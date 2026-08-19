"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)

·13·Madaniyat
"Sifatsiz” deb atalgan multfilm Xitoyda xitga aylandi (video)
Qisqacha

Xitoyda «Buzoqcha Lay» nomli kam budjetli multfilm 5 avgust kuni deyarli reklamasiz namoyish etilganiga qaramay, internet foydalanuvchilari e'tiborini tortib, 15 avgustga kelib 1 million yuandan ortiq kassa yig'di. Sifatsiz grafikasi va g'ayrioddiy qahramonlari ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi.

Xitoyda «Buzoqcha Lay» nomli kam budjetli multfilm kutilmaganda internet foydalanuvchilari e’tiborini tortib, kinoteatrlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Sifatsiz grafikasi va g‘ayrioddiy qahramonlari sabab film ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilindi.

Film 5 avgust kuni deyarli reklamasiz namoyishga chiqqan. 15 avgustga kelib, uning umumiy kassa yig‘imi 1 million yuandan oshgan. Ayrim ko‘rsatkichlarda multfilm «O‘rgimchak odam: Yangi kun»ni ham ortda qoldirgan. Xususan, tomoshabinlar bandligi «Buzoqcha Lay»da 10,7 foizni, «O‘rgimchak odam»da esa 8,5 foizni tashkil etgan.

Eng qizig‘i, multfilm ustida bor-yo‘g‘i ikki kishi — ona va uning o‘g‘li 5 yil davomida ishlagan va loyihaga shaxsiy jamg‘armalarini sarflagan.

Filmning kutilmagan muvaffaqiyati katta reklama kampaniyasi bilan emas, balki internetdagi g‘ayrioddiy muhokamalar bilan bog‘liq. Dastlab kam sonli tomoshabinga tanish bo‘lgan multfilm haqidagi videolar va fikrlar tarqalishi uni ko‘rishga qiziqishni sezilarli darajada oshirgan.

XitoyBuzoqcha LayO'rgimchak odam
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Hilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiHilal Altinbilek va Serkan Chayog‘lu bir filmda bosh rolni ijro etdiBugun, 18:33Qahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiQahramon Abdurahimov 77 yoshni qarshi oldiBugun, 15:05Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Maftuna Xolmurodova turmushga chiqdi (video)Kecha, 21:38Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Jaloliddin Ahmadaliyev yangi qo‘shig‘idan parcha e’lon qildi (video)Kecha, 20:50Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Dildora Zokirova qiziga nega “Muzdalifabonu” deb ism qo‘yganini aytdi (video)Kecha, 14:13“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)“Afrosiyob” poyezdida kutilmagan konsert: Munisa Rizayeva yo‘lovchilarni hayratda qoldirdi! (video)Kecha, 10:08
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Maykl Jeksonning mashhur harakati ortidagi sir ochildi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Rayhon Ulasenova o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan videolar tarqaldi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Ilk bor tashkil etilgan "Mini Miss O‘zbekiston 2026" g‘olibasi ma’lum bo‘ldi!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Maftuna Xolmurotovaning sirli jufti haqidagi izohlari va suratlari tarmoqlarda barchaning diqqatida!
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Hind aktrisasi Madhuri Dikshit umr yo‘ldoshi Shriram Nene bilan (foto)
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!
Ishonish qiyin: Zarina Nizomiddinovaning to‘ng‘ich farzandi 18 yoshga to‘ldi!