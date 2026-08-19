20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi

·39·Iqtisodiyot
20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Qisqacha

O'zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e'lon qildi, dollar 25,52 so'mga arzonlab, 11 794,88 so'mni tashkil etdi. Yevro 1,12 so'mga qimmatlab, 13 685,60 so'm bo'ldi, Rossiya rubli 0,38 so'mga arzonlab, 138,67 so'mga tushdi, funt sterling esa 2,68 so'mga arzonlab, 15 987,96 so'mga tushdi. Yapon iyenasi 0,1 so'mga qimmatlab, 74,12 so'mni, Shveysariya franki 6,21 so'mga qimmatlab, 14 556,19 so'mni tashkil etdi.

O‘zbekiston Markaziy banki 2026 yil 20 avgust kuni uchun xorijiy valyutalarning rasmiy kurslarini e’lon qildi. Unga ko‘ra, dollar 25,52 so‘mga arzonlab, 11 794,88 so‘mga tushdi.

• Yevro 1,12 so‘mga qimmatlab, 13 685,60 so‘m bo‘ldi.

• Rossiya rubli 0,38 so‘mga arzonlab, 138,67 so‘mga tushdi.

• Funt sterling 2,68 so‘mga arzonlab, 15 987,96 so‘mga tushdi.

• Yapon iyenasi 0,1 so‘mga qimmatlab, 74,12 so‘mni tashkil etdi.

• Shveysariya franki 6,21 so‘mga qimmatlab, 14 556,19 so‘m bo‘ldi.

• Xitoy yuani 2,64 so‘mga arzonlab, 1 750,48 so‘mga tushdi.

O'zbekiston Markaziy bankiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Bugun, 12:0620 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaBugun, 11:2519 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:33Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKoreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKecha, 15:3719 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 13:30Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?Yangi qaror: 2027 yildan bo‘lib to‘lash (rassrochka) qanday tartibga solinadi?17.08, 22:12
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda