Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqda
Italiyaning Yuventus klubi rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spalletti oldiga faqat chempionlik vazifasini qoʻydi. GOAL.com xabar berishicha, jamoa xoʻjayini Jon Elkann klubning oldingi mavsumdagi natijalaridan kelib chiqib, murabbiy uchun imtiyozlar davri tugaganini va endi xatoga oʻrin yoʻqligini ochiq-oydin maʼlum qildi. Oʻtgan mavsum oxirida jamoa A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, mutaxassisning amalga oshirgan ishlari ijobiy baholangandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shunga qaramay, Turin klubi uchun toʻrtinchi oʻrin faqat moliyaviy minimum hisoblanadi, biroq bu Yuventus muxlislari va rahbariyatining yuksak ambisiyalariga sira javob bermaydi. Jamoa 2020 yildan beri A Seriya chempionligini qoʻlga kiritmagani bois, yangi mavsumda faqat birinchi oʻrin uchun kurashish talab etilmoqda. Klub rahbariyati yangi kelgan mutasaddilarga vaqt berilishini taʼkidlagan boʻlsa-da, murabbiy Luchano Spallettidan darhol natija koʻrsatish talab qilinmoqda.
Transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlarMavsumoldi transfer oynasida klub rahbariyati Luchano Spallettining barcha talablarini bajarishga harakat qildi. Garchi Dushan Vlahovich hamda tajribali darvozabonlar Alisson yoki Emiliano Martinesni jamoaga olib kelish imkoni boʻlmagan boʻlsa-da, murabbiy soʻragan boshqa futbolchilar tarkibga qoʻshildi. Vicario, Zeki Celik, Jon Lucumí, Alajbegovic, Ekhator kabi futbolchilar transfer qilindi shuningdek Jeremi Boga jamoada saqlab qolindi.
Shu bilan birga, tarkibni tozalash ishlari ham davom etmoqda. Klubni tark etgan Openda va Adzic oʻzlarining yangi jamoalari safida, mos ravishda Lion va Sassuolo tarkibida ilk rasmiy oʻyinlardayoq gol urishga muvaffaq boʻlishdi. Shuningdek, Rouhi jamoani tark etdi, Di Gregorio, himoyachilardan biri hamda yarim himoyachilar safidan bir nechta futbolchilarni sotish boʻyicha muzokaralar davom etmoqda. Bundan tashqari, rahbariyat Duglas Luizga ham yana bir imkoniyat berish borasida bosh murabbiy qarorini qoʻllab-quvvatlamoqda.
…