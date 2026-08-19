20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi, dollar 25,52 so'mga arzonlab, 11 794,88 so'mni tashkil etdi. Yevro 1,12 so'mga qimmatlab, 13 685,60 so'm bo'ldi, Rossiya rubli 0,38 so'mga arzonlab, 138,67 so'mga tushdi, funt sterling esa 2,68 so'mga arzonlab, 15 987,96 so'mga tushdi. Yapon iyenasi 0,1 so'mga qimmatlab, 74,12 so'mni, Shveysariya franki 6,21 so'mga qimmatlab, 14 556,19 so'mni tashkil etdi.
O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 25,52 so‘mga arzonlab, 11 794,88 so‘mga tushdi.
• Yevro 1,12 so‘mga qimmatlab, 13 685,60 so‘m bo‘ldi.
• Rossiya rubli 0,38 so‘mga arzonlab, 138,67 so‘mga tushdi.
• Funt sterling 2,68 so‘mga arzonlab, 15 987,96 so‘mga tushdi.
• Yapon iyenasi 0,1 so‘mga qimmatlab, 74,12 so‘mni tashkil etdi.
• Shveysariya franki 6,21 so‘mga qimmatlab, 14 556,19 so‘m bo‘ldi.
• Xitoy yuani 2,64 so‘mga arzonlab, 1 750,48 so‘mga tushdi.
…