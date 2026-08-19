Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladi

·16·Sport
Arsenal Mikel Arteta bilan yangi shartnoma imzolashini tasdiqladi
Qisqacha

Arsenal bosh direktori Richard Garlick Mikel Arteta bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolash masalasi yaqin orada ijobiy hal etilishini tasdiqladi. Artetaning amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirgan bo'lsa-da, klub rahbariyati kelishuvni faqat vaqt masalasi deb baholamoqda.

Londonning Arsenal klubi bosh direktori Richard Garlick jamoa bosh murabbiyi Mikel Arteta bilan yangi uzoq muddatli shartnoma imzolash masalasi yaqin orada ijobiy hal etilishini tasdiqladi. BBC Sport nashri maʼlumotiga koʻra, ispaniyalik mutaxassisning amaldagi shartnomasi yakuniy 12 oylik bosqichga kirganiga qaramay, klub rahbariyati bu borada mutlaqo xotirjam va kelishuvni faqatgina vaqt masalasi deb baholamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mikel Arteta soʻnggi yillarda Shimoliy Londonda mislsiz natijalarga erishib, jamoaning oʻyin uslubi va ichki madaniyatini tubdan oʻzgartirib yubordi. U oʻtgan mavsumda Arsenal klubiga 2004-yilgi afsonaviy davrdan beri ilk bor Angliya Premer-ligasi chempionligini olib kelib, Manchester Siti hukmronligiga barham berdi va jamoani mamlakatning yetakchi kuchiga aylantirdi.

Shuningdek, ispaniyalik murabbiy qoʻl ostida London klubi UEFA Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borib, Yevropaning eng elit jamoalari safidan joy oldi. Bu kabi ulkan muvaffaqiyatlar muxlislarda bosh murabbiyning kelajagiga boʻlgan qiziqishni yanada oshirib yuborgani sir emas.

Rahbariyat va murabbiy oʻrtasida toʻliq oʻzaro tushunish mavjud

Richard Garlickning taʼkidlashicha, tomonlar oʻrtasida hech qanday taranglik yoʻq va har ikki tomon ham hamkorlikni davom ettirish istagida qatʼiy turibdi. Klub bosh direktori hozirgi vaqtda barcha eʼtibor transfer oynasidagi ishlarga qaratilganini, ammo rasmiy hujjatlarni rasmiylashtirish ishlari oxiriga yetib borayotganini maʼlum qildi.

“Mikel Arsenalda qolishni xohlaydi va biz ham Mikelning klubimizda boʻlishini istaymiz. Buni yangi shartnomaga muhrlash faqatgina vaqt masalasidir. Barchamiz xotirjam va oʻzimizga toʻliq ishonamiz. Hozircha transfer oynasini sarhisob qilyapmiz va ishonchim komilki, Mikelning shartnomasi tez orada hal boʻladi”, — deya Garlickning soʻzlarini keltiradi BBC Sport.

Artetaning oʻzi ham klubda ishlayotganidan nihoyatda mamnun ekanini va jamoada shakllantirilgan ilk tarkib madaniyatidan minnatdorligini bir necha bor taʼkidlagan. U klubning kelajakdagi rejalariga toʻliq mos keladi va jamoaning oʻsish traektoriyasini saqlab qolishni maqsad qilgan.

Oldinda yangi chaqiruvlar va yuqori standartlar

Yangi mavsum oldidan Arsenal oldida turgan vazifalar yanada masʼuliyatli va murakkab hisoblanadi. Jamoa Chempionlar ligasi va ichki musobaqalarda bir vaqtning oʻzida kurash olib borish uchun ham jismoniy, ham ruhiy jihatdan tayyor turishi talab etiladi. Arteta oʻz intervyularida futbolchilarning imkoniyatlarini yanada kengaytirib, oʻrnatilgan yuqori standartlarni saqlab qolish muhimligini bot-bot taʼkidlab kelmoqda.

Mikel Artetaning Arsenalda qolishi nafaqat muxlislar, balki klubning kelgusi yillardagi strategik rivojlanishi uchun ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Rahbariyatning bu boradagi qatʼiy pozitsiyasi jamoaning uzoq muddatli barqarorligi va gʻalabali yoʻldan davom etishiga boʻlgan ishonchni yanada mustahkamlaydi.

ArsenalMikel ArtetaRichard GarlickPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiYangi sardor: Flik «Barselona»dagi sardorlik bog‘ichi masalasiga nuqta qo‘ydiBugun, 19:25Mourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiMourinio Rodrining «Real»ga emas, «Barselona»ga o‘tishi sababini ochiqladiBugun, 19:19Yuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiYuventus"da Kopmeyners taqdiri: qimmatbaho zaxira va transfer muammosiBugun, 19:12Krishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinKrishtianu Ronaldu noyabrda O‘zbekistonga kelishi mumkinBugun, 19:07Napoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarNapoli yangi hujumchi qidirmoqda: Gabriel Jesus va boshqa nomzodlarBugun, 18:57Murat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiMurat Gassiyev Baxodir Jalolov bilan jang qilishi mumkinligi aytildiBugun, 18:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi