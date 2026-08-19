Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladi
Arsenal bosh direktori Richard Garlick Mikel Arteta bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolash masalasi yaqin orada ijobiy hal etilishini tasdiqladi. Artetaning amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirgan bo'lsa-da, klub rahbariyati kelishuvni faqat vaqt masalasi deb baholamoqda.
Londonning Arsenal klubi bosh direktori Richard Garlick jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolash masalasi yaqin orada ijobiy hal etilishini tasdiqladi. BBC Sport nashri maʼlumotiga koʻra, ispaniyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirganiga qaramay, klub rahbariyati bu borada mutlaqo xotirjam va kelishuvni faqatgina vaqt masalasi deb baholamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mikel Arteta soʻnggi yillarda Shimoliy Londonda mislsiz natijalarga erishib, jamoaning oʻyin uslubi va ichki madaniyatini tubdan oʻzgartirib yubordi. U oʻtgan mavsumda Arsenal klubiga 2004-yilgi afsonaviy davrdan beri ilk bor Angliya Premer-ligasi chempionligini olib kelib, Manchester Siti hukmronligiga barham berdi va jamoani mamlakatning yetakchi kuchiga aylantirdi.
Shuningdek, ispaniyalik murabbiy qoʻl ostida London klubi UEFA Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borib, Yevropaning eng elit jamoalari safidan joy oldi. Bu kabi ulkan muvaffaqiyatlar muxlislarda bosh murabbiyning kelajagiga boʻlgan qiziqishni yanada oshirib yuborgani sir emas.
Rahbariyat va murabbiy oʻrtasida toʻliq oʻzaro tushunish mavjudRichard Garlickning taʼkidlashicha, tomonlar oʻrtasida hech qanday taranglik yoʻq va har ikki tomon ham hamkorlikni davom ettirish istagida qatʼiy turibdi. Klub bosh direktori hozirgi vaqtda barcha eʼtibor transfer oynasidagi ishlarga qaratilganini, ammo rasmiy hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari oxiriga yetib borayotganini maʼlum qildi.
“Mikel Arsenalda qolishni xohlaydi va biz ham Mikelning klubimizda boʻlishini istaymiz. Buni yangi shartnomaga muhrlash faqatgina vaqt masalasidir. Barchamiz xotirjam va oʻzimizga toʻliq ishonamiz. Hozircha transfer oynasini sarhisob qilyapmiz va ishonchim komilki, Mikelning shartnomasi tez orada hal boʻladi”, — deya Garlickning soʻzlarini keltiradi BBC Sport.
Artetaning oʻzi ham klubda ishlayotganidan nihoyatda mamnun ekanini va jamoada shakllantirilgan ilk tarkib madaniyatidan minnatdorligini bir necha bor taʼkidlagan. U klubning kelajakdagi rejalariga toʻliq mos keladi va jamoaning oʻsish traektoriyasini saqlab qolishni maqsad qilgan.
Oldinda yangi chaqiruvlar va yuqori standartlarYangi mavsum oldidan Arsenal oldida turgan vazifalar yanada masʼuliyatli va murakkab hisoblanadi. Jamoa Chempionlar ligasi va ichki musobaqalarda bir vaqtning oʻzida kurash olib borish uchun ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan tayyor turishi talab etiladi. Arteta oʻz intervyularida futbolchilarning imkoniyatlarini yanada kengaytirib, oʻrnatilgan yuqori standartlarni saqlab qolish muhimligini bot-bot taʼkidlab kelmoqda.
Mikel Artetaning Arsenalda qolishi nafaqat muxlislar, balki klubning kelgusi yillardagi strategik rivojlanishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Rahbariyatning bu boradagi qatʼiy pozitsiyasi jamoaning uzoq muddatli barqarorligi va gʻalabali yoʻldan davom etishiga boʻlgan ishonchni yanada mustahkamlaydi.
…