qilmoqda.

Emil Auderoning Turinga qaytish ehtimoli

Agar har ikki darvozabon ham yozgi transfer oynasi yopilgunga qadar jamoani tark etsa, Yuventus ikkinchi raqamli ishonchli posbon izlashga majbur boʻladi. Aynan shu sababli klub rahbariyati oʻzining sobiq tarbiyalanuvchisi Emil Auderni qaytarish variantini oʻrganmoqda.

Hozirda Komo klubiga tegishli boʻlgan va oʻtgan mavsumni Kremonezeda oʻtkazgan 29 yoshli darvozabon uchun Turin tanish makon hisoblanadi. Emil Audero aynan Yuventus akademiyasida voyaga yetib, professional faoliyatini boshlagan hamda Italiya yuqori divizionida 200 tadan ortiq uchrashuvda maydonga tushgan tajribali futbolchi sanaladi.

YuventusEmil AuderoMigel Di GregorioMattia PerinGuglielmo Vikario
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiLois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiBugun, 17:36Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiBugun, 17:14Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiGuglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiBugun, 16:32Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15Diyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiDiyor Imomxo‘jayev yana to‘rt yil Liga bosh direktori bo‘ladiBugun, 16:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi