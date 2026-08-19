Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqda

·0·Sport
Yuventus bosh murabbiyi Luchano Spallettidan faqat gʻalaba talab qilinmoqda

Italiyaning Yuventus klubi rahbariyati bosh murabbiy Luchano Spalletti oldiga faqat chempionlik vazifasini qoʻydi. GOAL.com xabar berishicha, jamoa xoʻjayini Jon Elkann klubning oldingi mavsumdagi natijalaridan kelib chiqib, murabbiy uchun imtiyozlar davri tugaganini va endi xatoga oʻrin yoʻqligini ochiq-oydin maʼlum qildi. Oʻtgan mavsum oxirida jamoa A Seriyada oltinchi oʻrinni egallagan boʻlsa-da, mutaxassisning amalga oshirgan ishlari ijobiy baholangandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shunga qaramay, Turin klubi uchun toʻrtinchi oʻrin faqat moliyaviy minimum hisoblanadi, biroq bu Yuventus muxlislari va rahbariyatining yuksak ambisiyalariga sira javob bermaydi. Jamoa 2020 yildan beri A Seriya chempionligini qoʻlga kiritmagani bois, yangi mavsumda faqat birinchi oʻrin uchun kurashish talab etilmoqda. Klub rahbariyati yangi kelgan mutasaddilarga vaqt berilishini taʼkidlagan boʻlsa-da, murabbiy Luchano Spallettidan darhol natija koʻrsatish talab qilinmoqda.

Transferlar va tarkibdagi oʻzgarishlar

Mavsumoldi transfer oynasida klub rahbariyati Luchano Spallettining barcha talablarini bajarishga harakat qildi. Garchi Dushan Vlahovich hamda tajribali darvozabonlar Alisson yoki Emiliano Martinesni jamoaga olib kelish imkoni boʻlmagan boʻlsa-da, murabbiy soʻragan boshqa futbolchilar tarkibga qoʻshildi. Vicario, Zeki Celik, Jon Lucumí, Alajbegovic, Ekhator kabi futbolchilar transfer qilindi shuningdek Jeremi Boga jamoada saqlab qolindi.

Shu bilan birga, tarkibni tozalash ishlari ham davom etmoqda. Klubni tark etgan Openda va Adzic oʻzlarining yangi jamoalari safida, mos ravishda Lion va Sassuolo tarkibida ilk rasmiy oʻyinlardayoq gol urishga muvaffaq boʻlishdi. Shuningdek, Rouhi jamoani tark etdi, Di Gregorio, himoyachilardan biri hamda yarim himoyachilar safidan bir nechta futbolchilarni sotish boʻyicha muzokaralar davom etmoqda. Bundan tashqari, rahbariyat Duglas Luizga ham yana bir imkoniyat berish borasida bosh murabbiy qarorini qoʻllab-quvvatlamoqda.

Antonio Kontening soyasi

Yakshanba kuni Fronzinone shahrida oʻtadigan oʻyin Luchano Spalletti boshchiligidagi yangi Yuventus uchun jiddiy sinov boʻladi. Ushbu uchrashuvdan boshlab jamoa oʻzining 100 foizlik imkoniyatlarini koʻrsatishi shart, aks holda murabbiyning isteʼsosi haqidagi gap-soʻzlar boshlanishi mumkin. Agar mavsum omadsiz boshlansa, Turin klubi atrofida darhol Antonio Kontening soyasi paydo boʻlishi kutilmoqda.

JuventusLuchano SpallettiJon ElkannA SeriyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaYuventus darvozabonlar chizigʻida katta oʻzgarishlarga hozirlik koʻrmoqdaBugun, 17:37Lois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiLois Openda Lyon safidagi debyutidayoq Chempionlar ligasida gol urdiBugun, 17:36Joze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiJoze Mourinyu Real Madridga qaytishi va shov-shuvli bayonotlari haqida gapirdiBugun, 17:14Guglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiGuglielmo Vicario Yuventusga oʻtganidan xursandligini bildirdiBugun, 16:32Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Jud Bellingem va Joze Mourinyo: yangi Frenk Lempard yaratiladimi?Bugun, 16:16Massimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiMassimo Mauro: Duglas Luis koʻproq yugursa, Yuventus uchun ideal boʻladiBugun, 16:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi
FIFA Abduqodir Husanovning hayratlanarli ko‘rsatkichlarini e’lon qildi